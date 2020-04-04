Index Hunter USA500 Edition

Index Hunter — US500 Edition

Ce n’est pas un scalper. Ce n’est pas un fantasme de 90 % de trades gagnants.

Index Hunter est construit sur la réalité : de petites pertes contrôlées + de grandes tendances exploitées.

Stop-loss fixe, gestion disciplinée des trades, performance stable à long terme.

Optimisé pour le graphique US500 H1, mais fonctionne aussi sur les paires Forex et l’Or (avec de nouveaux réglages optimisés). Pas de martingale, pas de grid. Juste un chasseur de profits suiveur de tendance, qui protège votre capital et laisse courir les gains.

Comment ça marche

Filtre de tendance : EMA (CLOSE). Clôture au-dessus → achat, en dessous → vente.

Signal d’entrée : croisement de niveau du CCI (ligne unique) (confirmé à la clôture, sans repaint).

Stop initial : plus haut/plus bas des X dernières bougies ± buffer → chaque trade démarre avec un SL fixe.

Sortie obligatoire : quand la tendance s’inverse (clôture franchissant EMA(LOW/HIGH)).

Gestion des trades : Protection break-even (ne place jamais le SL devant le prix actuel) TP basé sur R (0 = désactivé, seulement trailing actif) Un seul trailing actif à la fois : Trailing par étapes de R (1R→BE, 2R→1R, 3R→2R …) Trailing EMA (à la clôture, BUY = EMA(LOW) – buffer, SELL = EMA(HIGH) + buffer) Trailing interne Swing-Pivot (semblable à ZigZag, sans indicateurs externes)



Pourquoi est-il différent ?

Ne court pas après le taux de réussite. Accepte de petites pertes, mais laisse croître les gains.

Pas de martingale, pas de grid. Chaque trade a un risque fixe en pourcentage.

Toujours avec stop-loss. La protection du capital avant tout.

Exécution stable. Filtre de spread, filtre de session, reprise automatique en cas d’erreurs OrderSend/Modify.

Conçu pour le long terme. Fonctionne mieux en H1, avec moins de trades mais de meilleure qualité.

Pour qui ?

Les traders qui veulent suivre les tendances , pas scalper le bruit du marché.

Les traders qui acceptent qu’un taux de réussite de 30–50 % peut être rentable avec de grands multiples de R.

Les traders à la recherche d’un EA réaliste et durable, pas d’une illusion « jamais perdant ».

Réglages par défaut (US500 H1)

EMA_Period = 300

CCI_Period = 5, Level = 100, Price = Typical

RiskPercent = 1.0%

SpreadMaxPoints = 50

SL_LookbackBars = 3, Buffer = 210

TP1_R = 4.5

BE_at_R = 2.5, BE_lock_R = 0.2

Trailing = Swing-Pivot interne (ZZ)

EMA_Trail_Period = 410, Buffer = 70

Trail_BaseR = 1.5

ZZ_LeftRightBars = 2, MinMovePips = 500, Buffer = 480

MinBarsBetweenEntries = 4

Session = 04:00–22:00 (heure du broker)

Magic = 927150

Autres marchés

Paires Forex et Or (XAUUSD) également supportés, mais nécessitent une optimisation spécifique (spread et volatilité différents).

La logique de base reste la même : tendance + déclencheur CCI + SL fixe + gestion trailing.

Résumé

Index Hunter — US500 Edition offre un trading réaliste. Il accepte les trades perdants mais capture les grands mouvements. Avec un risque fixe, des sorties disciplinées et une stabilité à long terme, il est conçu pour protéger votre compte et le faire croître régulièrement.



