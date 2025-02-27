Capybara mt5

4.5

Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD; nzdusd ve ayrıca audcad gibi küçük çiftler; nzdcad; m15 zaman diliminde xauusd dahil eurnzd ve eurcad.

Başlangıç ​​Dakikası – EA'nın başlangıç ​​dakikası
Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati
Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası
Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot
Değişken lotları kullan – Doğru/Yanlış - Para yönetimini kullan Doğru/Yanlış
Her 0,01 lot için serbest marj – Her 0,01 lot için serbest marj
Çarpma – 1,5 gibi çarpan faktörü
Maksimum lotlar - izin verilen maksimum lotlar
Kar Al – puan olarak kar al
Puan olarak Durdurma Zararı (0: kullanılmaz) – 0 ise devre dışı bırakacaktır
Yüzde ızgarası Durdurma Zararı – tüm pozisyonları kesmeye izin verilen toplam hesabın yüzde kaybı
Kaplama – toplam kârda ilk ve son emrin birlikte kapatılması
X işlemlerinden sonra kaplama – belirli miktarda işlemde ilk ve son emrin kapatılması
Kaplama % - belirli bir yüzde kârda ilk ve son emrin kapatılması
Kar etiketlerinin çizilmesi doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizilmesi doğru veya false
Yazı Tipi Adı – yazı tipi adı
Yazı Tipi Boyutu Sonuç – yazı tipi boyutu
Yazı Tipi Rengi – yazı tipi rengi
Sihirli sayı – EA'yı tanımlayan benzersiz sihirli sayı
Izgara Mesafesi – emirler arasındaki mesafe
Değişken mesafenin Sipariş Numarası – değişken mesafeyi başlatacak emir miktarı
Değişken mesafe başlangıcı – değişken mesafe emirler arasında hangi mesafeden başlamalıdır
Mesafe çarpımı 1.2 – değişken siparişin çarpanı
Satın Almayı Etkinleştir – doğru/yanlış – satın almayı etkinleştir, doğru veya yanlış
Satışı Etkinleştir – doğru/yanlış – satışı etkinleştir doğru veya yanlış
Manuel emirleri kontrol et – doğru/yanlış
Koruma İzin Ver – doğru/yanlış – EA manuel emirleri kontrol etmeli mi doğru mu yanlış mı
Maksimum Uzunlar - izin verilen maksimum uzun emirler
Maksimum Kısalar – izin verilen maksimum kısa emirler
İşlem Açıklaması – Capybara



İncelemeler 5
Sivakashi
279
Sivakashi 2025.07.14 16:31 
 

Capybara mt5 is a trend-following EA that employs martingale/grid strategies, similar to Stoch EA, but based on the Hama indicator. The use of martingale/grid on XAUUSD, even on a 15-minute timeframe, signifies a substantial risk appetite. While described as working "well" and running "smoothly," continuous monitoring and adherence to the seller's set files for risk management are highly recommended.

Silver Trader
293
Silver Trader 2025.07.09 18:45 
 

Working very well on XAUUSD, It is able to manage any highs/lows that is coming it's way and managing/closing open trades very expertly, just shows the level of detail and accuracy by which the EA has been produced. Great work by the developer!!

tessav
40
tessav 2025.04.23 10:54 
 

Works very nicely on eurusd, takes a bit of time but you need to let it run. Thank you so much for my automated profits!

Önerilen ürünler
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Uzman Danışmanlar
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Forecast Effective
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
The Forecast Effective bot works using levels that are formed by the price itself. Based on these levels, the algorithm generates an entry signal. Thus, a fairly reliable system is obtained. It is recommended to optimize for 1-2 years and work for 3-6 months. This test was carried out on the H1 timeframes and the EURUSD currency pair. Also, this bot, for better profitability, is recommended to be used on several different charts. Bot parameters Type Filling - order execution policy (select for
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Uzman Danışmanlar
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
Intraday News
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
MT5 platformu için Intraday News uzman danışmanıyla ticaret deneyiminizde devrim yaratmaya hazır olun! Bu son teknoloji araç, özellikle haber ticareti için tasarlanmıştır ve Tarım Dışı Bordro (NFP) raporu gibi yüksek etkili olaylardan yararlanmanıza olanak tanır. Forex ve borsalarda hiçbir ritmi kaçırmayacaksınız. Lotlar, işlem süreleri, fiyat hareketleri ve martingale çarpanları için ayarlanabilir girdilerle ticaret stratejinizi özelleştirin. Gün İçi Haber ile kaçırılan fırsatlara elveda, karl
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme Kullanımı Kolay Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya belirli bir süre boyunca her dakika otomatik olarak işlemlerinizi birleştirmenize olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT5 terminalinizde. İster scalper, ister trend takipçisi olun, ister breakout'ları bir araya getirin, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için tasarlandı. Sadece bir g
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Konoha is a simple breakout EA for XAUUSD. When you specify a period (number of H1 candles), the EA places stop orders at the high and low of that period, including the current candle. By default, the parameter is set to 180, which means the EA looks back 180 hours from the current candle to determine the highest and lowest prices and places stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer narrow spreads on XAUUSD and preferably low negative swaps. Also, MT5 bro
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Uzman Danışmanlar
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Trend Reversal Scalper
Simon Reger
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Bu EA ile trendleri tersine çevirmek ve ticaret yapmak (kafa derisi) mümkündür. Piyasaların döngüsel olduğu ve fiyat hareketlerinin genellikle ters yönde tersine döndükten sonra bir trend halinde devam ettiği varsayımına dayanmaktadır. Trend Ters Çevirme Scalper'ı (EA), trend tersine çevirmelerine dayalı ticaret fırsatlarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için özel olarak tasarlanmış otomatik bir ticaret robotudur. EA, trendin tersine döndüğünü belirlemek ve buna göre alım satım kararını ve
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Grid Logic FX
Alexandre Bosa
Uzman Danışmanlar
First 10 copies available at $149. Price will increase to $249 afterward. Grid Logic FX – Automated Multi-Currency Grid Trading Expert Advisor Maximize your trading potential with Grid Logic FX, a powerful and fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. Designed to trade multiple major currency pairs simultaneously on the M30 timeframe, this EA combines smart RSI-based entry signals with dynamic grid management — helping you capture consistent market opportunities while controlling risk
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Uzman Danışmanlar
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Constant stream
Vladimir Karputov
Uzman Danışmanlar
Çeşitli ticaret işlemleri için ticaret sistemi. Belirli indirim görevleri veya benzerleri için kullanılan bakiyeyi sıfır civarında dolaşacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Riskten korunma   hesaplarıyla çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.   Piyasada birden fazla pozisyon bulunamaz   . Genel bir ayar olan "   Adım, Zararı Durdur, Kar Al   " parametresi puan cinsinden ölçülür (EURUSD için örnek: 1.00055-1.00045 = 10 puan). Danışman,   pozisyon yerleştirirken marj eksikliğiyle karşılaşırsa ti
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Uzman Danışmanlar
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Double Decker MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Yazarın diğer ürünleri
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Gold is Cold EA, yazarın kişisel trend göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftler. Ayarlar: Bitiş Saati – EA'nın bitiş saat
Labuby mt4
Sergey Kasirenko
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Merhaba! Ben Labuby! Döviz çiftleri ve altın ticareti yapmayı seviyorum! Metatrader terminalinizdeki varsayılan göstergelerden biri olan timsah göstergesini kullanıyorum. Beni bir m5 grafiğine eklemeniz yeterli. ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyaller :   TIKLAYIN Ayarlar: Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot Değişken
Labuby mt5
Sergey Kasirenko
Uzman Danışmanlar
Merhaba! Ben Labuby! Döviz çiftleri ve altın ticareti yapmayı seviyorum! Metatrader terminalinizdeki varsayılan göstergelerden biri olan timsah göstergesini kullanıyorum. Beni bir m5 grafiğine eklemeniz yeterli. ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyaller : TIKLAYIN Ayarlar: Bitiş Saati – EA'nın bitiş saati Bitiş Dakikası – EA'nın bitiş dakikası Lot – İşlem yapmaya başlamak için ilk lot Değişken l
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold is Hot EA, yazarın volatilite ve MACD göstergesinin birleşimi olan kişisel WAT göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftl
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold is Hot EA, yazarın volatilite ve MACD göstergesinin birleşimi olan kişisel WAT göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftl
Gold is Cold mt5
Sergey Kasirenko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold is Cold EA, yazarın kişisel trend göstergesine dayanmaktadır. EA, mavi okla yükseliş trendlerinin başlangıcını ve kırmızı okla düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edecek ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir.   Önerilen çiftler: xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m15 veya daha yüksek zaman dilimlerinde audcad; nzdcad; eurnzd ve eurcad gibi küçük çiftler. Ayarlar: Bitiş Saati – EA'nın bitiş sa
Stoch EA
Sergey Kasirenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Stoh EA, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin hassas işlem sinyallerini yakalamak için stokastik göstergedeki 2 farklı stokastik parametrenin tüm potansiyelini kullanır. EA, stokastik parametrelere dayalı özelleştirilebilir giriş stratejilerinin yanı sıra grid ve martingale stratejileri gibi gelişmiş özellikler sunar ve daha sakin piyasa saatlerinde işlem yapmaya olanak tanır. Önerilen çiftler: eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m5 zaman diliminde audcad; nzdcad; e
One Two Three Pattern
Sergey Kasirenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
1-2-3 kalıbı piyasadaki en temel ve önemli oluşumdur. Neredeyse her büyük piyasa hareketi bu oluşumla başlamıştır. 1-2-3 kalıbı trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılır ve bir sonraki büyük trendi tespit edebilir. Kalıp ayrıca bir trendin sona erdiğini ve yenisinin oluştuğunu gösterir. Kalıp üç fiyat noktasından oluşur: bir dip, bir zirve veya vadi ve %38,2 ile %71,8 arasında bir Fibonacci geri çekilmesi. Bir kalıp, fiyat son zirve veya vadiyi aştığında geçerli kabul edilir, o zaman göste
Stoch EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Stoh EA, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin hassas işlem sinyallerini yakalamak için stokastik göstergedeki 2 farklı stokastik parametrenin tüm potansiyelini kullanır. EA, stokastik parametrelere dayalı özelleştirilebilir giriş stratejilerinin yanı sıra grid ve martingale stratejileri gibi gelişmiş özellikler sunar ve daha sakin piyasa saatlerinde işlem yapmaya olanak tanır. Önerilen çiftler: eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd gibi tüm ana çiftler ve ayrıca m5 zaman diliminde audcad; nzdcad; e
One Two Three Pattern mt5
Sergey Kasirenko
Uzman Danışmanlar
1-2-3 kalıbı piyasadaki en temel ve önemli oluşumdur. Neredeyse her büyük piyasa hareketi bu oluşumla başlamıştır. 1-2-3 kalıbı trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılır ve bir sonraki büyük trendi tespit edebilir. Kalıp ayrıca bir trendin sona erdiğini ve yenisinin oluştuğunu gösterir. Kalıp üç fiyat noktasından oluşur: bir dip, bir zirve veya vadi ve %38,2 ile %71,8 arasında bir Fibonacci geri çekilmesi. Bir kalıp, fiyat son zirve veya vadiyi aştığında geçerli kabul edilir, o zaman göste
Filtrele:
Markus Bruno Bischoff
801
Markus Bruno Bischoff 2025.09.09 07:26 
 

The Bot works in general good... But it is in my opinion a dangerous strategy. i've burned two accounts with recommend settings.

Daniel Paul Freeman
323
Daniel Paul Freeman 2025.08.20 11:42 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Sivakashi
279
Sivakashi 2025.07.14 16:31 
 

Capybara mt5 is a trend-following EA that employs martingale/grid strategies, similar to Stoch EA, but based on the Hama indicator. The use of martingale/grid on XAUUSD, even on a 15-minute timeframe, signifies a substantial risk appetite. While described as working "well" and running "smoothly," continuous monitoring and adherence to the seller's set files for risk management are highly recommended.

Silver Trader
293
Silver Trader 2025.07.09 18:45 
 

Working very well on XAUUSD, It is able to manage any highs/lows that is coming it's way and managing/closing open trades very expertly, just shows the level of detail and accuracy by which the EA has been produced. Great work by the developer!!

tessav
40
tessav 2025.04.23 10:54 
 

Works very nicely on eurusd, takes a bit of time but you need to let it run. Thank you so much for my automated profits!

İncelemeye yanıt