Al goker gold

Smart Trading Robot – Innovative Sicherheit & Investment

Dieser Roboter ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das Ihnen ermöglicht, Marktchancen auf intelligente und organisierte Weise zu nutzen, mit striktem Risikomanagement, um Verluste zu minimieren und Ihr Kapital zu schützen.

📌 Hauptmerkmale:

✔ Schnelle Ausführung ohne menschliches Eingreifen

✔ Intelligentes Risikomanagement zur Reduzierung von Verlusten

✔ Schutz des Kontos vor übermäßigem Hebel

✔ Einfache Einstellungen für Anfänger und Fortgeschrittene

✔ Geeignet für alle Forex-Paare, Gold, Indizes und Kryptowährungen

✔ Sorgt für Ruhe und Sicherheit während der Marktüberwachung

⚙ Empfohlene Einstellungen:

Zeitrahmen: H1

Symbole: EURUSD, XAUUSD

Niedrig-Spreads-Broker empfohlen

🛡 Risikomanagement:

Es werden keine Trades eröffnet, wenn die freie Margin nicht ausreicht. So wird das Konto vor Überhebelung geschützt und eine stabile Performance gewährleistet.