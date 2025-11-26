Al goker gold

Akıllı Ticaret Robotu – Yenilikçi Koruma ve Yatırım

هذا الروبوت هو نظام تشغيل آلي احترافي ، وهو قادر على التحكم في الحركة وعشرات من عمليات التثبيت. Kaybı azaltmak ve sermayeyi korumak için sıkı Risk yönetimi uygular.

📌 Temel Özellikler:

✔ Insan müdahalesi olmadan hızlı işlem

✔ Akıllı Risk yönetimi ile kayıp Riskini azaltır

✔ Hesabı aşırı kaldıraçtan korur

✔ Yeni başlayanlar ve ileri kullanıcılar için kolay ayarlar

✔ Tüm Forex çiftleri, Altın, endeksler ve kripto paralar için uygundur

✔ Piyasayı takip ederken rahatlık sağlar

⚙ Önerilen Ayarlar:

Zaman Dilimi: H1

الرمز: EURUSD، XAUUSD

Düşük Spreadli Broker önerilir

🛡 Risk Yönetimi:

Yeterli serbest marjin yoksa işlem açılmaz; Hesap aşırı kaldıraçtan korunur ve الأداء المستقر kalır.