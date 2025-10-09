WikiRobo MT4

Wikirobo’yu tanıtıyoruz — tüm zaman dilimleri için akıllı giriş bölgesi göstergesi.

Wikirobo, otomatik olarak tüm zaman dilimlerinde potansiyel giriş noktalarını Buy Limit ve Sell Limit olarak gösterir.

Fiyat önerilen giriş bölgesine gelene kadar bekleyebilir, bu noktadan tepki verip vermediğini gözlemleyebilir ve ardından kendi stratejine göre işlem açabilirsin.

Her zaman diliminde kendi Stop Loss’u grafik üzerinde görünür, bu da risk ve pozisyon büyüklüğünü daha iyi yönetmene yardımcı olur.

Bu araç, scalper’lar, gündelik trader’lar ve swing trader’lar için tasarlanmıştır — işlem tarzınız ne olursa olsun esneklik sunar.

Wikirobo’yu kullanmak için Telegram kanalımıza katıl ve en son veri dosyalarını indir:

👉 @wikirobo

İndikatör yol göstersin — ama stratejin karar versin.

Wikirobo: akıllı sinyaller. Daha akıllı trader’lar.

















قابل استفاده در همه‌ی سبک‌های معاملاتی: چه اسکلپ می‌زنید، چه سوئینگ‌تریدر هستید، این اندیکاتور در تمام تایم‌فریم‌ها به درد می‌خوره. تمرکز روی کیفیت سیگنال‌ها: به‌جای ورود مستقیم، به تریدرها کمک می‌کنه تا تصمیم نهایی رو بر اساس استراتژی خودشون بگیرن. قابلیت مدیریت ریسک بهتر: چون حد ضرر (Stop Loss) مشخصه، تریدر می‌تونه راحت‌تر اندازه پوزیشن و ریسک رو تنظیم کنه. نیاز به عضویت در کانال برای دریافت دیتا: تأکید کنیم که دیتای اندیکاتور از طریق کانال تلگرام در دسترسه. نام برند: «Wikirobo» رو به‌عنوان یک ابزار هوشمند در تحلیل تکنیکال معرفی کنیم.



