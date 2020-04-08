【Sınırlı Süreli %50 İndirim】Normal Fiyat $79.99, Şimdi $39.99

AAA ZigZagFibo PRO EX, geçmiş salınım zirve ve diplerini hafızaya alan ve seçilen herhangi bir segmente Fibonacci Geri Çekilme/Genişleme çizen devrim niteliğinde bir MT4 göstergesidir.

Grafikteki kontrol panelinden 42 Fibonacci segmentini gerçek zamanlı kontrol edin. Fibonacci modlarını değiştirin, segmentleri seçin ve zaman dilimlerini tek tıkla değiştirin—parametre penceresini açmanıza gerek yok.

■ 3 ZigZag Periyot Ayarı (Dalga Boyutunu Kontrol)

Üç tip ZigZag periyot ayarı dahildir.

1. Short (Periyot 8)

Son 8 mumun zirve ve diplerini kullanarak küçük dalgaları tespit eder.

Scalping ve kısa vadeli işlemler için mükemmel.

2. Medium (Periyot 21)

21 mum kullanarak orta vadeli dalgaları tespit eder.

Gün içi işlemler ve swing trading için standart ayar.

3. Long (Periyot 34)

34 mum kullanarak büyük dalgaları tespit eder.

Uzun vadeli trendleri ve genel piyasa perspektifini anlamak için.

Her periyot otomatik olarak 14 dalga segmentini numaralandırır (A'dan N + Z'ye).

■ 8 Fibonacci Ön Ayarı (Amaca Özel Seviye Ayarları)

Tek tıkla 8 ön ayar arasında geçiş yapın:

1. Essential (Yeni Başlayanlar için Temel Set)

• 7 ana seviye: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100%

• Sadece en önemli Fibonacci Geri Çekilme seviyeleri

• Basit ve net

2. Standard (Genel İşlemler)

• Geri Çekilme (0'dan 100'e) ve Genişleme (127.2, 161.8, 261.8) dahil 23 standart seviye

• Hem geri çekilme girişlerini hem de kar hedeflerini kapsar

3. Harmonic (Harmonik Formasyonlar)

• 0.886, 1.13, 1.272 gibi özel oranları içeren 27 seviye

• Gartley, Kelebek, Yarasa, Yengeç formasyonu doğrulaması için optimal

4. Extension (Kar Hedefi Odaklı)

• 161.8'den 685.4%'e Fibonacci Genişlemelerini vurgulayan 46 seviye

• Kırılma sonrası hedef belirleme uzmanı

5. Retracement (Geri Çekilme Odaklı)

• 0'dan 100'e Fibonacci Geri Çekilmesini alt bölümlere ayıran 19 seviye

• Hassas giriş noktası tespiti için

6. Symmetric (Simetrik Analiz)

• Negatif ve pozitif taraflarda simetrik yerleşimli 13 seviye

• Fiyat simetrisi ve ayna formasyonlarını analiz etmek için

7. Full (İleri Düzey Kullanıcılar için Tam Sürüm)

• -685.4%'ten +685.4%'e tüm 59 seviye

• Her tür analiz için maksimum ayar

8. Custom (Özel Ayarlar)

• Kullanıcılar seviyeleri serbestçe ayarlayabilir

• Parametrelerde virgülle ayrılmış değerler girin

• Benzersiz analiz yöntemlerini destekler

■ 2 Devrimsel Özellik

【Özellik 1】Salınım Zirve/Diplerinin Otomatik Numaralandırılması (A'dan N + Z'ye)

● 3 dalga ile eş zamanlı zirve/dip tespiti

• Short (8 periyot): Küçük dalgalar

• Medium (21 periyot): Orta dalgalar

• Long (34 periyot): Büyük dalgalar

● Dalga başına 15 noktanın otomatik numaralandırılması

• Son zirve/diplerden sırayla: N, M, L, K, ..., C, B, A

• Son dönüş noktası "Z"

• Yeni zirve/dipler oluştuğunda otomatik kayar (A, B olur, B, C olur...)

● ZigZag Çizgileri ve Etiket Gösterimi

• Zirve ve dipleri birleştiren ZigZag çizgileri

• Her noktada A'dan Z'ye etiketler

• Dalga şekilleri bir bakışta görünür

【Özellik 2】Herhangi Bir Segmente Fibonacci Geri Çekilme/Genişleme Çizme

● 14 segment × 3 katman = 42 Fibonacci seviyesi

• 14 segment: AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, LM, MN, NZ

• Her segment için bağımsız Fibonacci Geri Çekilme/Genişleme

• 42 düğme ile bireysel AÇIK/KAPALI kontrolü

● Neden harika?

• Normal araçlar: Sadece son zirve ve dip arasında bir tane

• Bu ürün: Geçmiş 14 segmentin tümünde Fibonacci çizer

• İstediğiniz kombinasyonu gösterin (örn: sadece 3 mum öncesi ve sonuncusu, sadece ortadaki 5, vb.)

● 8 Tip Fibonacci Ön Ayarı

• Essential'dan (13 seviye) Full'a (59 seviye) kadar

• Benzersiz seviyeler için özel ayarlar

• Tek tıkla geçiş

• Her amaç için optimal seviyeler

■ Gelişmiş Kontrol Paneli

Grafiğe yerleştirilmiş sezgisel kontrol düğmeleri:

1. RESET (SIFIRLA)

• Ayarları başlangıç durumuna döndür

• Kazaları önlemek için onay özelliği

• İlk tıklama "SURE?" gösterir, 3 saniye içinde ikinci tıklama ile çalıştır

2. +/-

• Segment düğme grubu görünürlüğünü aç/kapat

3. Fibonacci Modu

• 8 ön ayar arasında tek tıkla geçiş

• Mod düğme rengi ile tanımlanır

4. SHOW/HIDE (GÖSTER/GİZLE)

• Seçili Fibonacci segmentlerini toplu göster/gizle

5. S/M/L

• Short/Medium/Long dalgaları ayrı ayrı göster/gizle

6. ZigZag

• ZigZag çizgi gösterimini aç/kapat

7. A-Z

• Etiket gösterimini aç/kapat

■ Akıllı Ayar Kaydetme

Tam Durum Geri Yükleme

• Grafik/zaman dilimi başına ayarları otomatik kaydet

• Gösterge yeniden başlatıldığında önceki durumu tamamen geri yükle

• GlobalVariable ile kalıcı ayar yönetimi

• Seçilen tüm segmentleri, görüntü ayarlarını, Fibonacci modlarını hatırla

■ Bu İki Özelliğin Sağladıkları

───────────────────────────────

▶ Birden Fazla Fibonacci'nin Çakıştığı En Güçlü Noktaları Keşfet

Örnek: 3 çizgi 1.1050'de birleşiyor

• Short MN: 61.8% = 1.1050

• Medium GH: 38.2% = 1.1049

• Long AB: 50.0% = 1.1051

→ 3 farklı segment aynı fiyatı gösteriyor = SÜPER ÖNEMLİ!

───────────────────────────────

▶ Piyasa Değişimlerini Tespit Etmek için Dalga Evrimini Takip Et

Numaralandırma ile kolay karşılaştırma

• En son dalga aralığı (MN'den NZ'ye)

• 3 mum önceki dalga (GH'den HI'ye)

• 10 mum önceki dalga (AB'den BC'ye)

→ Dalgaların genişleyip genişlemediğini anında gör

───────────────────────────────

▶ Hassas Giriş için Zaman Dilimlerini Birleştir

Her katmanın rolü

Long: Ana trendi onayla Medium: Giriş bölgesini belirle Short: Hassas zamanlama

→ Sadece 3'ü hizalandığında gir = Daha yüksek kazanma oranı

■ Nasıl Kullanılır (Süper Basit)

Adım 1: Grafiğe Uygula

Göstergeyi bırak ve otomatik olarak zirve/dipleri tespit edip A'dan Z'ye numaralandırmayı tamamla

Adım 2: Görülecek Segmentleri Seç

Grafikteki 42 düğmeden seç:

• "MN" düğmesi: 2 mum öncesinden sonuncuya kadar segment

• "AB" düğmesi: 14 mum öncesinden en eski segment

• "S/M/L" düğmeleri: Dalga tiplerini değiştir

• Fibonacci mod düğmesi: 8 ön ayardan seç

Adım 3: Çakışmaları Bul

Birden fazla Fibonacci çizgisinin birleştiği fiyatlar anahtar noktalar

■ Diğer Ürünlerin Yapamadıkları

Özellik Standart Araçlar AAA ZigZagFib EX Zirve/Dip Hafızası Sadece sonuncular 15 nokta (A'dan N + Z'ye) Fibonacci Sayısı 1 42 (14 segment × 3 katman) Dalga Tipleri 1 3 eş zamanlı Geçmiş Karşılaştırma Mümkün değil 14 mum öncesine kadar Segment Seçimi Mümkün değil Tamamen özelleştirilebilir Ön Ayar Sayısı Sabit 8 tip + özel Ayar Kaydetme Yok Tamamen otomatik Sıfırlama Fonksiyonu Yok Tek tık

■ Şu Kişiler İçin Mükemmel

◆ Yeni Başlayanlar

• Numaralandırma ile dalga yapısını anlamak kolay

• Essential modu ile sadece ana çizgiler

• Sadece Medium dalgalarla basit

• RESET düğmesi ile başlangıç durumuna kolay dönüş

◆ Orta Düzey Yatırımcılar

• Çoklu zaman dilimleri ile giriş hassasiyetini artır

• Geçmiş dalgaları karşılaştırarak formasyon analizi

• Çakışma noktalarında yüksek olasılıklı işlemler

• Ön ayar değişimi ile çeşitli analiz yöntemlerini dene

◆ İleri Düzey Yatırımcılar

• 42 Fibonacci seviyesini serbestçe kontrol et

• Elliott Dalga sayımı için kullan

• Harmonik formasyon doğrulaması

• Özel mod ile benzersiz seviyeler ayarla

■ Sıkça Sorulan Sorular

S: Numaralandırma neden önemli?

C: Fibonacci'nin hangi dalgaya ait olduğunu bir bakışta görebilir, geçmiş ve şimdi arasında kolayca karşılaştırma yapabilirsiniz.

S: 42'sinin hepsine ihtiyacım var mı?

C: Hepsini kullanmaya gerek yok. Genellikle 3-5 tanesi seçilir. Sadece ihtiyacınız olanı, ihtiyacınız olduğunda kullanın.

S: 3 dalga arasındaki fark nedir?

C: Farklı görüntüleme periyotları. Short (8) 1 saatlik grafikte 8 saat görür, Long (34) 34 saat görür.

S: Ayarlar kaydediliyor mu?

C: Evet. Tüm ayarlar otomatik olarak kaydedilir ve gösterge yeniden başlatıldığında tamamen geri yüklenir.

■ Özellikler

• MT4 Build 1350 veya üstü

• Windows/Mac uyumlu

• Hafif tasarım

• Gerçek zamanlı güncellemeler

• Tam ayar kaydetme fonksiyonu

• Kaza önleme ile RESET

■ Fiyat

Normal Fiyat $79.99

Şimdi Sadece $39.99 (%50 İndirim)

• Süresiz lisans

• Tüm özellikler kullanılabilir

• Ücretsiz güncellemeler

Uyarı: İşlem yapmak risk içerir. Bu araç bir analiz yardım aracıdır ve kar garantisi vermez.