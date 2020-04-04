Index Hunter USA500 Edition

Index Hunter — US500 Edition

Questo non è uno scalper. Non è una fantasia con il 90% di operazioni vincenti.
Index Hunter è costruito sulla realtà: piccole perdite controllate + grandi trend cavalcati.
Stop-loss fisso, gestione disciplinata delle operazioni, performance stabile a lungo termine.

Ottimizzato per il grafico US500 H1, ma funziona anche su coppie Forex e Oro (con nuove impostazioni ottimizzate). Nessun martingala, nessun grid. Solo un cacciatore di profitti trend-following, che protegge il tuo capitale e lascia correre i guadagni.

Come funziona

  • Filtro di tendenza: EMA (CLOSE). Candela chiude sopra → long, sotto → short.

  • Segnale di ingresso: incrocio di livello del CCI a linea singola (confermato alla chiusura, senza repaint).

  • Stop iniziale: minimo/massimo delle ultime X candele ± buffer → ogni trade inizia con SL fisso.

  • Uscita obbligatoria: quando la tendenza cambia (chiusura che attraversa EMA(LOW/HIGH)).

  • Gestione delle operazioni:

    • Protezione break-even (mai piazzare SL davanti al prezzo corrente)

    • TP basato su R (0 = disattivato, solo trailing attivo)

    • Un solo trailing attivo alla volta:

      • Trailing a passi di R (1R→BE, 2R→1R, 3R→2R …)

      • Trailing EMA (alla chiusura, BUY = EMA(LOW) – buffer, SELL = EMA(HIGH) + buffer)

      • Trailing interno Swing-Pivot (simile a ZigZag, senza indicatori esterni)

Perché è diverso?

  • Non insegue la percentuale di successo. Accetta piccole perdite, ma lascia crescere i profitti.

  • Niente martingala, niente grid. Ogni operazione ha un rischio percentuale fisso.

  • Sempre con stop-loss. Protezione del capitale al primo posto.

  • Esecuzione stabile. Filtro spread, filtro sessione, ritentativi su errori OrderSend/Modify.

  • Progettato per il lungo termine. Funziona meglio su H1, con meno operazioni ma di maggiore qualità.

A chi è rivolto?

  • Trader che vogliono seguire i trend, non fare scalping nel rumore di mercato.

  • Trader che accettano che anche con un 30–50% di operazioni vincenti si può essere profittevoli con grandi multipli R.

  • Trader alla ricerca di un EA realistico e sostenibile, non di un’illusione “non perde mai”.

Impostazioni predefinite (US500 H1)

  • EMA_Period = 300

  • CCI_Period = 5, Level = 100, Price = Typical

  • RiskPercent = 1.0%

  • SpreadMaxPoints = 50

  • SL_LookbackBars = 3, Buffer = 210

  • TP1_R = 4.5

  • BE_at_R = 2.5, BE_lock_R = 0.2

  • Trailing = Swing-Pivot interno (ZZ)

  • EMA_Trail_Period = 410, Buffer = 70

  • Trail_BaseR = 1.5

  • ZZ_LeftRightBars = 2, MinMovePips = 500, Buffer = 480

  • MinBarsBetweenEntries = 4

  • Session = 04:00–22:00 (ora del broker)

  • Magic = 927150

Altri mercati

  • Coppie Forex e Oro (XAUUSD) sono supportati, ma richiedono ottimizzazioni dedicate (spread e volatilità diversi).

  • La logica principale rimane la stessa: trend + trigger CCI + SL fisso + gestione trailing.

Sintesi

Index Hunter — US500 Edition offre un trading realistico. Accetta operazioni in perdita, ma cattura i grandi movimenti. Con rischio fisso, uscite disciplinate e stabilità a lungo termine, è progettato per proteggere il tuo conto e farlo crescere in modo costante.



