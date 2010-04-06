Aquila Breakout FX Basic

Breve descripción

El Daily Breakout ATR Pro es un Asesor Experto conservador para MetaTrader 5 que opera una clara estrategia de ruptura basada en el máximo y mínimo del día anterior.

Con una gestión del dinero basada en el riesgo, toma de beneficios basada en ATR, lógica de punto de equilibrio, filtros de hora y día y lógica OCO opcional, el EA está dirigido a los traders que prefieren un sistema estructurado y basado en reglas.

Descargo de responsabilidad:

El Asesor Experto está destinado a los comerciantes que saben cómo funcionan las estrategias de cuadrícula y trabajar conscientemente con el riesgo y la gestión del capital. Configuración - ejemplos se dan a continuación.

Cada usuario/comprador asume su propia responsabilidad al operar con el EA. La descripción es sólo para fines de documentación y no constituye asesoramiento de inversión.

Principio de negociación (incl. filtro diario)

Referencia: vela del día anterior (D1) El máximo y el mínimo de la última vela diaria completa sirven como zonas de ruptura. Breakout mediante órdenes pendientes Buy stop por encima del máximo del día anterior + buffer.

Stop de venta por debajo del mínimo del día anterior + buffer. Filtro de hora y día Negociación sólo en una ventana de tiempo libremente definible (por ejemplo, 07:00-22:00 hora del servidor).

También se puede activar un filtro diario : Negociar sólo en determinados días de la semana (por ejemplo, sólo de martes a jueves o ningún lunes o viernes). No se colocan nuevas órdenes pendientes y las órdenes pendientes existentes del EA en este símbolo se cancelan en los días no liberados.

OCO y límite diario Opcional: lógica OCO (una parte se activa, la otra se cancela).

Opcional: sólo se permite una operación por día y símbolo (modo conservador) o reentrada. Stop Loss y Take Profit SL fuera del rango del día anterior (con buffer).

TP opcional: por CRV (RR_Ratio) o por ATR con marco temporal libremente seleccionable (D1, H4, H1, M15) y multiplicador.

Punto de equilibrio Puede activarse/desactivarse.

El Break-Even se activa a partir de un determinado porcentaje de la distancia Entry→TP .

El SL es entonces trazado a la Entrada ± X pips (para Comprar por encima de la Entrada, para Vender por debajo de la Entrada).

Características importantes (incl. filtro diario)