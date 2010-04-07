KT B Xtrender MT4

KT B-Xtrender 是一款对最初由 Bharat Jhunjhunwala 在 IFTA 期刊中提出的趋势跟踪工具的高级改进版本。我们在原始概念的基础上进行了优化，带来了更精确的信号和内置提醒，帮助交易者在趋势市场中捕捉更稳健的交易机会。

虽然它可以应用于不同周期的图表，但在 4 小时和日线等较高周期上表现最为出色。





功能特点



双趋势视角： 结合短周期与长周期分析，更容易区分普通回调与真正的趋势反转。

结合短周期与长周期分析，更容易区分普通回调与真正的趋势反转。 清晰明了的信号： 提供直接的买卖提示以及加仓与减仓点，让交易管理更有条理和信心。

提供直接的买卖提示以及加仓与减仓点，让交易管理更有条理和信心。 短周期直方图： 展示趋势内部的修正行情。绿色代表短期动能增强，红色则提示短期疲弱。

展示趋势内部的修正行情。绿色代表短期动能增强，红色则提示短期疲弱。 长周期直方图： 通过快慢均线配合 RSI 平滑处理来确认市场主趋势方向。

通过快慢均线配合 RSI 平滑处理来确认市场主趋势方向。 趋势一致性： 当两个直方图方向一致时，信号更强，有助于避免过早入场和错误反转判断。

当两个直方图方向一致时，信号更强，有助于避免过早入场和错误反转判断。 过滤噪音： 避免被日常波动干扰，重点关注更重要的市场结构变化。

避免被日常波动干扰，重点关注更重要的市场结构变化。 适用于多种市场： 可用于股票、外汇和商品市场。虽然可应用于多周期，但在 H4 和日线等较高周期中表现最佳。

可用于股票、外汇和商品市场。虽然可应用于多周期，但在 H4 和日线等较高周期中表现最佳。 内置提醒功能： 当趋势形成、延续或反转时自动提醒，无需一直盯盘。

当趋势形成、延续或反转时自动提醒，无需一直盯盘。 直观视觉表达： 绿色和红色直方图能让你一眼看出市场情绪与趋势状况。



工作原理

B-Xtrender 通过两条互补的直方图来呈现完整的市场视角。短周期直方图用于追踪趋势内部的回调，而长周期直方图用于判断整体市场方向。 当两条直方图方向一致时，信号更具可靠性，有助于区分简单回调与真正的趋势转变。通过这种双层结构，交易者可以更有信心地识别入场、出场和加仓机会。



输入参数



Short L1 (5): 短周期快速均线周期。

短周期快速均线周期。 Short L2 (20): 短周期慢速均线周期。

短周期慢速均线周期。 Short L3 (15): 用于平滑短周期数据的 RSI 周期。

用于平滑短周期数据的 RSI 周期。 Long L1 (20): 长周期趋势过滤所用的慢速均线周期。

长周期趋势过滤所用的慢速均线周期。 Long L2 (15): 用于长周期计算的 RSI 周期。



结论