Stochastic Z Score MT4 Scanner
- Göstergeler
- Duc Hoan Nguyen
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 1 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 sürümü için bkz.: Stochastic Z Score MT5 Scanner
Overview
Stochastic Z-Score, oynaklığa göre normaleştirilmiş bir Z-Score’u stokastik mantıkla birleştirir ve Hull Moving Average (HMA) ile yumuşatır.
Fiyat sapmalarını normalleştirilmiş bir sinyale dönüştürür; uzun vadeli bir ALMA bileşeni ek bağlam sağlar.
Sonuç, dengesizlikleri yansıtacak şekilde tasarlanmış bir osilatördür.
Görselleştirme öğeleri arasında renkli histogramlar, dinamik bantlar ve dönüş etiketleri yer alır.
-
Bir Z-Score, fiyatı ortalamasıyla karşılaştırır ve standart sapmaya göre ölçekleyerek mevcut fiyatın tipik değerlerden ne kadar uzaklaştığını gösterir.
-
Bu Z-Score’un stokastik bir fonksiyondan geçirilmesi, yorum için sinyali sınırlar.
-
HMA yumuşatma, gürültüyü azaltır.
-
Z-Score’un uzun vadeli ALMA’sı, trend filtresi olarak görev yapar.
-
Araç, farklı semboller ve zaman dilimleri genelinde kullanım için tasarlanmıştır.
-
Sapma yoğunluğunu göstermek için gradyana sahip Z-Score histogramı (isteğe bağlı).
-
Birincil osilatör çizgisi (yumuşatılmış stokastik Z-Score).
-
Aşırı alım (varsayılan +2) ve aşırı satım (varsayılan −2) seviyeleri.
-
Trend evreleri için bağlamsal renklendirmeye sahip uzun vadeli momentum çizgisi (ALMA).
-
Aşırılarda kısa vadeli kesişimler uzun vadeli momentumla desteklendiğinde dönüş işaretçileri.
-
Momentum değişimi, sıfır çizgisi kesişimleri, aşırı alım/aşırı satım girişleri ve trend hizalaması için yerleşik uyarılar.
Taramayı diğer grafikleri izlemek için etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz.
Mevcut uyarılar:
-
Up/Down etiketi görünüyor
-
Momentum Shift etiketi görünüyor
-
Osilatör sıfır çizgisini yukarı/aşağı kesti (boğa/ayı durumu)
-
Uzun vadeli momentum (ALMA) sıfır çizgisini yukarı/aşağı kesti
-
Osilatör aşırı alım (varsayılan > 2.0) / aşırı satım (varsayılan < −2.0) bölgesine girdi
Bu uyarılar tarayıcı kullanıldığında mevcuttur.
Usage
Osilatörü momentum değişimlerini izlemek ve eşik kesişimlerini gözden geçirmek için kullanın.
Özellikle aşırı satımdan (varsayılan −2) yukarı doğru önceki değerin üzerine çıkış ve ALMA’nın sıfırın üzerinde olması boğa durumunu işaretler; tersi ayı durumudur.
Dönüş etiketleri yalnızca kısa ve uzun vadeli koşullar aynı anda sağlandığında görünür.
Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini uyarı bölgeleri olarak değerlendirin:
-
İçerideki değerler tipik aralıklara işaret eder.
-
Daha ötesi gerilmiş durumları gösterir.
Varlığın oynaklığına göre uzunluk parametresini ayarlayın.
Ham Z-Score hareketlerini incelemek için histogramı etkinleştirin.
Temel momentum değişiklikleri ve bölge girişleri hakkında bilgilendirilmek için uyarıları yapılandırın.