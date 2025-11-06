OptiBot Clotures Journalieres MT5

OptiBot Günlük Kapanışlar MT5



Yüzdelikler, ATR% ve Risk Yönetimi ile Kapanışların İstatistiksel Analizi

Günlük kapanışların istatistiksel analizi: Görsel dağılım, 5 seviyeli yüzdelikler, ATR%, piyasa verimliliği. Profesyonel FR/EN arayüzü.

OptiBot Trading tarafından geliştirilen bu gösterge, objektif ve nicel alım satım kararları vermenize yardımcı olmak için günlük kapanışlara dayalı 10'dan fazla istatistiksel metriği birleştirir.

BU GÖSTERGE İLE OLABİLECEK STRATEJİLER

OptiBot Günlük Kapanışlar, kendi stratejilerinizi geliştirmeniz için gerekli istatistiksel verileri sağlar:

İstatistiksel Zarar Durdurma ( Stop-Loss ): Enstrümanınızın gerçek davranışına dayanarak, yalnızca zamanın %2.5'inde tetiklenen stop emirleri vermek için %95 yüzdelik dilimleri kullanın.

ATR Pozisyon Boyutlandırması ( Position Sizing ): Sabit bir riski sürdürmek için ATR% ile ölçülen gerçek volatiliteye göre pozisyonlarınızı boyutlandırın.

Aşırı Uçlarda Ticaret: İstatistiksel ortalamaya geri dönüşleri tahmin etmek için %90 yüzdelik dilimin ötesindeki istisnai hareketleri belirleyin.

Piyasa Rejimine Adaptasyon: Piyasanın ne zaman yönlü (>%60) veya gürültülü (<%40) olduğunu bilmek ve yaklaşımınızı uyarlamak için verimlilik oranını kullanın.

Risk/Getiri Optimizasyonu: Gerçek enstrüman istatistiklerine göre R:R (Risk:Reward) oranlarınızı ayarlamak için asimetrik kazanç/kayıp analizinden yararlanın.

ÖZELLİKLER

Stabilite: Yeniden çizim ( repaint ), tekrar çizim ( redraw ) veya gecikme ( lag ) yok. Tarihsel kapanışlar hakkında güvenilir ve tutarlı veriler.

Modern Arayüz: 2 panel boyutu (700px / 900px) Bağımsız olarak katlanabilir 6 bölüm Her metrik hakkında açıklayıcı araç ipuçları ( Tooltips ) Sürükle ve bırak ( drag & drop ) ile taşınabilir 13 özelleştirilebilir renk parametresi

Çok Dilli: Fransızca ve İngilizce dillerinde tam arayüz

Kapsamlı Analiz: 50 ila 500 günlük kapanışlar analiz edilir, ATR, verimlilik, oranlar ve dağılımların otomatik hesaplanması

6 ANALİZ BÖLGESİ

BÖLGE 1: HIZLI İSTATİSTİKLER

Temel metriklerin anlık gösterimi: Ortalama değişimler, pozitif ve negatif günler için günlük içi-kapanış sapmaları, min/maks hareket aralığı.

BÖLGE 2: GÖRSEL DAĞILIM

-%10 ila +%10 ekseni üzerindeki kapanıştan kapanışa (close-to-close) değişimlerin dağılım grafiği. Her nokta bir işlem gününü temsil eder.

Merkezde yoğunlaşma = düşük volatilite

Geniş dağılım = yüksek volatilite

Sol/Sağ asimetri = yönlü önyargı (bias)

BÖLGE 3: KAPANİŞTAN KAPANİŞA YÜZDELİKLER (CLOSE-TO-CLOSE PERCENTILES)

Hassas istatistiksel sınırlar: Günlük kapanışların %50, %75, %90, %95, %99 yüzdelikleri.

BÖLGE 4: GÜNLÜK İÇİ YÜZDELİKLER (INTRADAY PERCENTILES)

5 yüzdelik seviyesinde Yüksek-Açılış (High-Open) ve Düşük-Açılış (Low-Open) hareketlerinin analizi. Günlük içi stop büyüklüklerini belirlemek ve günlük volatilite bölgelerini tahmin etmek için idealdir.

Kullanım Örneği: Günlerin %95'i -%1.8 ile +%2.2 arasında yer alıyorsa, -%1.9'a yerleştirilen bir stop, zamanın sadece %5'inden azında tetiklenir (20 günde 1 gün).

BÖLGE 5: PİYASA METRİKLERİ

ATR(14): Pozisyon boyutlandırması için gerekli olan yüzde cinsinden gerçek volatilite.

Verimlilik Oranı: >%60 güçlü trendi işaret eder / <%40 gürültülü range piyasasını işaret eder.

Boğa/Ayı Oranı: Dönemdeki pozitif günlerin yüzdesi.

BÖLGE 6: POZİTİF vs NEGATİF ANALİZ

Pozitif ve negatif hareketlerin ayrı ortalamaları, aşağıdakiler için ayrı ayrı hesaplanır:

Kapanıştan Kapanışa Değişimler

Günlük İçi Hareketler Kâr hedeflerinizi ve risk/getiri oranlarınızı ayarlamak için piyasa asimetrilerini ortaya çıkarır.

TİCARET TÜRÜNE GÖRE PRATİK KULLANIM

DAY TRADING (Gün İçi Ticaret): Stop ve hedefleri belirlemek için günlük içi yüzdelikleri kullanın, pozisyon boyutlandırması için ATR'yi kullanın, geri dönüşleri tahmin etmek için günlük içi-kapanış sapmalarını izleyin.

SWING TRADING (Salınım Ticareti): Haftalık stop lar için kapanıştan kapanışa yüzdeliklere dayanın, trend takibi ( trend-following ) ve ortalamaya geri dönüş ( mean-reversion ) arasında seçim yapmak için verimlilik oranını kullanın, yönlü önyargıları belirlemek için boğa/ayı oranına bakın.

MONEY MANAGEMENT (Para Yönetimi): Sabit risk için ATR pozisyon boyutlandırma formülünü uygulayın, R:R oranlarınızı optimize etmek için ortalama kazanç/kayıpları kullanın, aşırı olayları belirlemek için görsel dağılıma bakın.

NİCEL ANALİZ (QUANTITATIVE ANALYSIS): Günlük kapanış kalıplarına dayalı algoritmik stratejilerinizi geliştirmek ve backtest etmek için tam ham istatistiksel verilere erişin.

TAM FONKSİYONELLİKLER

Yeniden boyamaz, tekrar çizmez, gecikmez

Kapanışlara dayalı 10+ istatistiksel metrik

Değişimlerin benzersiz görsel dağılımı

5 seviyeli yüzdelikler (Kapanıştan Kapanışa + Gün İçi)

Entegre yüzde ATR

Piyasa verimlilik oranı

Asimetrik kazanç/kayıp analizi

2 boyutlu duyarlı arayüz (700px / 900px)

6 bağımsız olarak katlanabilir bölüm

Her metrik hakkında açıklayıcı araç ipuçları

Çok dilli Fransızca/İngilizce

13 özelleştirilebilir renk + şeffaflık

Sürükle ve bırak ile taşınabilir

30+ sayfalık teknik dokümantasyon

10 sayfalık hızlı başlangıç kılavuzu

2 sayfalık referans sayfası

OptiBot Trading FR/EN Desteği

TAVSİYELER

Enstrümanlar: Forex (tüm pariteler), endeksler (DAX, CAC, S&P500, Nasdaq), hisse senetleri, kripto paralar, emtialar. Günlük kapanış geçmişi olan tüm enstrümanlar.

Görünüm Zaman Dilimleri ( Timeframes ): Tümü (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). Hesaplamalar her zaman günlük D1 kapanışları üzerinden yapılır.

Önerilen Analiz Dönemi: Day trading ve scalping : 50-100 gün Swing trading : 100-200 gün Pozisyon ticareti ve yatırım: 200-500 gün

Hesap Türleri: Tümü (ECN, Standart, Netting, Hedge). Tüm aracı kurumlarla uyumludur.

Gerekli Teknik Yapılandırma: MetaTrader 5 Build 2600 veya üzeri, minimum 120 günlük tarihsel bar mevcut.

Önerilen Panel Boyutu: 13-15 inç dizüstü bilgisayar ekranları: Kompakt Mod (700px) Full HD ve 4K ekranlar: Geniş Mod (900px)



ÜCRETSİZ GÖSTERGELERE GÖRE AVANTAJLAR

İşlevsellik OptiBot Günlük Kapanışlar Ücretsiz Göstergeler Kapanışların görsel dağılımı EVET HAYIR Tam 5 seviyeli yüzdelikler EVET 1-2 temel seviye Entegre yüzde ATR EVET Ayrı gösterge gereklidir Piyasa verimlilik oranı EVET Mevcut değil Asimetrik kazanç/kayıp analizi EVET HAYIR Modern duyarlı arayüz EVET Basit sabit arayüz Detaylı açıklayıcı araç ipuçları EVET Bağlamsal yardım yok Profesyonel dokümantasyon EVET (50+ sayfa) Minimal veya eksik İki dilli FR/EN desteği EVET Yalnızca İngilizce Strateji örnekleri EVET HAYIR Tanınmış geliştirici OptiBot Trading Değişken

OptiBot Günlük Kapanışlar MT5, size ne zaman alıp satacağınızı söyleyecek sihirli bir gösterge değildir.

Bu, OptiBot Trading tarafından geliştirilen ve bilinçli alım satım kararları vermek için ihtiyacınız olan objektif verileri sağlayan profesyonel bir nicel analiz aracıdır.

Nihayet şu soruların yanıtlarını alacaksınız:

Enstrümanımın kapanışlarının ortalama volatilitesi nedir?

Stop larımı yalnızca %5 tetiklenecek şekilde nereye koymalıyım?

Mevcut volatiliteye göre hangi pozisyon büyüklüğünü almalıyım?

Piyasa şu anda trend mi yoksa range mi?

Ortalama kazançlarım, ortalama kayıplarımdan daha mı yüksek?

Kapanışlara göre tipik günlük içi hareketler nelerdir?

Kapanışların yüzde kaçı boğa, kaçı ayı yönlüdür?

