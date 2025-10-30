Price Magnet Candles MT5

L’indicatore mostra le candele che sono potenzialmente interessanti affinché il prezzo di mercato le raggiunga.

Osservandole, puoi prevedere in quale direzione potrebbe muoversi il mercato.

L’idea è completamente originale ed è vicina al concetto di Smart Money (Soldi Intelligenti).

Come funziona:

Le candele attive sono evidenziate con colori. Funzionano come calamite per i market maker, poiché contengono ancora liquidità.

A seconda della loro posizione rispetto al prezzo attuale, le candele vengono colorate di rosso o blu per una lettura visiva chiara.

Quando il prezzo di mercato attraversa i livelli di una candela attiva, tale candela perde gradualmente il colore e quindi l’attività.

Una candela attiva che il mercato ha completamente attraversato diventa passiva e appare come una candela normale.

Le candele passive non attirano più il prezzo.

Dove funziona:

L’indicatore funziona con coppie di valute principali e secondarie, oro, altri asset e qualsiasi intervallo di tempo, aiutando ad analizzare il mercato e catturare i movimenti di prezzo.

È utile per scalper, trader intraday e trader che operano su timeframe più alti, come il D1.

Come fare trading:

Per capire in quale direzione è più probabile che il mercato si muova, presta attenzione alle candele attive nel seguente ordine di importanza:

Candele con una grande parte attiva (parte passiva piccola o assente)

Candele più vicine al prezzo attuale

Candele che compaiono una dopo l’altra

Il lato (sopra o sotto il prezzo) con il maggior numero di candele attive

Impostazioni:

Puoi modificare i colori delle candele e l’intervallo visibile nelle impostazioni dell’indicatore.

Dopo l’aggiunta al grafico, l’indicatore calcola il numero selezionato di candele storiche. Il valore predefinito di 200 candele è sufficiente per qualsiasi intervallo di tempo.

Dall’autore:

L’indicatore non ridisegna.

È progettato per i trader che stanno studiando i Smart Money Concepts (SMC) o che stanno iniziando a esplorare questo approccio.

L’indicatore può essere utilizzato insieme ad altri strumenti e strategie di trading. Consiglio di usarlo insieme al RSI (indicatore integrato di MT5).

Sì, è così semplice. Basta osservare le candele colorate che mostrano quali livelli di prezzo sono ancora interessanti da visitare.

Provalo su un conto demo e verifica come si adatta a te.

Contattami se hai domande o suggerimenti!