Index Hunter USA500 Edition

Index Hunter — US500 Edition

Bu bir scalper değil. %90 kazanma oranı fantezisi değil.
Index Hunter gerçeklere dayanır: küçük ve kontrol edilen kayıplar + büyük trend yakalamaları.
Sabit stop-loss, disiplinli işlem yönetimi, uzun vadeli istikrarlı performans.

US500 H1 grafiği için optimize edilmiştir, ancak Forex paritelerinde ve Altın’da da (XAUUSD) çalışır (yeni optimizasyonlarla). Martingale yok, grid yok. Sermayenizi koruyan ve kârların büyümesine izin veren bir trend takip eden kâr avcısı.

Nasıl çalışır?

  • Trend filtresi: EMA (CLOSE). Mum EMA’nın üzerinde kapanırsa → alış; altında kapanırsa → satış.

  • Giriş sinyali: tek çizgili CCI seviye kesişimi (mum kapanışında onaylı, repaint yok).

  • İlk stop: son X mumun en düşük/en yüksek değeri ± buffer → her işlem sabit SL ile başlar.

  • Zorunlu çıkış: trend tersine döndüğünde (kapanış EMA(LOW/HIGH) seviyesini geçtiğinde).

  • İşlem yönetimi:

    • Break-even koruması (SL hiçbir zaman mevcut fiyatın önüne konulmaz)

    • R tabanlı TP (0 = devre dışı, sadece trailing kullanılır)

    • Aynı anda yalnızca bir trailing aktif:

      • R-adım trailing (1R→BE, 2R→1R, 3R→2R …)

      • EMA trailing (kapanışta, ALIŞ = EMA(LOW) – buffer, SATIŞ = EMA(HIGH) + buffer)

      • Dahili swing-pivot trailing (ZigZag benzeri, harici indikatör yok)

Neden farklı?

  • Kazanma oranının peşinden koşmaz. Küçük kayıpları kabul eder, ancak kazançların büyümesine izin verir.

  • Martingale yok, grid yok. Her işlem sabit yüzdelik riskle açılır.

  • Her zaman stop-loss vardır. Öncelik sermaye korumasıdır.

  • İstikrarlı yürütme. Spread filtresi, seans filtresi, OrderSend/Modify hatalarında tekrar deneme.

  • Uzun vadeli tasarım. H1 zaman diliminde en iyi çalışır, daha az ama daha kaliteli işlemlerle.

Kimler için?

  • Trendleri yakalamak isteyen, piyasa gürültüsünde scalping yapmak istemeyen traderlar.

  • %30–50 kazanma oranı ile bile büyük R çarpanlarıyla kârlı olunabileceğini bilen traderlar.

  • Gerçekçi ve sürdürülebilir bir EA arayan, “asla kaybetmez” illüzyonuna inanmayan traderlar.

Varsayılan ayarlar (US500 H1)

  • EMA_Period = 300

  • CCI_Period = 5, Level = 100, Price = Typical

  • RiskPercent = 1.0%

  • SpreadMaxPoints = 50

  • SL_LookbackBars = 3, Buffer = 210

  • TP1_R = 4.5

  • BE_at_R = 2.5, BE_lock_R = 0.2

  • Trailing = Dahili swing-pivot (ZZ)

  • EMA_Trail_Period = 410, Buffer = 70

  • Trail_BaseR = 1.5

  • ZZ_LeftRightBars = 2, MinMovePips = 500, Buffer = 480

  • MinBarsBetweenEntries = 4

  • Session = 04:00–22:00 (broker saati)

  • Magic = 927150

Diğer piyasalar

  • Forex pariteleri ve Altın (XAUUSD) desteklenir, ancak ayrı optimizasyon gerekir (spread ve volatilite farklıdır).

  • Temel mantık aynı kalır: trend + CCI tetikleyici + sabit SL + trailing yönetimi.

Özet

Index Hunter — US500 Edition gerçekçi bir ticaret sunar. Kaybeden işlemleri kabul eder, ancak büyük hareketleri yakalar. Sabit risk, disiplinli çıkışlar ve uzun vadeli istikrar ile hesabınızı korumak ve düzenli olarak büyütmek için tasarlanmıştır.



