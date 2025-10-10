Bronze Jue EA: Sistema Martingala Intelligente per lo Scalping su XAUUSD

Cattura efficientemente le opportunità sui grafici a 5 minuti con controllo rigoroso del drawdown, ideale per trader che cercano rendimenti stabili.

Il Bronze Jue EA è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 4,progettato specificamente per il mercato XAUUSD. Si concentra sullo scalping sul grafico a 5 minuti, identificando intelligentemente punti di ingresso e uscita combinando la strategia Martingala e l'indicatore RSI per una generazione rapida di profitti. Utilizza Stop Loss e Take Profit fissi per garantire un rischio controllato, con un drawdown massimo rigorosamente limitato al 20% del capitale, proteggendo efficacemente i vostri fondi. Compatibile con vari broker, si integra facilmente nel vostro ambiente di trading, aiutandovi a catturare opportunità ad alta frequenza nel volatile mercato dell'oro.





Caratteristiche:





· Mercato: Specializzato su XAUUSD, ottimizzato per lo scalping su M5.

· Strategia: Combina la strategia Martingala e l'indicatore RSI.

· Controllo del Rischio: SL/TP fissi; Drawdown max. <= 20%.

· Compatibilità: Funziona con tutti i broker compatibili con MT4.

· Esecuzione: Ottimizzato per ambienti con spread e latenza bassi.

· Usabilità: Interfaccia semplice e parametri personalizzabili.