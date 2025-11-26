Al goker gold

Akıllı Ticaret Robotu – Yenilikçi Koruma ve Yatırım

هذا الروبوت هو نظام تشغيل آلي احترافي ، وهو قادر على التحكم في الحركة وعشرات من عمليات التثبيت. Kaybı azaltmak ve sermayeyi korumak için sıkı Risk yönetimi uygular.

📌 Temel Özellikler:

✔ Insan müdahalesi olmadan hızlı işlem
✔ Akıllı Risk yönetimi ile kayıp Riskini azaltır
✔ Hesabı aşırı kaldıraçtan korur
✔ Yeni başlayanlar ve ileri kullanıcılar için kolay ayarlar
✔ Tüm Forex çiftleri, Altın, endeksler ve kripto paralar için uygundur
✔ Piyasayı takip ederken rahatlık sağlar

⚙ Önerilen Ayarlar:

  • Zaman Dilimi: H1

  • الرمز: EURUSD، XAUUSD

  • Düşük Spreadli Broker önerilir

🛡 Risk Yönetimi:

Yeterli serbest marjin yoksa işlem açılmaz; Hesap aşırı kaldıraçtan korunur ve الأداء المستقر kalır.


Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt