Aquila Breakout FX Basic

Breve descripción

El Daily Breakout ATR Pro es un Asesor Experto conservador para MetaTrader 5 que opera una clara estrategia de ruptura basada en el máximo y mínimo del día anterior.
Con una gestión del dinero basada en el riesgo, toma de beneficios basada en ATR, lógica de punto de equilibrio, filtros de hora y día y lógica OCO opcional, el EA está dirigido a los traders que prefieren un sistema estructurado y basado en reglas.

También disponible como CopyTrading en Roboforex: ¡sólo tiene que buscar "Aquila" en Copytrading!

Descargo de responsabilidad:

El Asesor Experto está destinado a los comerciantes que saben cómo funcionan las estrategias de cuadrícula y trabajar conscientemente con el riesgo y la gestión del capital. Configuración - ejemplos se dan a continuación.

Cada usuario/comprador asume su propia responsabilidad al operar con el EA. La descripción es sólo para fines de documentación y no constituye asesoramiento de inversión.

Se adjuntan capturas de pantalla del backtest XAUUSD H 1 , años 2024 y 2025, tamaño de cuenta simulado 10.000 USD, también se adjunta un ejemplo de preajuste en el que se basó el backtest.


Principio de negociación (incl. filtro diario)

  1. Referencia: vela del día anterior (D1)

    • El máximo y el mínimo de la última vela diaria completa sirven como zonas de ruptura.

  2. Breakout mediante órdenes pendientes

    • Buy stop por encima del máximo del día anterior + buffer.

    • Stop de venta por debajo del mínimo del día anterior + buffer.

  3. Filtro de hora y día

    • Negociación sólo en una ventana de tiempo libremente definible (por ejemplo, 07:00-22:00 hora del servidor).

    • También se puede activar un filtro diario:

      • Negociar sólo en determinados días de la semana (por ejemplo, sólo de martes a jueves o ningún lunes o viernes).

      • No se colocan nuevas órdenes pendientes y las órdenes pendientes existentes del EA en este símbolo se cancelan en los días no liberados.

  4. OCO y límite diario

    • Opcional: lógica OCO (una parte se activa, la otra se cancela).

    • Opcional: sólo se permite una operación por día y símbolo (modo conservador) o reentrada.

  5. Stop Loss y Take Profit

    • SL fuera del rango del día anterior (con buffer).

    • TP opcional:

      • por CRV (RR_Ratio) o

      • por ATR con marco temporal libremente seleccionable (D1, H4, H1, M15) y multiplicador.

  6. Punto de equilibrio

    • Puede activarse/desactivarse.

    • El Break-Even se activa a partir de un determinado porcentaje de la distancia Entry→TP.

    • El SL es entonces trazado a la Entrada ± X pips (para Comprar por encima de la Entrada, para Vender por debajo de la Entrada).

Características importantes (incl. filtro diario)

  • Lógica de ruptura D1 transparente

  • Tamaño de posición basado en el riesgo (% de riesgo de la cuenta, calculado automáticamente)

  • ATR-TP con marco temporal seleccionable (D1 / H4 / H1 / M15 etc.)

  • Punto de equilibrio después de X % del camino hacia el TP, SL en la entrada ± pips de compensación

  • Filtro horario (negociación sólo dentro de las horas definidas)

  • Filtro de día:

    • Días de la semana configurables individualmente (lunes a domingo)

    • No se negocia en días no deseados (por ejemplo, lunes o viernes)

  • Lógica OCO (opcional)

  • Límite diario: máximo de una operación por día y símbolo (opcional)

  • Filtro de spreads y comprobaciones a nivel de broker

  • MQL5 compatible con el mercado, implementación limpia con CTrade


