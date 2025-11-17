Auto Levels Master

🔷 AutoLevels – Détection intelligente des supports et résistances

AutoLevels est un indicateur puissant qui identifie automatiquement les zones clés du marché à partir des données du graphique en temps réel. Il analyse les points de swing (hauts et bas locaux), la volatilité du marché (ATR) et les réactions répétées du prix afin de déterminer des niveaux de support et de résistance fiables.

📊 Basé sur :

Points de swing avec sensibilité ajustable (LeftBars & RightBars)

Largeur dynamique des zones adaptée à la volatilité via l’ATR

Confirmation optionnelle de tendance grâce aux moyennes mobiles

Analyse optionnelle du volume pour valider les niveaux importants

⚙️ Fonctionnement :

Regroupe les points de réaction proches en zones claires de support/résistance

Filtre les niveaux faibles grâce à un seuil minimum de touches

Visualise les zones directement sur le graphique — plus il y a de touches, plus la zone est forte

✅ Fonctionne parfaitement sur toutes les unités de temps et tous les instruments — forex, actions, indices, cryptomonnaies. Idéal pour les traders qui souhaitent détecter rapidement les niveaux clés sans avoir à tracer manuellement.

💡 AutoLevels – laissez le marché parler de lui-même.