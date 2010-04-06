Aquila Breakout FX Basic
- Asesores Expertos
- Daniel Schlemper
- Versión: 1.15
- Activaciones: 15
Breve descripción
El Daily Breakout ATR Pro es un Asesor Experto conservador para MetaTrader 5 que opera una clara estrategia de ruptura basada en el máximo y mínimo del día anterior.
Con una gestión del dinero basada en el riesgo, toma de beneficios basada en ATR, lógica de punto de equilibrio, filtros de hora y día y lógica OCO opcional, el EA está dirigido a los traders que prefieren un sistema estructurado y basado en reglas.
También disponible como CopyTrading en Roboforex: ¡sólo tiene que buscar "Aquila" en Copytrading!
Descargo de responsabilidad:
El Asesor Experto está destinado a los comerciantes que saben cómo funcionan las estrategias de cuadrícula y trabajar conscientemente con el riesgo y la gestión del capital. Configuración - ejemplos se dan a continuación.
Cada usuario/comprador asume su propia responsabilidad al operar con el EA. La descripción es sólo para fines de documentación y no constituye asesoramiento de inversión.
Se adjuntan capturas de pantalla del backtest XAUUSD H 1 , años 2024 y 2025, tamaño de cuenta simulado 10.000 USD, también se adjunta un ejemplo de preajuste en el que se basó el backtest.
Principio de negociación (incl. filtro diario)
-
Referencia: vela del día anterior (D1)
-
El máximo y el mínimo de la última vela diaria completa sirven como zonas de ruptura.
-
-
Breakout mediante órdenes pendientes
-
Buy stop por encima del máximo del día anterior + buffer.
-
Stop de venta por debajo del mínimo del día anterior + buffer.
-
-
Filtro de hora y día
-
Negociación sólo en una ventana de tiempo libremente definible (por ejemplo, 07:00-22:00 hora del servidor).
-
También se puede activar un filtro diario:
-
Negociar sólo en determinados días de la semana (por ejemplo, sólo de martes a jueves o ningún lunes o viernes).
-
No se colocan nuevas órdenes pendientes y las órdenes pendientes existentes del EA en este símbolo se cancelan en los días no liberados.
-
-
-
OCO y límite diario
-
Opcional: lógica OCO (una parte se activa, la otra se cancela).
-
Opcional: sólo se permite una operación por día y símbolo (modo conservador) o reentrada.
-
-
Stop Loss y Take Profit
-
SL fuera del rango del día anterior (con buffer).
-
TP opcional:
-
por CRV (RR_Ratio) o
-
por ATR con marco temporal libremente seleccionable (D1, H4, H1, M15) y multiplicador.
-
-
-
Punto de equilibrio
-
Puede activarse/desactivarse.
-
El Break-Even se activa a partir de un determinado porcentaje de la distancia Entry→TP.
-
El SL es entonces trazado a la Entrada ± X pips (para Comprar por encima de la Entrada, para Vender por debajo de la Entrada).
-
Características importantes (incl. filtro diario)
-
Lógica de ruptura D1 transparente
-
Tamaño de posición basado en el riesgo (% de riesgo de la cuenta, calculado automáticamente)
-
ATR-TP con marco temporal seleccionable (D1 / H4 / H1 / M15 etc.)
-
Punto de equilibrio después de X % del camino hacia el TP, SL en la entrada ± pips de compensación
-
Filtro horario (negociación sólo dentro de las horas definidas)
-
Filtro de día:
-
Días de la semana configurables individualmente (lunes a domingo)
-
No se negocia en días no deseados (por ejemplo, lunes o viernes)
-
-
Lógica OCO (opcional)
-
Límite diario: máximo de una operación por día y símbolo (opcional)
-
Filtro de spreads y comprobaciones a nivel de broker
-
MQL5 compatible con el mercado, implementación limpia con CTrade