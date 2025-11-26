Al goker gold
- Experts
- Khaled Waleed Saleh Ali Al Shehab
- Version: 2.40
- Activations: 5
روبوت التداول الذكي - حماية واستثمار مبتكر
هذا الروبوت هو نظام تداول آلي احترافي يسمح لك بالاستفادة من فرص السوق بطريقة ذكية ومنظمة، مع إدارة صارمة للمخاطر لتقليل الخسائر وحماية رأس مالك.
📌الميزات الرئيسية:
✔ تنفيذ سريع بدون تدخل بشري
✔ إدارة ذكية للمخاطر لتقليل التعرض
✔ يحمي الحساب من الرافعة المالية المفرطة
✔ إعدادات سهلة الاستخدام للمبتدئين والمستخدمين المتقدمين
✔ مناسب لجميع أزواج العملات الأجنبية والذهب والمؤشرات والعملات المشفرة
✔ يوفر راحة البال أثناء مراقبة السوق
⚙ الإعدادات الموصى بها:
-
الإطار الزمني: H1
-
الرموز: EURUSD، XAUUSD
-
يوصى بالوسطاء ذوي الفروقات المنخفضة
🛡 إدارة المخاطر:
لن يتم فتح أي صفقة إذا كان الهامش الحر غير كافٍ، مما يحمي الحساب من الإفراط في الرفع المالي ويحافظ على الأداء المستقر.