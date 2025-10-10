Bronze Jue EA: Sistema Martingala Intelligente per lo Scalping su XAUUSD
Cattura efficientemente le opportunità sui grafici a 5 minuti con controllo rigoroso del drawdown, ideale per trader che cercano rendimenti stabili.
Il Bronze Jue EA è un Expert Advisor avanzato per MetaTrader 4,progettato specificamente per il mercato XAUUSD. Si concentra sullo scalping sul grafico a 5 minuti, identificando intelligentemente punti di ingresso e uscita combinando la strategia Martingala e l'indicatore RSI per una generazione rapida di profitti. Utilizza Stop Loss e Take Profit fissi per garantire un rischio controllato, con un drawdown massimo rigorosamente limitato al 20% del capitale, proteggendo efficacemente i vostri fondi. Compatibile con vari broker, si integra facilmente nel vostro ambiente di trading, aiutandovi a catturare opportunità ad alta frequenza nel volatile mercato dell'oro.
Caratteristiche:
· Mercato: Specializzato su XAUUSD, ottimizzato per lo scalping su M5.
· Strategia: Combina la strategia Martingala e l'indicatore RSI.
· Controllo del Rischio: SL/TP fissi; Drawdown max. <= 20%.
· Compatibilità: Funziona con tutti i broker compatibili con MT4.
· Esecuzione: Ottimizzato per ambienti con spread e latenza bassi.
· Usabilità: Interfaccia semplice e parametri personalizzabili.
· Capitale: Deposito minimo raccomandato: $5000 (leva 1:100).È possibile un adeguamento flessibile in funzione del rapporto di indebitamento.
Dichiarazione di Non Responsabilità:
Il Bronze Jue EA è uno strumento di trading automatizzato.I risultati passati non sono indicativi di risultati futuri. Il trading su Forex e Oro comporta un alto rischio di perdita. L'utente è l'unico responsabile delle proprie decisioni di trading. Lo sviluppatore non è responsabile di eventuali perdite finanziarie. Consultare un consulente finanziario e negoziare solo con capitale a rischio.