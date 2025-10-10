Bronze Jue EA : Système Martingale Intelligent pour le Scalping sur XAUUSD

Capture efficacement les opportunités sur les graphiques 5 minutes avec un contrôle strict du drawdown, idéal pour les traders recherchant des rendements stables.

Le Bronze Jue EA est un Expert Advisor avancé pour MetaTrader 4,conçu spécifiquement pour le marché XAUUSD. Ce système se concentre sur le scalping sur le graphique de 5 minutes, identifiant intelligemment les points d'entrée et de sortie en combinant la stratégie Martingale et l'indicateur RSI pour une génération rapide de profits. L'EA utilise des niveaux de Stop Loss et Take Profit fixes pour un risque contrôlé, avec un drawdown maximum strictement limité à 20% de votre capital, protégeant ainsi vos fonds. Compatible avec divers courtiers, il s'intègre facilement à votre environnement de trading, vous aidant à saisir des opportunités à haute fréquence sur le marché volatile de l'or.





Caractéristiques :





· Marché : Spécialisé sur XAUUSD, optimisé pour le scalping M5.

· Stratégie : Combine la Martingale et le RSI.

· Contrôle des Risques : SL/TP fixes ; Drawdown max. <= 20%.

· Compatibilité : Fonctionne avec tous les courtiers compatibles MT4.

· Exécution : Optimisé pour les environnements à faible spread et faible latence.

· Convivialité : Interface simple et paramètres personnalisables.