Market Kill Sessions

Was ist der Market Sessions Indicator?

Der Market Sessions Indicator ist ein technisches Analysetool, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde. Er stellt die Handelszeiten der wichtigsten Finanzmärkte (Asien, Europa, USA und andere wichtige Sitzungen) visuell auf dem Chart dar. Indem er jede Marktsitzung mit farbigen Rechtecken markiert, hilft er den Händlern zu verstehen, welche Märkte aktiv sind und welchen Einfluss sie auf die Kursbewegungen haben.

Was macht es?

  • Visualisiert Marktsitzungen: Zeigt wichtige Handelssitzungen wie Asien, Europa, USA, London-Tokio-Schluss, USA-London-Schluss, Tokio-Hongkong-Eröffnung und Nachrichtenstunden als farbige Bereiche auf dem Diagramm an.

  • Timing-Strategien: Ermöglicht es Händlern, Zeiträume mit hoher Volatilität und hoher Liquidität zu identifizieren, um den Handel besser zu timen.

  • Flexibel: Der Benutzer kann wählen, welche Sitzungen angezeigt werden sollen und ob die Rechtecke den Höchst- und Tiefstkursen folgen oder sich über die gesamte Diagrammhöhe erstrecken sollen.

Was wird angezeigt?

  • Asien-Sitzung: Rot, von 00:00 bis 12:00 Uhr.

  • Europa-Sitzung: Gelb, von 08:00 bis 19:00 Uhr.

  • USA-Sitzung: Blau, von 15:00 Uhr bis 23:59 Uhr.

  • London Open - Tokio Close: Orange, von 10:00 bis 12:00 Uhr.

  • USA Open - London Close: Lila, von 15:00 bis 19:00 Uhr.

  • Tokio-Hongkong Open: Grünlich, von 02:00 bis 03:00 Uhr.

  • Nachrichten Stunden: Magenta, von 15:30 bis 17:00 Uhr.

  • Flexible Anzeige: Mit dem HighLow-Parameter können Sie festlegen, ob die Rechtecke den Höchst- und Tiefstkursen folgen oder sich über die gesamte Diagrammhöhe erstrecken sollen.

Vorteile

  • Benutzerfreundlich: Einfache und intuitive Schnittstelle für die schnelle Analyse von Handelssitzungen.

  • Anpassbar: Mit dem Parameter NumberOfDays kann der Benutzer festlegen, wie viele Tage der vergangenen Sitzungen angezeigt werden sollen.

  • Marktdynamik: Hebt wichtige Marktsitzungen und Nachrichtenstunden hervor und hilft Händlern bei der Entwicklung volatilitätsbasierter Strategien.

  • Visuelle Klarheit: Die Farbcodierung sorgt für eine einfache Unterscheidung der Sitzungen und reduziert die Unübersichtlichkeit des Diagramms.

  • Optimierte Leistung: Der leichtgewichtige Code gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auf der MetaTrader 4-Plattform.

Anwendungsfälle

  • Intraday-Handel (Scalping/Tageshandel): Ideal zur Identifizierung von Perioden mit hoher Volatilität für schnelle Trades.

  • Swing-Handel: Hilft bei der Analyse von sitzungsbasierten Kursbewegungen für bessere Einstiegs-/Ausstiegspunkte.

  • Risikomanagement: Visualisiert risikoreiche Zeiträume, wie z. B. die Nachrichtenzeiten, und ermöglicht so einen vorsichtigen Handel während volatiler Zeiten.


