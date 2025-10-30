Price Magnet Candles MT5

L’indicateur affiche les bougies potentiellement intéressantes pour que le prix du marché les atteigne.

En les observant, vous pouvez anticiper la direction probable du marché.

L’idée est entièrement originale et proche du concept de Smart Money (Argent Intelligent).

Fonctionnement :

Les bougies actives sont mises en évidence par des couleurs. Elles agissent comme des aimants pour les market makers, car elles contiennent encore de la liquidité.

Selon leur position par rapport au prix actuel, les bougies sont colorées en rouge ou bleu pour une lecture visuelle claire.

Lorsque le prix du marché traverse les niveaux d’une bougie active, celle-ci perd progressivement sa couleur et son activité.

Une bougie active complètement traversée par le marché devient passive et ressemble à une bougie normale.

Les bougies passives n’attirent plus le prix.

Où ça fonctionne :

L’indicateur fonctionne avec les principales et secondaires paires de devises, l’or, d’autres actifs et tous les intervalles de temps, aidant à analyser le marché et à capter les mouvements de prix.

Il est utile pour les scalpers, les traders intraday et les traders travaillant sur des intervalles plus élevés comme le D1.

Comment trader :

Pour savoir vers où le marché est le plus susceptible de se diriger, concentrez-vous sur les bougies actives dans l’ordre d’importance suivant :

Bougies avec une grande partie active (partie passive faible ou inexistante)

Bougies situées près du prix actuel

Bougies apparaissant successivement

Côté (au-dessus ou en dessous du prix) avec le plus grand nombre de bougies actives

Paramètres :

Vous pouvez modifier les couleurs des bougies et la plage visible dans les paramètres de l’indicateur.

Lors de l’ajout au graphique, l’indicateur calcule le nombre de bougies historiques sélectionné. La valeur par défaut de 200 bougies est suffisante pour tout intervalle de temps.

De l’auteur :

L’indicateur ne se redessine pas.

Il est conçu pour les traders qui apprennent les Smart Money Concepts (SMC) ou qui commencent à explorer cette approche.

L’indicateur peut être utilisé avec d’autres outils et stratégies de trading. Je recommande de l’utiliser en complément du RSI (indicateur intégré de MT5).

Oui, c’est aussi simple que ça. Il suffit de regarder les bougies colorées pour voir quels niveaux de prix restent intéressants.

Essayez-le sur un compte démo et voyez comment il vous convient.

Contactez-moi si vous avez des questions ou des suggestions !