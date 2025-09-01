Stochastic Z Score MT4 Scanner

Özel teklif: TÜM ARAÇLAR , her biri sadece $35!

Stochastic Z-Score, fiyatı Z-Score ile normaleştirip stokastik mantıkla sınırlandıran ve HMA ile yumuşatan bir moment osilatörüdür; uzun vadeli bağlam için ALMA kullanır. İsteğe bağlı öğeler arasında histogram, dinamik bantlar ve dönüş etiketleri bulunur.

Overview

Stochastic Z-Score, oynaklığa göre normaleştirilmiş bir Z-Score’u stokastik mantıkla birleştirir ve Hull Moving Average (HMA) ile yumuşatır.

Fiyat sapmalarını normalleştirilmiş bir sinyale dönüştürür; uzun vadeli bir ALMA bileşeni ek bağlam sağlar.

Sonuç, dengesizlikleri yansıtacak şekilde tasarlanmış bir osilatördür.

Görselleştirme öğeleri arasında renkli histogramlar, dinamik bantlar ve dönüş etiketleri yer alır.

Concepts

Bir Z-Score, fiyatı ortalamasıyla karşılaştırır ve standart sapmaya göre ölçekleyerek mevcut fiyatın tipik değerlerden ne kadar uzaklaştığını gösterir.

Bu Z-Score’un stokastik bir fonksiyondan geçirilmesi, yorum için sinyali sınırlar.

HMA yumuşatma, gürültüyü azaltır.

Z-Score’un uzun vadeli ALMA’sı, trend filtresi olarak görev yapar.

Araç, farklı semboller ve zaman dilimleri genelinde kullanım için tasarlanmıştır.

Features

Sapma yoğunluğunu göstermek için gradyana sahip Z-Score histogramı (isteğe bağlı).

Birincil osilatör çizgisi (yumuşatılmış stokastik Z-Score).

Aşırı alım (varsayılan +2) ve aşırı satım (varsayılan −2) seviyeleri.

Trend evreleri için bağlamsal renklendirmeye sahip uzun vadeli momentum çizgisi (ALMA).

Aşırılarda kısa vadeli kesişimler uzun vadeli momentumla desteklendiğinde dönüş işaretçileri.

Momentum değişimi, sıfır çizgisi kesişimleri, aşırı alım/aşırı satım girişleri ve trend hizalaması için yerleşik uyarılar.

Scanner and Alerts

Taramayı diğer grafikleri izlemek için etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz.

Mevcut uyarılar:

Up/Down etiketi görünüyor

Momentum Shift etiketi görünüyor

Osilatör sıfır çizgisini yukarı/aşağı kesti (boğa/ayı durumu)

Uzun vadeli momentum (ALMA) sıfır çizgisini yukarı/aşağı kesti

Osilatör aşırı alım (varsayılan > 2.0) / aşırı satım (varsayılan < −2.0) bölgesine girdi

Bu uyarılar tarayıcı kullanıldığında mevcuttur.

Usage

Osilatörü momentum değişimlerini izlemek ve eşik kesişimlerini gözden geçirmek için kullanın.

Özellikle aşırı satımdan (varsayılan −2) yukarı doğru önceki değerin üzerine çıkış ve ALMA’nın sıfırın üzerinde olması boğa durumunu işaretler; tersi ayı durumudur.

Dönüş etiketleri yalnızca kısa ve uzun vadeli koşullar aynı anda sağlandığında görünür.

Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini uyarı bölgeleri olarak değerlendirin:

İçerideki değerler tipik aralıklara işaret eder.

Daha ötesi gerilmiş durumları gösterir.

Varlığın oynaklığına göre uzunluk parametresini ayarlayın.

Ham Z-Score hareketlerini incelemek için histogramı etkinleştirin.

Temel momentum değişiklikleri ve bölge girişleri hakkında bilgilendirilmek için uyarıları yapılandırın.