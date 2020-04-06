Al goker gold

Smart Trading Bots - Protección e Inversión
Un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para identificar oportunidades de mercado y operar de forma inteligente con una sólida gestión del riesgo para proteger su capital.

Características principales

  • Rápida ejecución de operaciones sin intervención humana

  • Gestión avanzada del riesgo multicapa

  • Apalancamiento inteligente y protección de márgenes

  • Configuración fácil de usar para principiantes y traders avanzados

  • Funciona con pares de divisas, oro e índices globales

  • Reduce el estrés y ayuda a mejorar la disciplina de trading

Ajustes recomendados

  • Marco temporal: H1

  • Símbolos: EURUSD, XAUUSD

🛡 Lógica de Protección de Capital
El EA no abrirá nuevas operaciones si el margen libre se vuelve críticamente bajo - esto ayuda a evitar llamadas de margen y garantiza un rendimiento seguro continuo.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Operar en los mercados financieros implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El autor no es responsable de ninguna pérdida financiera que pueda ocurrir debido al uso de este EA.
Mediante el uso de este producto, usted acepta que todas las decisiones comerciales se hacen bajo su propio riesgo.
Se recomienda encarecidamente probarlo primero en una cuenta demo.

Productos recomendados
Traidos
Tsuchitani Kazuhiroshi
Asesores Expertos
Por cada décima compra, el precio aumentará en $200. Se requiere cuenta ECN Traidos es un asesor experto (EA) especializado en el par de divisas GBPUSD y opera basándose en datos de gráficos de 5 minutos (5M). Adopta una estrategia comercial de alta frecuencia destinada a capitalizar fluctuaciones menores de precios en el mercado de divisas. Las características clave de Traidos incluyen análisis técnico sofisticado, estrategias precisas de entrada y salida y una función automática de gestión
CCI Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
CCI Multi-Currency EA MT5  implementa sólidas estrategias del Índice de Canal de Materias Primas (CCI) que han sido ampliamente probadas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Asesores Expertos
Sólo las primeras 5 copias costará 50 $ y luego se convertirá a su precio original. Esta estrategia EA M5 vela cerca de media móvil vs CCI Rosse más de 1M. Correr Verry Smoothly en todos los pares, especialmente en ORO que le dará buenos beneficios. Las entradas son entradas importantes: inp7_PipsAway: -50 a -500 para Oro, -2 para USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 para Oro, 2 para USDJPY, GBPUSD, EURUSD todos los Stoploss objetivo se establece en cero Todos los instrumentos funcio
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Muy simple EA utiliza la famosa tendencia scalping es decir, EMA Crossover scalping para abrir operaciones con sistema de lotes martingala. Incluye 03 EMA, es decir, medias móviles exponenciales, para decidir en qué dirección operar. También comprueba la distancia de una media móvil rápida de la media móvil de tendencia. Después de que todas estas condiciones se cumplen se abre una posición. Una posición a la vez con stop loss y take profit. Características: 1. Martingala 2. Utiliza indicadores
Multi Ai EA MT5
Indra Maulana
5 (1)
Asesores Expertos
50% de descuento sólo durante una semana Un experto basado en inteligencia artificial y red neuronal El 99% de la estrategia de este experto está a cargo de inteligencia artificial Una compleja red neuronal con múltiples filtros Experimente múltiples expertos en un solo experto Le he proporcionado varios meses de formación en inteligencia artificial con potentes ordenadores nuevos y avanzados (y varios años de esfuerzo de programación) al precio más bajo. Características de este experto: Se pu
Neural Nexus MT5
Jesper Christensen
4 (4)
Asesores Expertos
Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 65% de descuento durante la venta de Navidad. Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Sistema avanzado de cuadrícula de reversión a la media. la próxima evolución en el comercio automatizado EURUSD . Únete a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Neural Nexus representa la continuación de vanguardia de nuestra probada serie EA, tras el notable éxito de ChronomaX (107
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Asesores Expertos
Lions share AtrLine MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5, diseñado para seguir tendencias. Su estrategia se basa en el indicador ATR Line , que se construye sobre el Average True Range (ATR) y una Media Móvil (MA). El asesor experto identifica la dirección de la tendencia cuando el precio rompe la línea del indicador y utiliza un filtro adicional para confirmar las señales, ayudando a filtrar las entradas falsas. Gracias a sus flexibles ajustes de gestión monetaria, un filtro de volatili
Valhalla EA
Andrey Dubeiko
Asesores Expertos
El asesor "Valhalla" se basa en un modelo comercial de picos de volatilidad que evalúa el impulso y sigue el movimiento para aumentar las ganancias. En el futuro Planeo mejorar el asesor para agregar configuraciones adicionales y opciones de configuración flexibles. El asesor opera intradía, pero usted puede cambiar la configuración para que opere a mediano plazo. Los parámetros estándar del asesor son adecuados para operar con los índices NASDAQ, SP 500 y DJ 30 (US100, US500 y US30), para ot
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Asesores Expertos
<<Borde Supremo>> COMPRE UNO GRATIS, póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener su regalo especial. Supreme Edge, un Asesor Experto avanzado meticulosamente diseñado para el trading. Aprovechando algoritmos de identificación de tendencias de última generación, este sistema se adapta a la perfección a la compleja dinámica del mercado, capturando oportunidades de alta probabilidad con precisión y agilidad. El EA se distingue por su mecanismo patentado de detección de tendenci
Harmonic ABCD Wizard
Mihail Matkovskij
Asesores Expertos
Robot de trading automático/semiautomático, que trabaja con señales de patrones AB = CD. Puede funcionar como indicador. Soporta el envío de señales en las notificaciones, a un dispositivo móvil, así como por correo electrónico. La búsqueda de patrones se lleva a cabo por el Zigzag universal, Peak ZigZag, que fue especialmente adaptado para trabajar en este EA. Mediante el uso del modo de rastreo (cuando el escaneo de patrones se realiza en varios Zig-zags con diferentes Peak dist, ver la descri
GME trend
Caochunyun Cao
Asesores Expertos
Símbolo：sólo EURUSD; TF:1 min; tipo de cuenta：stand o ecn; Spread:max 35 puntos; Tiempo de trabajo:cualquiera y todos auto; Capital mínimo：200$; mm=true(defaut); riesgo=5-20; Modelos:tendencia corta, base ai-rnn ; 500 a 10000 ony 20-40 días; Este nuevo ea,mejores modelos y prueba..un dia abrir 40-100 orden.mantener una orden 5-30min. y todo el dia auto trabajo que como minero, mejor elegir Next 10 pay->1000$;
Murrey Math Advisor
Gayathiri Gopalakrishnan
3.67 (6)
Asesores Expertos
Obtenga una precisión inigualable con el Asesor Experto XAUUSD de MurreyMath - Su mejor compañero para operar con oro ¿Está listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? Conozca el MurreyMath XAUUSD Expert Advisor , una herramienta revolucionaria diseñada para ofrecerle una precisión inigualable en las operaciones con oro (XAUUSD). Tanto si es un trader experimentado como si es un novato que busca introducirse en el mundo del trading algorítmico, este EA combina el poder atemporal de Mur
Obsidian adaptive Expert Advisor
Antonello Belgrano
Asesores Expertos
Embarcarse en un viaje exitoso de trading requiere una comprensión completa de los riesgos involucrados y las herramientas a su disposición. Con Obsidian Expert Advisor , proporcionamos a los operadores una potente solución de negociación algorítmica que abre nuevas posibilidades en los mercados financieros. Innovación y precisión Obsidian Expert Advisor se inspira en las mejores prácticas de estrategias de trading probadas, ofreciendo resultados excepcionales e infundiendo confianza en sus deci
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Asesores Expertos
GoldenStrikePro - Asesor Experto de Breakout de Precisión para XAUUSD GoldenStrikePro es un potente e inteligente robot de trading diseñado específicamente para XAUUSD (Oro/USD). Creado para estrategias de ruptura de precisión, aprovecha la estructura del mercado en tiempo real, el análisis de tendencias basado en EMA y la ejecución inteligente de operaciones para ofrecer resultados consistentes con riesgo controlado. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar tu viaje al
Sangkakala Merbabu MT5
Yudi Sri Warsito
5 (1)
Asesores Expertos
Sangkakala Merbabu es un asesor experto muy preciso para AUDCAD. Este EA está diseñado con muchos indicador de impulso para los puntos de entrada. Características de la señal : IMF Índice de Fuerza De Marcador WPR CCI RSI Estocástico Bandas de Bollinger Señal adicional : Media móvil PSAR MACD ADX Recomendaciones: Par de divisas: AUDCAD Marco temporal: M5 Depósito mínimo divisas : $500 Tipo de cuenta: Standart, Raw o cuentas de spread cero IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con
Nova TRX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova TRX Trader se basa en el poder de la Media Móvil Exponencial Triple (TRIX) , un oscilador de impulso que suaviza el ruido del mercado para revelar un sesgo direccional genuino. Este Asesor Experto utiliza las capacidades únicas de suavizado de TRIX para evitar señales falsas y detectar sólo los cambios más fuertes en la tendencia. En lugar de reaccionar de forma exagerada a cada parpadeo de volatilidad, Nova TRX Trader se centra en los cambios de impulso sostenidos, combinando los cruces de
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
Afribold Trend Master Presentación del Asesor Experto AfriBold Trend Master El asesor experto AfriBold Trend Master se sitúa en la cúspide de los sistemas de trading automatizados, diseñado para ofrecer un rendimiento sin precedentes en los dinámicos mercados financieros actuales. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados y expertos en algoritmos, este EA aprovecha el análisis técnico avanzado para identificar las oportunidades de trading con precisión. Algoritmo de última gener
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
RTR No Hard Stop Losses
Retail Trading Realities LTD
Asesores Expertos
[señal] [back test $10k to $94million ] [ back test risk% = 0.10 ] [back test risk% = 0.20 ] [single symbol settings] [set files] [ entradas explicadas ] ******Señal en vivo +107.00% (26/02/2025)********** RTR No Hard Stop Losses algo EA para MT5 Cargue este EA en cualquier gráfico de Forex M5 como EURUSD/GBPUSD/USDJPY tiene que ser un mercado de 24 horas. Alta tasa de ganancia aprox. 78.00%. Sigue la tendencia con un alto porcentaje de ganancias. No Martingala . Hay un trailing stop para todas
TurtleLongTerm
Yan Xiong Xue
Asesores Expertos
Estrategia Tortuga Monoproducto (Medio-Largo Plazo Versión 1.02) Plazo recomendado: H4 Instrumentos recomendados: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Resumen de la estrategia Entrada: Ruptura del canal de Donchian de periodo largo (por defecto: 55 periodos). Tamaño de la posición: Stop loss basado en el porcentaje para determinar el tamaño de la posición (por defecto: 1% de riesgo por operación). Salida: Ruptura inversa del can
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
ÍNDICE SUPREMO B3 Supreme Index B3 es un sofisticado Asesor Experto (EA) desarrollado para operar con el contrato Mini Dólar B3, diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza una estrategia altamente sofisticada con un notable historial de precisión en sus operaciones. Destinado a aprovechar la volatilidad del dólar en las bolsas brasileñas, Supreme Index incorpora una serie de funciones avanzadas para optimizar los beneficios y minimizar los riesgos. RECOMENDA
Ivan Scherman Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Asesores Expertos
Este EA tradea la estrategia del campeón mundial de trading Ivan Scherman. Esta estrategia fue desarrollada por él y la programamos en MQL5 para que puedas operar con ella automáticamente. La estrategia se basa en el S&P500 y utiliza una combinación de Sma y un patrón de velas. Este EA viene con todos los parámetros posibles, como el período de Sma, la cantidad de operaciones admisibles abiertas a la vez y el tipo de datos para calcular el Sma.
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El Asesor experto está diseñado para hacer frente a situaciones complejas, incluida la Loka. Además, el Asesor experto puede operar con éxito por sí mismo. Para ello, dispone de funciones de auto-negociación. Parámetros BUY - permite resolver ventas SELL - permite resolver compras Step = 60; - paso entre posiciones de promediación ProfitClose - ganancia de cierre en divisa Lot = 0.01; - el primer lote de promediación K_Lot = 1.5; - coeficiente de promediación Max_Lot = 10.0; - volumen máximo pos
Xagusd
Salavat Yulamanov
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza una estrategia de ruptura de tendencia y de seguimiento de tendencia, analizando los marcos temporales superiores para obtener la máxima precisión. Stop loss fijo: control estricto del riesgo en cada operación. Trailing stop - toma de beneficios automática cuando el mercado se mueve a su favor. Cierre de beneficio total - consecución del beneficio objetivo en unidades de su depósito. Sencillez, fiabilidad y estabilidad: la clave para operar con confianza. Supervisión
Lironmaster Ultimate Gold
Syaeful Handy Arifin
Asesores Expertos
¡Atención! 1. Descargo de responsabilidad El beneficio no está garantizado 2. Seleccione la cuenta y el broker con el spread más pequeño. ejemplo : - RAW SPREAD CUENTA de ICMARKETS 3. Usted COMPRA este EA, significa que usted ENTIENDE el riesgo Este EA es calcular el precio alto y bajo en el marco de tiempo de 1 hora y establecer 1 orden de compra y 1 orden de venta. simple como eso Cuando se golpea, la posición abierta se activará y después de que si el precio está en beneficios camino de la p
FXKiller USDJPY
Mariusz Skupien
Asesores Expertos
Descripción del código: Este es un Asesor Experto (EA) automatizado para MetaTrader 5 que abre órdenes basándose en un análisis de tendencias determinado por un conjunto de medias móviles. La estrategia está optimizada exclusivamente para el par de divisas USD/JPY. ________________________________________ Estrategia principal (para USD/JPY): Análisis de tendencia basado en cuatro medias móviles SMA : - Tendencia alcista (COMPRA): todas las medias están dispuestas en orden ascendente y el precio
Norma dev waves robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
NormaDevWaves es un EA diseñado para operar con los pares más jugosos y líquidos, como EURUSD, GBPUSD y XAUUSD. Idea principal: EA implementa el concepto de un indicador de base y utiliza los principios estadísticos de correlación entre las métricas de determinación de flujo de precios en relación con las desviaciones estándar de los precios de su fuerza impulsora. Esto permite un análisis profundo del comportamiento del mercado y la identificación de patrones ocultos. Adaptación al mercado: gr
Gold Switch
Piotr Stepien
3 (3)
Asesores Expertos
GOLD SWITCH - INTELIGENCIA ADAPTATIVA PARA EL MERCADO DEL ORO (XAUUSD) Todos los operadores de oro conocen esa sensación familiar: el mercado se mueve en una tendencia clara y predecible un día, para descender al caos lateral al día siguiente. Durante años, como muchos otros, intenté imponer al mercado una estrategia única y rígida. Los resultados solían ser frustrantes y costosos. Me di cuenta de que la clave no era luchar contra la naturaleza del oro, sino entenderla y adaptarse a ella. Gold
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199) . Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de ten
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario