Al goker gold
- Uzman Danışmanlar
- Khaled Waleed Saleh Ali Al Shehab
- Sürüm: 2.40
- Etkinleştirmeler: 5
Akıllı Ticaret Robotu – Yenilikçi Koruma ve Yatırım
هذا الروبوت هو نظام تشغيل آلي احترافي ، وهو قادر على التحكم في الحركة وعشرات من عمليات التثبيت. Kaybı azaltmak ve sermayeyi korumak için sıkı Risk yönetimi uygular.
📌 Temel Özellikler:
✔ Insan müdahalesi olmadan hızlı işlem
✔ Akıllı Risk yönetimi ile kayıp Riskini azaltır
✔ Hesabı aşırı kaldıraçtan korur
✔ Yeni başlayanlar ve ileri kullanıcılar için kolay ayarlar
✔ Tüm Forex çiftleri, Altın, endeksler ve kripto paralar için uygundur
✔ Piyasayı takip ederken rahatlık sağlar
⚙ Önerilen Ayarlar:
-
Zaman Dilimi: H1
-
الرمز: EURUSD، XAUUSD
-
Düşük Spreadli Broker önerilir
🛡 Risk Yönetimi:
Yeterli serbest marjin yoksa işlem açılmaz; Hesap aşırı kaldıraçtan korunur ve الأداء المستقر kalır.