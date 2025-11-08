KT B Xtrender MT4

KT B-Xtrender è una versione avanzata dello strumento di seguito di tendenza introdotto originariamente da Bharat Jhunjhunwala nella rivista IFTA. Abbiamo perfezionato il concetto per offrire segnali più precisi e avvisi integrati, aiutando i trader a individuare opportunità più solide nei mercati in trend.

Caratteristiche



Doppia lettura del trend: Combina analisi di breve e lungo periodo, rendendo più facile distinguere tra semplici correzioni e vere inversioni di tendenza.

Combina analisi di breve e lungo periodo, rendendo più facile distinguere tra semplici correzioni e vere inversioni di tendenza. Segnali chiari: Fornisce segnali diretti di acquisto e vendita, oltre a punti per aumentare o ridurre la posizione, migliorando la gestione operativa.

Fornisce segnali diretti di acquisto e vendita, oltre a punti per aumentare o ridurre la posizione, migliorando la gestione operativa. Istogramma a breve termine: Evidenzia le correzioni all'interno del movimento principale. Il verde indica momentum positivo, il rosso debolezza temporanea.

Evidenzia le correzioni all'interno del movimento principale. Il verde indica momentum positivo, il rosso debolezza temporanea. Istogramma a lungo termine: Traccia la direzione primaria del mercato utilizzando una combinazione di medie mobili rapide e lente, smussate con RSI.

Traccia la direzione primaria del mercato utilizzando una combinazione di medie mobili rapide e lente, smussate con RSI. Allineamento del trend: La conferma è più forte quando entrambi gli istogrammi puntano nella stessa direzione, aiutando a evitare falsi segnali.

La conferma è più forte quando entrambi gli istogrammi puntano nella stessa direzione, aiutando a evitare falsi segnali. Riduzione del rumore: Filtra le oscillazioni minori giornaliere per concentrarsi sulla struttura generale del mercato.

Filtra le oscillazioni minori giornaliere per concentrarsi sulla struttura generale del mercato. Versatile sui mercati: Funziona su azioni, forex e materie prime. Può essere usato su diversi timeframe, ma rende al meglio su H4 e Daily.

Funziona su azioni, forex e materie prime. Può essere usato su diversi timeframe, ma rende al meglio su H4 e Daily. Avvisi integrati: Ricevi notifiche quando il trend si forma, continua o si inverte — senza dover guardare il grafico costantemente.

Ricevi notifiche quando il trend si forma, continua o si inverte — senza dover guardare il grafico costantemente. Visual chiara e immediata: Gli istogrammi verdi e rossi consentono di interpretare rapidamente il sentiment di mercato.



Come funziona

B-Xtrender combina due istogrammi complementari per fornire una visione più completa del mercato. L'istogramma a breve termine mostra le correzioni all'interno del trend corrente, mentre l'istogramma a lungo termine definisce la direzione prevalente. Quando entrambi sono allineati, il segnale è più forte, facilitando la distinzione tra un semplice ritracciamento e un vero cambio di trend. Questo approccio a doppio livello aiuta a individuare ingressi, uscite e aggiustamenti della posizione con maggiore sicurezza.



Input



Short L1 (5): Periodo della media mobile veloce per il calcolo a breve termine.

Periodo della media mobile veloce per il calcolo a breve termine. Short L2 (20): Periodo della media mobile lenta per il filtro di trend a breve termine.

Periodo della media mobile lenta per il filtro di trend a breve termine. Short L3 (15): Periodo RSI usato per uniformare i valori a breve termine.

Periodo RSI usato per uniformare i valori a breve termine. Long L1 (20): Periodo della media mobile lenta per il filtro di trend a lungo termine.

Periodo della media mobile lenta per il filtro di trend a lungo termine. Long L2 (15): Periodo RSI applicato al calcolo a lungo termine.



Conclusione