Al goker gold
- Asesores Expertos
- Khaled Waleed Saleh Ali Al Shehab
- Versión: 2.42
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Smart Trading Bots - Protección e Inversión
Un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para identificar oportunidades de mercado y operar de forma inteligente con una sólida gestión del riesgo para proteger su capital.
Características principales
-
Rápida ejecución de operaciones sin intervención humana
-
Gestión avanzada del riesgo multicapa
-
Apalancamiento inteligente y protección de márgenes
-
Configuración fácil de usar para principiantes y traders avanzados
-
Funciona con pares de divisas, oro e índices globales
-
Reduce el estrés y ayuda a mejorar la disciplina de trading
Ajustes recomendados
-
Marco temporal: H1
-
Símbolos: EURUSD, XAUUSD
🛡 Lógica de Protección de Capital
El EA no abrirá nuevas operaciones si el margen libre se vuelve críticamente bajo - esto ayuda a evitar llamadas de margen y garantiza un rendimiento seguro continuo.
⚠️ Descargo de responsabilidad
Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Operar en los mercados financieros implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El autor no es responsable de ninguna pérdida financiera que pueda ocurrir debido al uso de este EA.
Mediante el uso de este producto, usted acepta que todas las decisiones comerciales se hacen bajo su propio riesgo.
Se recomienda encarecidamente probarlo primero en una cuenta demo.