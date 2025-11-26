Al goker gold

روبوت التداول الذكي - حماية واستثمار مبتكر

هذا الروبوت هو نظام تداول آلي احترافي يسمح لك بالاستفادة من فرص السوق بطريقة ذكية ومنظمة، مع إدارة صارمة للمخاطر لتقليل الخسائر وحماية رأس مالك.

📌الميزات الرئيسية:

✔ تنفيذ سريع بدون تدخل بشري

✔ إدارة ذكية للمخاطر لتقليل التعرض

✔ يحمي الحساب من الرافعة المالية المفرطة

✔ إعدادات سهلة الاستخدام للمبتدئين والمستخدمين المتقدمين

✔ مناسب لجميع أزواج العملات الأجنبية والذهب والمؤشرات والعملات المشفرة

✔ يوفر راحة البال أثناء مراقبة السوق

⚙ الإعدادات الموصى بها:

الإطار الزمني: H1

الرموز: EURUSD، XAUUSD

يوصى بالوسطاء ذوي الفروقات المنخفضة

🛡 إدارة المخاطر:

لن يتم فتح أي صفقة إذا كان الهامش الحر غير كافٍ، مما يحمي الحساب من الإفراط في الرفع المالي ويحافظ على الأداء المستقر.