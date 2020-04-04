Index Hunter USA500 Edition
Questo non è uno scalper. Non è una fantasia con il 90% di operazioni vincenti.
Index Hunter è costruito sulla realtà: piccole perdite controllate + grandi trend cavalcati.
Stop-loss fisso, gestione disciplinata delle operazioni, performance stabile a lungo termine.
Ottimizzato per il grafico US500 H1, ma funziona anche su coppie Forex e Oro (con nuove impostazioni ottimizzate). Nessun martingala, nessun grid. Solo un cacciatore di profitti trend-following, che protegge il tuo capitale e lascia correre i guadagni.
Come funziona
-
Filtro di tendenza: EMA (CLOSE). Candela chiude sopra → long, sotto → short.
-
Segnale di ingresso: incrocio di livello del CCI a linea singola (confermato alla chiusura, senza repaint).
-
Stop iniziale: minimo/massimo delle ultime X candele ± buffer → ogni trade inizia con SL fisso.
-
Uscita obbligatoria: quando la tendenza cambia (chiusura che attraversa EMA(LOW/HIGH)).
-
Gestione delle operazioni:
-
Protezione break-even (mai piazzare SL davanti al prezzo corrente)
-
TP basato su R (0 = disattivato, solo trailing attivo)
-
Un solo trailing attivo alla volta:
-
Trailing a passi di R (1R→BE, 2R→1R, 3R→2R …)
-
Trailing EMA (alla chiusura, BUY = EMA(LOW) – buffer, SELL = EMA(HIGH) + buffer)
-
Trailing interno Swing-Pivot (simile a ZigZag, senza indicatori esterni)
-
-
Perché è diverso?
-
Non insegue la percentuale di successo. Accetta piccole perdite, ma lascia crescere i profitti.
-
Niente martingala, niente grid. Ogni operazione ha un rischio percentuale fisso.
-
Sempre con stop-loss. Protezione del capitale al primo posto.
-
Esecuzione stabile. Filtro spread, filtro sessione, ritentativi su errori OrderSend/Modify.
-
Progettato per il lungo termine. Funziona meglio su H1, con meno operazioni ma di maggiore qualità.
A chi è rivolto?
-
Trader che vogliono seguire i trend, non fare scalping nel rumore di mercato.
-
Trader che accettano che anche con un 30–50% di operazioni vincenti si può essere profittevoli con grandi multipli R.
-
Trader alla ricerca di un EA realistico e sostenibile, non di un’illusione “non perde mai”.
Impostazioni predefinite (US500 H1)
-
EMA_Period = 300
-
CCI_Period = 5, Level = 100, Price = Typical
-
RiskPercent = 1.0%
-
SpreadMaxPoints = 50
-
SL_LookbackBars = 3, Buffer = 210
-
TP1_R = 4.5
-
BE_at_R = 2.5, BE_lock_R = 0.2
-
Trailing = Swing-Pivot interno (ZZ)
-
EMA_Trail_Period = 410, Buffer = 70
-
Trail_BaseR = 1.5
-
ZZ_LeftRightBars = 2, MinMovePips = 500, Buffer = 480
-
MinBarsBetweenEntries = 4
-
Session = 04:00–22:00 (ora del broker)
-
Magic = 927150
Altri mercati
-
Coppie Forex e Oro (XAUUSD) sono supportati, ma richiedono ottimizzazioni dedicate (spread e volatilità diversi).
-
La logica principale rimane la stessa: trend + trigger CCI + SL fisso + gestione trailing.
Sintesi
Index Hunter — US500 Edition offre un trading realistico. Accetta operazioni in perdita, ma cattura i grandi movimenti. Con rischio fisso, uscite disciplinate e stabilità a lungo termine, è progettato per proteggere il tuo conto e farlo crescere in modo costante.