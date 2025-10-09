WikiRobo MT4

Wikirobo’yu tanıtıyoruz — tüm zaman dilimleri için akıllı giriş bölgesi göstergesi.
Wikirobo, otomatik olarak tüm zaman dilimlerinde potansiyel giriş noktalarını Buy Limit ve Sell Limit olarak gösterir.
Fiyat önerilen giriş bölgesine gelene kadar bekleyebilir, bu noktadan tepki verip vermediğini gözlemleyebilir ve ardından kendi stratejine göre işlem açabilirsin.
Her zaman diliminde kendi Stop Loss’u grafik üzerinde görünür, bu da risk ve pozisyon büyüklüğünü daha iyi yönetmene yardımcı olur.
Bu araç, scalper’lar, gündelik trader’lar ve swing trader’lar için tasarlanmıştır — işlem tarzınız ne olursa olsun esneklik sunar.
Wikirobo’yu kullanmak için Telegram kanalımıza katıl ve en son veri dosyalarını indir:
👉 @wikirobo
İndikatör yol göstersin — ama stratejin karar versin.
Wikirobo: akıllı sinyaller. Daha akıllı trader’lar.





  1. قابل استفاده در همه‌ی سبک‌های معاملاتی: چه اسکلپ می‌زنید، چه سوئینگ‌تریدر هستید، این اندیکاتور در تمام تایم‌فریم‌ها به درد می‌خوره.

  2. تمرکز روی کیفیت سیگنال‌ها: به‌جای ورود مستقیم، به تریدرها کمک می‌کنه تا تصمیم نهایی رو بر اساس استراتژی خودشون بگیرن.

  3. قابلیت مدیریت ریسک بهتر: چون حد ضرر (Stop Loss) مشخصه، تریدر می‌تونه راحت‌تر اندازه پوزیشن و ریسک رو تنظیم کنه.

  4. نیاز به عضویت در کانال برای دریافت دیتا: تأکید کنیم که دیتای اندیکاتور از طریق کانال تلگرام در دسترسه.

  5. نام برند: «Wikirobo» رو به‌عنوان یک ابزار هوشمند در تحلیل تکنیکال معرفی کنیم.


Yazarın diğer ürünleri
Risepanel
Hossein Ahmadi Beni
1 (1)
Yardımcı programlar
Risepanel helps you open positions, close positions and analyze currencies. It works any time frame. For calculations to be correct, your account currency must be USD, EUR or GBP. Features Market information. Orders and Pending Orders (Stop & Limit). 8 kinds of Pending by trend line. Specifications and Margin Calculation Required by Buy or Sell. Calculate and determine Stop Loss by pip, currency pair price, monetary value and percentage of risk. Calculate and determine the take profit by pip, t
Martengl Panel
Hossein Ahmadi Beni
Yardımcı programlar
is highly helpful in both performing and assisting a successful trade. This program allows you to work in a real account and take advantage of its most important feature, the Back-Test feature.  is made up of two panels that work together to provide you with the best and fastest performance possible. The command panel is on the left, and the confirmation panel is on the right. The command panel is divided into four main categories: Buy/Sell, Lot, Distance, and Set Close. You make all the decisi
Smart Trendline TF
Hossein Ahmadi Beni
Göstergeler
Overview This indicator is a smart assistant for managing and adjusting trendlines automatically based on the current timeframe. As soon as you draw a trendline on your chart, the indicator detects it and automatically adjusts its properties according to the active timeframe. Features Automatic trendline detection – no manual setup required Color-coded trendlines depending on timeframe (each TF has its own color) Visible only on the current timeframe – trendlines won’t clutter other charts
Smart TrendLine 5
Hossein Ahmadi Beni
Göstergeler
Overview This indicator is a smart assistant for   managing and adjusting trendlines automatically   based on the current timeframe. As soon as you draw a trendline on your chart, the indicator detects it and automatically adjusts its properties according to the active timeframe. Features Automatic trendline detection   – no manual setup required Color-coded trendlines   depending on timeframe (each TF has its own color) Visible only on the current timeframe   – trendlines won’t clutter ot
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt