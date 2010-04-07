KT B Xtrender MT4
- 指标
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- 版本: 1.0
- 激活: 10
KT B-Xtrender 是一款对最初由 Bharat Jhunjhunwala 在 IFTA 期刊中提出的趋势跟踪工具的高级改进版本。我们在原始概念的基础上进行了优化，带来了更精确的信号和内置提醒，帮助交易者在趋势市场中捕捉更稳健的交易机会。
虽然它可以应用于不同周期的图表，但在 4 小时和日线等较高周期上表现最为出色。
功能特点
- 双趋势视角： 结合短周期与长周期分析，更容易区分普通回调与真正的趋势反转。
- 清晰明了的信号： 提供直接的买卖提示以及加仓与减仓点，让交易管理更有条理和信心。
- 短周期直方图： 展示趋势内部的修正行情。绿色代表短期动能增强，红色则提示短期疲弱。
- 长周期直方图： 通过快慢均线配合 RSI 平滑处理来确认市场主趋势方向。
- 趋势一致性： 当两个直方图方向一致时，信号更强，有助于避免过早入场和错误反转判断。
- 过滤噪音： 避免被日常波动干扰，重点关注更重要的市场结构变化。
- 适用于多种市场： 可用于股票、外汇和商品市场。虽然可应用于多周期，但在 H4 和日线等较高周期中表现最佳。
- 内置提醒功能： 当趋势形成、延续或反转时自动提醒，无需一直盯盘。
- 直观视觉表达： 绿色和红色直方图能让你一眼看出市场情绪与趋势状况。
工作原理
B-Xtrender 通过两条互补的直方图来呈现完整的市场视角。短周期直方图用于追踪趋势内部的回调，而长周期直方图用于判断整体市场方向。
当两条直方图方向一致时，信号更具可靠性，有助于区分简单回调与真正的趋势转变。通过这种双层结构，交易者可以更有信心地识别入场、出场和加仓机会。
输入参数
- Short L1 (5): 短周期快速均线周期。
- Short L2 (20): 短周期慢速均线周期。
- Short L3 (15): 用于平滑短周期数据的 RSI 周期。
- Long L1 (20): 长周期趋势过滤所用的慢速均线周期。
- Long L2 (15): 用于长周期计算的 RSI 周期。
结论
该指标为交易者提供清晰的短期修正和长期趋势方向视图。凭借优化的趋势信号、内置提醒与直观显示，它能够有效过滤市场噪音，让你更好地顺势交易。
无论你交易外汇、股票还是大宗商品，该工具都能够支持你做出更有信心的决策，尤其适用于 H4 和日线等较高周期。