OptiBot Clotures Journalieres MT5

OptiBot Clôtures Journalières MT5
Analyse Statistique des Clôtures avec Percentiles, ATR% & Risk Management
Analyse statistique des clôtures journalières : distribution visuelle, percentiles 5 niveaux, ATR%, efficience marché. Interface professionnelle FR/EN.
Développé par OptiBot Trading, cet indicateur combine 10+ métriques statistiques basées sur les clôtures journalières pour vous aider à prendre des décisions de trading objectives et quantitatives.
STRATÉGIES POSSIBLES AVEC CET INDICATEUR
L'OptiBot Clôtures Journalières fournit les données statistiques nécessaires pour développer vos propres stratégies :
Stop-Loss Statistique : Utilisez les percentiles 95% pour placer des stops touchés seulement 2.5% du temps, basés sur le comportement réel de votre instrument.
Position Sizing ATR : Dimensionnez vos positions selon la volatilité réelle mesurée par l'ATR% pour maintenir un risque constant.
Trading des Extremes : Identifiez les mouvements exceptionnels au-delà du percentile 90% pour anticiper les retours à la moyenne statistique.
Adaptation au Régime de Marché : Utilisez le ratio d'efficience pour savoir quand le marché est directionnel (>60%) ou bruité (<40%) et adapter votre approche.
Optimisation Risque/Rendement : Exploitez l'analyse asymétrique gains/pertes pour ajuster vos ratios R:R selon les statistiques réelles de l'instrument.
CARACTÉRISTIQUES
Stabilité : Aucun repaint, redraw ou lag. Données fiables et constantes sur les clôtures historiques.
Interface Moderne :
- 2 tailles de panneau (700px / 900px)
- 6 sections pliables indépendamment
- Tooltips explicatifs sur chaque métrique
- Déplaçable par drag & drop
- 13 paramètres de couleurs personnalisables
Multilingue : Interface complète en Français et English
Analyse Complète : 50 à 500 jours de clôtures analysées, calculs automatiques d'ATR, efficience, ratios et distributions
LES 6 ZONES D'ANALYSE
ZONE 1 : STATISTIQUES RAPIDES
Affichage instantané des métriques essentielles : moyenne des variations, écarts intraday-close pour jours positifs et négatifs, étendue des mouvements min/max.
ZONE 2 : DISTRIBUTION VISUELLE
Graphique de dispersion des variations close-to-close sur un axe de -10% à +10%. Chaque point représente un jour de trading.
- Concentration au centre = faible volatilité
- Dispersion large = forte volatilité
- Asymétrie gauche/droite = biais directionnel
ZONE 3 : PERCENTILES CLOSE-TO-CLOSE
Bornes statistiques précises : 50%, 75%, 90%, 95%, 99% des clôtures quotidiennes.
ZONE 4 : PERCENTILES INTRADAY
Analyse des mouvements High-Open et Low-Open sur 5 niveaux de percentiles. Idéal pour dimensionner les stops intraday et anticiper les zones de volatilité quotidienne.
Exemple d'utilisation : Si 95% des jours se situent entre -1.8% et +2.2%, un stop placé à -1.9% ne sera touché que moins de 5% du temps (1 jour sur 20).
ZONE 5 : MÉTRIQUES DE MARCHÉ
- ATR(14) : Volatilité réelle en pourcentage, essentielle pour le position sizing
- Ratio d'Efficience : >60% indique tendance forte / <40% indique marché range bruité
- Ratio Haussier/Baissier : Pourcentage de jours positifs sur la période
ZONE 6 : ANALYSE POSITIF vs NÉGATIF
Moyennes distinctes des mouvements positifs et négatifs, calculées séparément pour :
- Variations Close-to-Close
- Mouvements Intraday
Révèle les asymétries du marché pour ajuster vos objectifs de profit et ratios risque/rendement.
UTILISATION PRATIQUE PAR TYPE DE TRADING
DAY TRADING : Exploitez les percentiles intraday pour placer stops et objectifs, utilisez l'ATR pour le position sizing, surveillez les écarts intraday-close pour anticiper les retournements.
SWING TRADING : Basez-vous sur les percentiles close-to-close pour des stops hebdomadaires, utilisez le ratio d'efficience pour choisir entre trend-following et mean-reversion, consultez le ratio haussier/baissier pour identifier les biais directionnels.
MONEY MANAGEMENT : Appliquez la formule ATR position sizing pour un risque constant, utilisez les moyennes gains/pertes pour optimiser vos ratios R:R, consultez la distribution visuelle pour identifier les événements extrêmes.
ANALYSE QUANTITATIVE : Accédez aux données statistiques brutes complètes pour développer et backtester vos stratégies algorithmiques basées sur les patterns de clôtures journalières.
FONCTIONNALITÉS COMPLÈTES
- Non repeint, non redessiné, non retardé
- 10+ métriques statistiques basées sur clôtures
- Distribution visuelle unique des variations
- Percentiles 5 niveaux (Close-to-Close + Intraday)
- ATR en pourcentage intégré
- Ratio d'efficience du marché
- Analyse asymétrique gains/pertes
- Interface responsive 2 tailles (700px / 900px)
- 6 sections pliables indépendamment
- Tooltips explicatifs sur chaque métrique
- Multilingue Français/English
- 13 couleurs personnalisables + transparence
- Déplaçable par drag & drop
- Documentation technique 30+ pages
- Guide de démarrage rapide 10 pages
- Fiche de référence 2 pages
- Support OptiBot Trading FR/EN
RECOMMANDATIONS
Instruments : Forex (toutes paires), indices (DAX, CAC, S&P500, Nasdaq), actions, crypto-monnaies, matières premières. Tous instruments disposant d'un historique de clôtures quotidiennes.
Timeframes d'affichage : Tous (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). Les calculs sont toujours effectués sur les clôtures quotidiennes D1.
Période d'analyse recommandée :
- Day trading et scalping : 50-100 jours
- Swing trading : 100-200 jours
- Position trading et investissement : 200-500 jours
Types de compte : Tous (ECN, Standard, Netting, Hedge). Compatible avec tous les courtiers.
Configuration technique requise : MetaTrader 5 Build 2600 ou supérieur, minimum 120 barres quotidiennes d'historique disponibles.
Taille de panneau recommandée :
- Écrans laptops 13-15 pouces : Mode Compact (700px)
- Écrans Full HD et 4K : Mode Large (900px)
AVANTAGES PAR RAPPORT AUX INDICATEURS GRATUITS
|Fonctionnalité
|OptiBot Clôtures Journalières
|Indicateurs Gratuits
|Distribution visuelle des clôtures
|OUI
|NON
|Percentiles 5 niveaux complets
|OUI
|1-2 niveaux basiques
|ATR en pourcentage intégré
|OUI
|Indicateur séparé requis
|Ratio d'efficience du marché
|OUI
|N'existe pas
|Analyse asymétrique gains/pertes
|OUI
|NON
|Interface responsive moderne
|OUI
|Interface fixe basique
|Tooltips explicatifs détaillés
|OUI
|Aucune aide contextuelle
|Documentation professionnelle
|OUI (50+ pages)
|Minimale ou absente
|Support bilingue FR/EN
|OUI
|Anglais uniquement
|Exemples de stratégies
|OUI
|NON
|Développeur reconnu
|OptiBot Trading
|Variable
