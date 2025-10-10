Bronze Jue EA: XAUUSD Scalping için Akıllı Martingale Sistemi

5 dakikalık grafiklerde sıkı drawdown kontrolü ile fırsatları verimli bir şekilde yakalar, istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için idealdir.





Bronze Jue EA,XAUUSD piyasası için özel olarak tasarlanmış MetaTrader 4 platformu için gelişmiş bir Uzman Danışman'dır. Bu sistem, 5 dakikalık grafikte scalping stratejilerine odaklanır, Martingale stratejisi ve RSI göstergesinin bir kombinasyonunu kullanarak hızlı kar üretmek için giriş ve çıkış noktalarını akıllıca belirler. EA, kontrollü risk sağlamak için sabit stop loss ve take profit seviyeleri kullanır ve maksimum drawdown sermayenizin %20'si ile sınırlıdır, böylece fonlarınızı etkili bir şekilde korur. Çeşitli brokerler ile uyumludur ve işlem ortamınıza kolayca entegre edilebilir, oynak altın piyasasında yüksek frekanslı fırsatları yakalamanıza yardımcı olur.





Özellikler:





· Piyasa: XAUUSD için özelleşmiş, M5 scalping için optimize edilmiştir.

· Strateji: Martingale stratejisi ve RSI göstergesini birleştirir.

· Risk Kontrolü: Sabit SL/TP; maks. drawdown <= %20.

· Uyumluluk: Tüm MT4 uyumlu brokerlarla çalışır.

· Yürütme: Düşük spread ve düşük gecikmeli ortamlar için optimize edilmiştir.

· Kullanıcı Dostu: Basit kurulum arayüzü ve özelleştirilebilir parametreler.