Price Magnet Candles MT5
- Indicatori
- Alexey Dudin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L’indicatore mostra le candele che sono potenzialmente interessanti affinché il prezzo di mercato le raggiunga.
Osservandole, puoi prevedere in quale direzione potrebbe muoversi il mercato.
L’idea è completamente originale ed è vicina al concetto di Smart Money (Soldi Intelligenti).
Come funziona:
Le candele attive sono evidenziate con colori. Funzionano come calamite per i market maker, poiché contengono ancora liquidità.
A seconda della loro posizione rispetto al prezzo attuale, le candele vengono colorate di rosso o blu per una lettura visiva chiara.
Quando il prezzo di mercato attraversa i livelli di una candela attiva, tale candela perde gradualmente il colore e quindi l’attività.
Una candela attiva che il mercato ha completamente attraversato diventa passiva e appare come una candela normale.
Le candele passive non attirano più il prezzo.
Dove funziona:
L’indicatore funziona con coppie di valute principali e secondarie, oro, altri asset e qualsiasi intervallo di tempo, aiutando ad analizzare il mercato e catturare i movimenti di prezzo.
È utile per scalper, trader intraday e trader che operano su timeframe più alti, come il D1.
Come fare trading:
Per capire in quale direzione è più probabile che il mercato si muova, presta attenzione alle candele attive nel seguente ordine di importanza:
Candele con una grande parte attiva (parte passiva piccola o assente)
Candele più vicine al prezzo attuale
Candele che compaiono una dopo l’altra
Il lato (sopra o sotto il prezzo) con il maggior numero di candele attive
Impostazioni:
Puoi modificare i colori delle candele e l’intervallo visibile nelle impostazioni dell’indicatore.
Dopo l’aggiunta al grafico, l’indicatore calcola il numero selezionato di candele storiche. Il valore predefinito di 200 candele è sufficiente per qualsiasi intervallo di tempo.
Dall’autore:
L’indicatore non ridisegna.
È progettato per i trader che stanno studiando i Smart Money Concepts (SMC) o che stanno iniziando a esplorare questo approccio.
L’indicatore può essere utilizzato insieme ad altri strumenti e strategie di trading. Consiglio di usarlo insieme al RSI (indicatore integrato di MT5).
Sì, è così semplice. Basta osservare le candele colorate che mostrano quali livelli di prezzo sono ancora interessanti da visitare.
Provalo su un conto demo e verifica come si adatta a te.
Contattami se hai domande o suggerimenti!