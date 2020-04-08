MTF Chart PRO : Analyse multi-période avec modèles, S/R et alertes

Aperçu

MTF Chart PRO est un indicateur MetaTrader 4 avancé qui superpose des bougies personnalisables de plusieurs périodes directement sur votre graphique actuel. Il permet une analyse multi-période (MTF) fluide sans avoir à changer de fenêtre. Idéal pour les traders de forex, d'actions et de cryptomonnaies, il combine l'affichage visuel des bougies avec des lignes de support/résistance (S/R) intégrées, des niveaux automatiques de SL/TP, la détection de modèles de bougies et des alertes configurables. Cela vous permet de repérer les tendances, les cassures et les renversements en un coup d'œil, améliorant ainsi votre prise de décision.

Caractéristiques Principales

Bougies Multi-Périodes : Affichez jusqu'à trois périodes (par exemple, M15, H4, D1) avec un mélange automatique de l'opacité (100 %, 50 %, 20 %) pour une superposition claire. Vous pouvez basculer l'affichage de chacune via des boutons sur le graphique. Il prend en charge 21 périodes, de M1 à MN, avec des couleurs, des largeurs, des corps remplis et des mèches encadrées personnalisables.

Lignes de Support/Résistance : Dessine des niveaux S/R clairs basés sur les hauts/bas des bougies précédentes pour chaque période. Ils sont toujours affichés en pleine opacité pour une visibilité aisée.

Niveaux SL/TP avec Gestion des Risques : Calcule et affiche automatiquement les niveaux de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) lors des cassures. Il utilise des ratios risque-récompense fixes (par exemple, 1:2) ou les prochains niveaux S/R. Les styles de ligne, les couleurs, les largeurs et les étiquettes de prix sont personnalisables.

Confirmation de Cassure : Détecte les cassures de S/R en temps réel ou après la clôture de la bougie, avec des alertes pour éviter les faux signaux.

Détection de Modèles de Bougies : Identifie plus de 15 modèles comme le Doji, le Marteau, l'Avalement, le Harami, l'Étoile du Matin/Soir et les Trois Soldats/Corbeaux. Affiche des étiquettes, des marqueurs (flèches) et des alertes avec des indicateurs haussiers/baissiers. La sensibilité pour les proportions du corps, les ombres et les gaps est ajustable.

Système d'Alertes : Notifications complètes pour les cassures et les modèles via des pop-ups, du son, des notifications push et des e-mails. Empêche les doublons et permet de personnaliser les fichiers audio.

Outils Supplémentaires : Affichage OHLC (Ouverture, Haut, Bas, Clôture), limites de barres, un identifiant unique pour les instances multiples et des ajustements automatiques des périodes pour plus de sécurité.

Pourquoi choisir MTF Chart PRO ?

Cet indicateur simplifie votre flux de travail en intégrant la visualisation MTF, les outils de risque et la reconnaissance de modèles dans un seul package puissant. Repérez la confluence entre les périodes, gérez les entrées/sorties avec des SL/TP précis et recevez des alertes instantanées sur des configurations à forte probabilité. Cela réduit le temps d'analyse et améliore la prise de décision. Il est entièrement personnalisable pour s'adapter à toute stratégie, du scalping au swing trading.

Il a été testé pour sa fiabilité sur MT4, sans repeinte et avec une faible utilisation du processeur. Téléchargez-le maintenant pour améliorer votre analyse de graphiques !