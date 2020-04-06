Al goker gold

Smart Trading Bots - Protección e Inversión

Un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para identificar oportunidades de mercado y operar de forma inteligente con una sólida gestión del riesgo para proteger su capital.

Características principales

Rápida ejecución de operaciones sin intervención humana

Gestión avanzada del riesgo multicapa

Apalancamiento inteligente y protección de márgenes

Configuración fácil de usar para principiantes y traders avanzados

Funciona con pares de divisas, oro e índices globales

Reduce el estrés y ayuda a mejorar la disciplina de trading

Ajustes recomendados

Marco temporal: H1

Símbolos: EURUSD, XAUUSD

🛡 Lógica de Protección de Capital

El EA no abrirá nuevas operaciones si el margen libre se vuelve críticamente bajo - esto ayuda a evitar llamadas de margen y garantiza un rendimiento seguro continuo.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto no garantiza beneficios. Operar en los mercados financieros implica riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El autor no es responsable de ninguna pérdida financiera que pueda ocurrir debido al uso de este EA.

Mediante el uso de este producto, usted acepta que todas las decisiones comerciales se hacen bajo su propio riesgo.

Se recomienda encarecidamente probarlo primero en una cuenta demo.