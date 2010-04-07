KT B Xtrender MT4

KT B-Xtrender — это продвинутая адаптация трендового индикатора, впервые представленного Бхарат Джхунджунвала в журнале IFTA. Мы улучшили концепцию, чтобы предоставить более точные сигналы и встроенные оповещения, помогая трейдерам находить более сильные возможности на трендовых рынках.

Хотя индикатор может применяться на разных таймфреймах, наилучшие результаты он показывает на старших периодах, таких как H4 и Daily.





Особенности



Двойной обзор тренда: Он сочетает краткосрочный и долгосрочный анализ, упрощая различение незначительных коррекций и реальных разворотов тренда.

Он сочетает краткосрочный и долгосрочный анализ, упрощая различение незначительных коррекций и реальных разворотов тренда. Чёткие сигналы: Предоставляет понятные сигналы на покупку и продажу, а также точки для масштабирования позиции, что помогает управлять сделками с большей уверенностью.

Предоставляет понятные сигналы на покупку и продажу, а также точки для масштабирования позиции, что помогает управлять сделками с большей уверенностью. Краткосрочная гистограмма: Показывает коррекции внутри глобального движения. Зелёные зоны указывают на положительный импульс, красные — на краткосрочную слабость.

Показывает коррекции внутри глобального движения. Зелёные зоны указывают на положительный импульс, красные — на краткосрочную слабость. Долгосрочная гистограмма: Отслеживает основной тренд с помощью комбинации быстрых и медленных скользящих средних, сглаженных RSI.

Отслеживает основной тренд с помощью комбинации быстрых и медленных скользящих средних, сглаженных RSI. Согласованность тренда: Сигналы становятся сильнее, когда обе гистограммы указывают в одном направлении, помогая избегать ложных входов и торговать только по тренду.

Сигналы становятся сильнее, когда обе гистограммы указывают в одном направлении, помогая избегать ложных входов и торговать только по тренду. Фильтрация шума: Убирает мелкие рыночные колебания и концентрируется на основной структуре рынка.

Убирает мелкие рыночные колебания и концентрируется на основной структуре рынка. Гибкость для различных рынков: Работает на акциях, форексе и сырьевых товарах. Несмотря на универсальность, лучше всего проявляет себя на старших таймфреймах, таких как H4 и Daily.

Работает на акциях, форексе и сырьевых товарах. Несмотря на универсальность, лучше всего проявляет себя на старших таймфреймах, таких как H4 и Daily. Встроенные оповещения: Получайте уведомления при формировании, продолжении или развороте тренда — нет необходимости постоянно смотреть на график.

Получайте уведомления при формировании, продолжении или развороте тренда — нет необходимости постоянно смотреть на график. Простая визуализация: Красно-зелёные гистограммы позволяют быстро понять «настроение» рынка.



Как это работает

B-Xtrender объединяет две дополняющие друг друга гистограммы, обеспечивая полный обзор рыночной картины. Краткосрочная гистограмма отслеживает коррекции в рамках текущего тренда, в то время как долгосрочная гистограмма определяет глобальное направление рынка. Когда обе гистограммы совпадают по направлению, сигнал становится сильнее, помогая отличить обычную коррекцию от настоящего разворота. Такой двухуровневый подход делает точки входа, выхода и масштабирования более уверенными и понятными.



Входные параметры



Short L1 (5): Период быстрой скользящей средней для краткосрочного расчёта.

Период быстрой скользящей средней для краткосрочного расчёта. Short L2 (20): Период медленной скользящей средней для краткосрочного трендового фильтра.

Период медленной скользящей средней для краткосрочного трендового фильтра. Short L3 (15): Период RSI для сглаживания краткосрочных значений.

Период RSI для сглаживания краткосрочных значений. Long L1 (20): Период медленной скользящей средней для долгосрочного трендового фильтра.

Период медленной скользящей средней для долгосрочного трендового фильтра. Long L2 (15): Период RSI для долгосрочного расчёта.



Заключение