MT4 Macd Divergence Scanner

Bu gösterge, birden fazla döviz çiftini ve zaman dilimini aynı anda izlemek için verimli bir yöntem sunar. Fiyat ile MACD arasındaki uyumsuzlukları net ve anlaşılır bir tabloda görsel olarak sergileyerek, yatırımcıların grafikler arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmadan potansiyel piyasa dönüş noktalarını tespit etmelerine imkân tanır.

Diverjanslar, yükseliş veya düşüş eğilimi değişimlerini işaret edebilir. Örneğin, fiyat yeni bir zirve yaparken MACD bunu daha yüksek bir zirve ile doğrulamazsa bu düşüş (ayı) diverjansıdır. Tersine, fiyat daha düşük bir dip yaparken MACD daha yüksek bir dip oluşturuyorsa bu yükseliş (boğa) diverjansıdır.

Göstergenin tablosunda, her enstrüman (örneğin EURUSD, GBPUSD) sol tarafta dikey olarak listelenir, seçilen zaman dilimleri (örneğin M5, H1, D1) ise üst kısımda yatay olarak sıralanır. Basit bir nokta, tespit edilmiş bir diverjans olmadığını gösterir; “UP” veya “DN” (aşağı) etiketi belirdiğinde, bu potansiyel bir işlem sinyaline işaret eder. Yeşil “UP” potansiyel bir alım fırsatını, kırmızı “DN” ise potansiyel bir satış fırsatını simgeler. Sinyal tespit edildiğinde, gösterge ayarlarınıza bağlı olarak pop-up, e-posta veya push bildirimleri aracılığıyla uyarı gönderebilir. Her zaman olduğu gibi, herhangi bir işlem sinyalini daha yüksek zaman dilimi analizi, hareketli ortalamalar veya önemli destek ve direnç seviyeleri gibi ek yöntemlerle doğrulamak akıllıcadır.

Bu çok yönlü araç iki tarama modu sunar: Biri yalnızca mevcut grafik sembolüne odaklanırken, diğeri özelleştirilebilir bir sembol listesinde tarama yapar. Birden fazla enstrümanı aynı anda taramak için, ayarlar paneline her sembolü virgülle (boşluksuz) ayırarak girmek yeterlidir. Bu durumda tabloyu ayrı bir grafik penceresine yerleştirmek, genel piyasa görünümünü daha net hale getirebilir.