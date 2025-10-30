Price Magnet Candles MT5

Bu gösterge, piyasa fiyatının ulaşması muhtemel ilgi çekici mumları gösterir.

Bunları gözlemleyerek, piyasanın bir sonraki hareketinin yönünü tahmin edebilirsiniz.

Fikir tamamen orijinaldir ve Smart Money (Akıllı Para) konsepti ile yakından ilgilidir.

Nasıl çalışır:

Aktif mumlar renkli olarak vurgulanır. Market maker’lar için mıknatıs gibi çalışırlar çünkü hâlâ likidite içerirler.

Mevcut fiyat konumuna göre mumlar kırmızı veya mavi renkte gösterilir, böylece görsel olarak kolayca okunabilirler.

Piyasa fiyatı bir aktif mumun seviyelerini geçtiğinde, mum yavaş yavaş rengini ve dolayısıyla aktivitesini kaybeder.

Piyasa tarafından tamamen geçilen aktif mum pasif hale gelir ve normal bir mum gibi görünür.

Pasif mumlar artık fiyatı çekmez.

Nerede çalışır:

Bu gösterge, ana ve yan döviz çiftleri, altın, diğer varlıklar ve tüm zaman dilimleri ile çalışır; piyasa analizine yardımcı olur ve fiyat hareketlerini yakalamanızı sağlar.

Skalperler, günlük işlem yapan traderlar ve D1 gibi daha yüksek zaman dilimlerinde işlem yapan traderlar için uygundur.

Nasıl işlem yapılır:

Piyasanın muhtemel hareket yönünü anlamak için, aktif mumlara aşağıdaki önem sırasına göre dikkat edin:

Büyük aktif kısmı olan mumlar (küçük veya hiç pasif kısmı olmayan)

Mevcut fiyata daha yakın olan mumlar

Ardışık olarak ortaya çıkan mumlar

Aktif mum sayısı fazla olan taraf (fiyatın üstü veya altı)

Ayarlar:

Gösterge ayarlarından mum renklerini ve görünür aralığı değiştirebilirsiniz.

Grafiğe eklendiğinde, gösterge seçilen geçmiş mum sayısını hesaplar. Varsayılan 200 mum değeri, her zaman dilimi için yeterlidir.

Yazarın notu:

Bu gösterge yeniden çizmez.

Smart Money Concepts (SMC) öğrenen veya bu yaklaşımı keşfetmeye yeni başlayan traderlar için tasarlanmıştır.

Gösterge, diğer işlem araçları ve stratejilerle birlikte kullanılabilir. MT5’in yerleşik göstergesi olan RSI ile birlikte kullanılmasını tavsiye ederim.

Evet, bu kadar basit. Hangi fiyat seviyelerinin hala ilgi çekici olduğunu gösteren renkli mumlara bakmanız yeterlidir.

Demo hesapta deneyin ve size nasıl uyduğunu görün.

Sorularınız veya önerileriniz varsa benimle iletişime geçin!