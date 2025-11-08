KT B Xtrender MT4

KT B-Xtrender, Bharat Jhunjhunwala tarafından IFTA dergisinde tanıtılan trend takip aracının gelişmiş bir uyarlamasıdır. Kavramı daha hassas sinyaller ve dahili uyarılar sunacak şekilde geliştirdik, böylece trader’ların trend yönündeki piyasalarda daha güçlü fırsatları tespit etmesi kolaylaşır.

Farklı zaman dilimlerinde kullanılabilse de, en iyi performansını H4 ve Günlük grafik gibi daha yüksek zaman dilimlerinde gösterir.





Özellikler



Çift Trend Görünümü: Kısa vadeli ve uzun vadeli analizi bir araya getirerek, küçük bir geri çekilme ile gerçek trend dönüşü arasındaki farkı anlamayı kolaylaştırır.

Kısa vadeli ve uzun vadeli analizi bir araya getirerek, küçük bir geri çekilme ile gerçek trend dönüşü arasındaki farkı anlamayı kolaylaştırır. Net Sinyaller: Alım ve satım uyarılarını açık bir şekilde sağlar ve pozisyon ekleme/azaltma noktalarını göstererek işlem yönetiminde güveni artırır.

Alım ve satım uyarılarını açık bir şekilde sağlar ve pozisyon ekleme/azaltma noktalarını göstererek işlem yönetiminde güveni artırır. Kısa Vadeli Histogram: Büyük hareket içindeki düzeltmeleri gösterir. Yeşil alanlar pozitif momentumu, kırmızı alanlar kısa vadeli zayıflığı işaret eder.

Büyük hareket içindeki düzeltmeleri gösterir. Yeşil alanlar pozitif momentumu, kırmızı alanlar kısa vadeli zayıflığı işaret eder. Uzun Vadeli Histogram: Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların RSI ile yumuşatılması sayesinde piyasanın ana yönünü takip eder.

Hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların RSI ile yumuşatılması sayesinde piyasanın ana yönünü takip eder. Trend Uyumluğu: Her iki histogram da aynı yönü gösterdiğinde sinyaller daha güçlü hale gelir, bu da yanlış girişleri azaltır ve hakim trend doğrultusunda işlem yapmayı kolaylaştırır.

Her iki histogram da aynı yönü gösterdiğinde sinyaller daha güçlü hale gelir, bu da yanlış girişleri azaltır ve hakim trend doğrultusunda işlem yapmayı kolaylaştırır. Gürültüyü Azaltır: Günlük küçük fiyat dalgalanmalarını filtreler ve piyasa yapısına odaklanır.

Günlük küçük fiyat dalgalanmalarını filtreler ve piyasa yapısına odaklanır. Piyasa Uyumluluğu: Hisse senetleri, forex ve emtia piyasalarında çalışır. Farklı zaman dilimlerinde etkili olsa da, en iyi sonuçlar H4 ve Günlük grafiklerde elde edilir.

Hisse senetleri, forex ve emtia piyasalarında çalışır. Farklı zaman dilimlerinde etkili olsa da, en iyi sonuçlar H4 ve Günlük grafiklerde elde edilir. Dahili Uyarılar: Yeni bir trend başladığında, devam ettiğinde veya tersine döndüğünde bildirim alırsınız; grafiği sürekli izleme ihtiyacı yoktur.

Yeni bir trend başladığında, devam ettiğinde veya tersine döndüğünde bildirim alırsınız; grafiği sürekli izleme ihtiyacı yoktur. Basit Görsel Yapı: Yeşil ve kırmızı histogramlar piyasanın genel havasını hızlı bir şekilde yorumlamayı sağlar.



Nasıl Çalışır

B-Xtrender, piyasayı daha kapsamlı değerlendirmek için birbirini tamamlayan iki histogram kullanır. Kısa vadeli histogram mevcut trend içerisindeki düzeltmeleri izlerken, uzun vadeli histogram piyasanın genel yönünü belirler. Her iki histogram aynı yönde olduğunda sinyal daha güçlü hale gelir. Bu, sıradan bir geri çekilme ile gerçek trend dönüşünü ayırt etmeyi kolaylaştırır. Bu çift katmanlı yapı, giriş, çıkış ve pozisyon ekleme stratejilerini daha güvenle uygulamaya yardımcı olur.



Girdi Parametreleri



Short L1 (5): Kısa vadeli hesaplamada kullanılan hızlı hareketli ortalama periyodu.

Kısa vadeli hesaplamada kullanılan hızlı hareketli ortalama periyodu. Short L2 (20): Kısa vadeli trend filtresi için kullanılan yavaş hareketli ortalama periyodu.

Kısa vadeli trend filtresi için kullanılan yavaş hareketli ortalama periyodu. Short L3 (15): Kısa vadeli değerleri yumuşatmak için uygulanan RSI periyodu.

Kısa vadeli değerleri yumuşatmak için uygulanan RSI periyodu. Long L1 (20): Uzun vadeli trend filtresi için kullanılan hareketli ortalama periyodu.

Uzun vadeli trend filtresi için kullanılan hareketli ortalama periyodu. Long L2 (15): Uzun vadeli hesaplamalarda kullanılan RSI periyodu.



Sonuç