AAA ZigzagFibo PRO EX

【Sınırlı Süreli %50 İndirim】Normal Fiyat $79.99, Şimdi $39.99

───────────────────────────────

AAA ZigZagFibo PRO EX, geçmiş salınım zirve ve diplerini hafızaya alan ve seçilen herhangi bir segmente Fibonacci Geri Çekilme/Genişleme çizen devrim niteliğinde bir MT4 göstergesidir.

Grafikteki kontrol panelinden 42 Fibonacci segmentini gerçek zamanlı kontrol edin. Fibonacci modlarını değiştirin, segmentleri seçin ve zaman dilimlerini tek tıkla değiştirin—parametre penceresini açmanıza gerek yok.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 3 ZigZag Periyot Ayarı (Dalga Boyutunu Kontrol)

Üç tip ZigZag periyot ayarı dahildir.

1. Short (Periyot 8)

Son 8 mumun zirve ve diplerini kullanarak küçük dalgaları tespit eder.
Scalping ve kısa vadeli işlemler için mükemmel.

2. Medium (Periyot 21)

21 mum kullanarak orta vadeli dalgaları tespit eder.
Gün içi işlemler ve swing trading için standart ayar.

3. Long (Periyot 34)

34 mum kullanarak büyük dalgaları tespit eder.
Uzun vadeli trendleri ve genel piyasa perspektifini anlamak için.

Her periyot otomatik olarak 14 dalga segmentini numaralandırır (A'dan N + Z'ye).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 8 Fibonacci Ön Ayarı (Amaca Özel Seviye Ayarları)

Tek tıkla 8 ön ayar arasında geçiş yapın:

1. Essential (Yeni Başlayanlar için Temel Set)

• 7 ana seviye: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100%
• Sadece en önemli Fibonacci Geri Çekilme seviyeleri
• Basit ve net

2. Standard (Genel İşlemler)

• Geri Çekilme (0'dan 100'e) ve Genişleme (127.2, 161.8, 261.8) dahil 23 standart seviye
• Hem geri çekilme girişlerini hem de kar hedeflerini kapsar

3. Harmonic (Harmonik Formasyonlar)

• 0.886, 1.13, 1.272 gibi özel oranları içeren 27 seviye
• Gartley, Kelebek, Yarasa, Yengeç formasyonu doğrulaması için optimal

4. Extension (Kar Hedefi Odaklı)

• 161.8'den 685.4%'e Fibonacci Genişlemelerini vurgulayan 46 seviye
• Kırılma sonrası hedef belirleme uzmanı

5. Retracement (Geri Çekilme Odaklı)

• 0'dan 100'e Fibonacci Geri Çekilmesini alt bölümlere ayıran 19 seviye
• Hassas giriş noktası tespiti için

6. Symmetric (Simetrik Analiz)

• Negatif ve pozitif taraflarda simetrik yerleşimli 13 seviye
• Fiyat simetrisi ve ayna formasyonlarını analiz etmek için

7. Full (İleri Düzey Kullanıcılar için Tam Sürüm)

• -685.4%'ten +685.4%'e tüm 59 seviye
• Her tür analiz için maksimum ayar

8. Custom (Özel Ayarlar)

• Kullanıcılar seviyeleri serbestçe ayarlayabilir
• Parametrelerde virgülle ayrılmış değerler girin
• Benzersiz analiz yöntemlerini destekler

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 2 Devrimsel Özellik

───────────────────────────────

【Özellik 1】Salınım Zirve/Diplerinin Otomatik Numaralandırılması (A'dan N + Z'ye)

● 3 dalga ile eş zamanlı zirve/dip tespiti

• Short (8 periyot): Küçük dalgalar
• Medium (21 periyot): Orta dalgalar
• Long (34 periyot): Büyük dalgalar

● Dalga başına 15 noktanın otomatik numaralandırılması

• Son zirve/diplerden sırayla: N, M, L, K, ..., C, B, A
• Son dönüş noktası "Z"
• Yeni zirve/dipler oluştuğunda otomatik kayar (A, B olur, B, C olur...)

● ZigZag Çizgileri ve Etiket Gösterimi

• Zirve ve dipleri birleştiren ZigZag çizgileri
• Her noktada A'dan Z'ye etiketler
• Dalga şekilleri bir bakışta görünür

───────────────────────────────

【Özellik 2】Herhangi Bir Segmente Fibonacci Geri Çekilme/Genişleme Çizme

● 14 segment × 3 katman = 42 Fibonacci seviyesi

• 14 segment: AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, LM, MN, NZ
• Her segment için bağımsız Fibonacci Geri Çekilme/Genişleme
• 42 düğme ile bireysel AÇIK/KAPALI kontrolü

● Neden harika?

• Normal araçlar: Sadece son zirve ve dip arasında bir tane
• Bu ürün: Geçmiş 14 segmentin tümünde Fibonacci çizer
• İstediğiniz kombinasyonu gösterin (örn: sadece 3 mum öncesi ve sonuncusu, sadece ortadaki 5, vb.)

● 8 Tip Fibonacci Ön Ayarı

• Essential'dan (13 seviye) Full'a (59 seviye) kadar
• Benzersiz seviyeler için özel ayarlar
• Tek tıkla geçiş
• Her amaç için optimal seviyeler

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Gelişmiş Kontrol Paneli

Grafiğe yerleştirilmiş sezgisel kontrol düğmeleri:

1. RESET (SIFIRLA)
• Ayarları başlangıç durumuna döndür
• Kazaları önlemek için onay özelliği
• İlk tıklama "SURE?" gösterir, 3 saniye içinde ikinci tıklama ile çalıştır

2. +/-
• Segment düğme grubu görünürlüğünü aç/kapat

3. Fibonacci Modu
• 8 ön ayar arasında tek tıkla geçiş
• Mod düğme rengi ile tanımlanır

4. SHOW/HIDE (GÖSTER/GİZLE)
• Seçili Fibonacci segmentlerini toplu göster/gizle

5. S/M/L
• Short/Medium/Long dalgaları ayrı ayrı göster/gizle

6. ZigZag
• ZigZag çizgi gösterimini aç/kapat

7. A-Z
• Etiket gösterimini aç/kapat

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Akıllı Ayar Kaydetme

Tam Durum Geri Yükleme

• Grafik/zaman dilimi başına ayarları otomatik kaydet
• Gösterge yeniden başlatıldığında önceki durumu tamamen geri yükle
• GlobalVariable ile kalıcı ayar yönetimi
• Seçilen tüm segmentleri, görüntü ayarlarını, Fibonacci modlarını hatırla

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Bu İki Özelliğin Sağladıkları

───────────────────────────────

▶ Birden Fazla Fibonacci'nin Çakıştığı En Güçlü Noktaları Keşfet

Örnek: 3 çizgi 1.1050'de birleşiyor

• Short MN: 61.8% = 1.1050
• Medium GH: 38.2% = 1.1049
• Long AB: 50.0% = 1.1051

→ 3 farklı segment aynı fiyatı gösteriyor = SÜPER ÖNEMLİ!

───────────────────────────────

▶ Piyasa Değişimlerini Tespit Etmek için Dalga Evrimini Takip Et

Numaralandırma ile kolay karşılaştırma

• En son dalga aralığı (MN'den NZ'ye)
• 3 mum önceki dalga (GH'den HI'ye)
• 10 mum önceki dalga (AB'den BC'ye)

→ Dalgaların genişleyip genişlemediğini anında gör

───────────────────────────────

▶ Hassas Giriş için Zaman Dilimlerini Birleştir

Her katmanın rolü

  1. Long: Ana trendi onayla
  2. Medium: Giriş bölgesini belirle
  3. Short: Hassas zamanlama

→ Sadece 3'ü hizalandığında gir = Daha yüksek kazanma oranı

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Nasıl Kullanılır (Süper Basit)

Adım 1: Grafiğe Uygula

Göstergeyi bırak ve otomatik olarak zirve/dipleri tespit edip A'dan Z'ye numaralandırmayı tamamla

Adım 2: Görülecek Segmentleri Seç

Grafikteki 42 düğmeden seç:

• "MN" düğmesi: 2 mum öncesinden sonuncuya kadar segment
• "AB" düğmesi: 14 mum öncesinden en eski segment
• "S/M/L" düğmeleri: Dalga tiplerini değiştir
• Fibonacci mod düğmesi: 8 ön ayardan seç

Adım 3: Çakışmaları Bul

Birden fazla Fibonacci çizgisinin birleştiği fiyatlar anahtar noktalar

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Diğer Ürünlerin Yapamadıkları

Özellik Standart Araçlar AAA ZigZagFib EX
Zirve/Dip Hafızası Sadece sonuncular 15 nokta (A'dan N + Z'ye)
Fibonacci Sayısı 1 42 (14 segment × 3 katman)
Dalga Tipleri 1 3 eş zamanlı
Geçmiş Karşılaştırma Mümkün değil 14 mum öncesine kadar
Segment Seçimi Mümkün değil Tamamen özelleştirilebilir
Ön Ayar Sayısı Sabit 8 tip + özel
Ayar Kaydetme Yok Tamamen otomatik
Sıfırlama Fonksiyonu Yok Tek tık

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Şu Kişiler İçin Mükemmel

◆ Yeni Başlayanlar

• Numaralandırma ile dalga yapısını anlamak kolay
• Essential modu ile sadece ana çizgiler
• Sadece Medium dalgalarla basit
• RESET düğmesi ile başlangıç durumuna kolay dönüş

◆ Orta Düzey Yatırımcılar

• Çoklu zaman dilimleri ile giriş hassasiyetini artır
• Geçmiş dalgaları karşılaştırarak formasyon analizi
• Çakışma noktalarında yüksek olasılıklı işlemler
• Ön ayar değişimi ile çeşitli analiz yöntemlerini dene

◆ İleri Düzey Yatırımcılar

• 42 Fibonacci seviyesini serbestçe kontrol et
• Elliott Dalga sayımı için kullan
• Harmonik formasyon doğrulaması
• Özel mod ile benzersiz seviyeler ayarla

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Sıkça Sorulan Sorular

S: Numaralandırma neden önemli?
C: Fibonacci'nin hangi dalgaya ait olduğunu bir bakışta görebilir, geçmiş ve şimdi arasında kolayca karşılaştırma yapabilirsiniz.

S: 42'sinin hepsine ihtiyacım var mı?
C: Hepsini kullanmaya gerek yok. Genellikle 3-5 tanesi seçilir. Sadece ihtiyacınız olanı, ihtiyacınız olduğunda kullanın.

S: 3 dalga arasındaki fark nedir?
C: Farklı görüntüleme periyotları. Short (8) 1 saatlik grafikte 8 saat görür, Long (34) 34 saat görür.

S: Ayarlar kaydediliyor mu?
C: Evet. Tüm ayarlar otomatik olarak kaydedilir ve gösterge yeniden başlatıldığında tamamen geri yüklenir.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Özellikler

• MT4 Build 1350 veya üstü
• Windows/Mac uyumlu
• Hafif tasarım
• Gerçek zamanlı güncellemeler
• Tam ayar kaydetme fonksiyonu
• Kaza önleme ile RESET

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Fiyat

Normal Fiyat $79.99
Şimdi Sadece $39.99 (%50 İndirim)

• Süresiz lisans
• Tüm özellikler kullanılabilir
• Ücretsiz güncellemeler

───────────────────────────────

Uyarı: İşlem yapmak risk içerir. Bu araç bir analiz yardım aracıdır ve kar garantisi vermez.


Önerilen ürünler
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
Göstergeler
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." The StdATR Squeeze Channel combines standard
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Crazy Dancing Levels
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
Crazy Dancing moving RES/SUP Levels Automatic redrawing of moving Supports and resistances levels  to indicate price breaking supports (signal SELL)  or breaking resistance levels (signal BUY) Very simple appearing indicator but very clever and smart too !!!! Main Inputs: # of bars for the support and resistances levels + the initial shift from start + moving average for filter signaling Smaller values for bars /shift inputs when using Higher Time frames (D1-H4) and the reverse higher values for
ATTrendindexV
You Er Ling Mu
Göstergeler
It is a judgment tool that judges trends in 1 minute and supports discretionary trading. Various usages 1. It is used to recognize the environmental advantage of buying or selling with the color of the line. If the line is red, it is advantageous to buy. If it is blue, it is advantageous to sell. Neither if there is no line. 2. Used as a guide for entry by signing the entry.  Red arrow long Blue arrow short 3.Used as a guide for closing (Even if there is no entry sign, the close point will be s
Frog Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Göstergeler
The Frog Arrow indicator identifies potential bullish and bearish turning points using a combination of the Williams %R (WPR) and RSI indicators over a short period. It plots upward (aqua) and downward (yellow) arrows directly on the chart to signal buy or sell opportunities. The indicator includes filters such as historical bar validation and an optional moving average filter to reduce false signals. It also supports early signals by detecting momentum changes before the main trigger. Alerts
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Göstergeler
Bu gösterge, manuel ve otomatik yöntemlerle çizilen harmonik desenleri tespit edecektir. Lütfen görüşlerinizi ekleyin. Notlar: Bu gösterge bir kontrol paneline sahiptir ve her (grafik ve zaman dilimi) ayarını kaydedecektir. Daha fazla grafik alanı için onu küçültebilir ve diğer analiz araçlarıyla çalışmayı tercih ederseniz tüm gösterge verilerini gizlemek için kapatma düğmesini kullanabilirsiniz. Bu göstergenin ayarlarını değiştirirken Hareketli Ortalama veya Bollinger Bantları gibi göstergeler
The coated chart
Jin Wang
Göstergeler
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Göstergeler
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Trend Impulse Scanner
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Göstergeler
Provides maximum revenue from trends. You can receive signals from Zigzag, Front Fibonacci Retracement, Back Fibonacci Retracement and Stochastic Oscillator indicators. You can run these indicators in the background. It will give you a warning at the levels you set. You can change all levels from the settings. Designed to help you get the most out of trends. Fibo Level : 38.2 / 61.8 / 76.4 Stochastic : 20 / 80
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
Göstergeler
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
Stochastic Oscillator Crossing Levels Alerts Serie
Boris Armenteros
Göstergeler
This indicator triggers an alert for one of the most popular methods used in Stochastic Oscillator. This is as follow: a buying alert when the Oscillator (either MAIN [%K] or SIGNAL [%D]) falls below a specific level (e.g., 20) and then rises above that level. a selling alert when the Oscillator rises above a specific level (e.g., 80) and then falls below that level. Note: this tool was developed based on the code of Stochastic Oscillator indicator included by default in MetaTrader 4 terminal F
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Göstergeler
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Dash M30 Signal
Nirundorn Promphao
Göstergeler
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, Predicting BUY and SELL signals with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on M30 timeframe. You can trade with small timeframe or using Dash DIY Ai Robot, Dash Smart M30 Strategy for autotrading on any timeframe and any currency pairs. You can download template and the presets file for autotrading with Dash Smart M30 Strategy . Example: If you install indica
Bermaui Bands
Muhammad Elbermawi
4.97 (68)
Göstergeler
Bermaui Bantları (BB), değişen ve trend olan fiyat hareketleri arasında filtrelemeye yardımcı olan bir teknik analiz aracıdır. Bu göstergenin arkasındaki fikir, sonraki adımlarda açıklanabilir: 0 ile 100 arasında hareket eden bir osilatör olarak Standart Sapmayı hesaplayın. Ben buna Bermaui Sapma yüzdesi (BD %) adını vereceğim. "BD %" sıfıra yakınsa, oynaklık en uç noktadadır. Ayrıca "BD %" 100'e yakınsa oynaklık çok düşüktür. Yüksek oynaklık, trend olan bir piyasa için büyük bir olasılık anlamı
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
Göstergeler
YK-Fibo Pivot Indicator: Trade Smarter with Fibonacci Pivot Points The YK-Fibo Pivot Indicator is a powerful technical analysis tool that combines the precision of Fibonacci retracements with the insights of Pivot Points. Whether you're a novice or seasoned trader, this indicator empowers you to spot profitable opportunities in the market with ease. Why Choose YK-Fibo Pivot? Pinpoint Support & Resistance: By calculating Fibonacci levels based on the previous day's high, low, and close prices, y
FiboRec
Alfred Kamal
Göstergeler
This indicator depends on Fibonacci lines but there is a secret lines i used them, by using FiboRec indicator you will be able to know a lot of important information in the market such as: Features You can avoid entry during market turbulence. You can enter orders in general trend only. You will know if the trend is strong or weak. Signal Types and Frame used You can use this indicator just on H1 frame. Enter buy order in case Candle break out the square area and closed over it, at least 20 pi
FVG Indicator MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Göstergeler
Fair Value Gap (FVG) Indicator with Clear Trendlines Identify Fair Value Gaps (FVGs) like a pro! This powerful MQL4 indicator marks   Bullish   and   Bearish FVGs   with   clear, precise trendlines , giving you a visual edge in spotting high-probability trading opportunities. Key Features: Two Trendlines per FVG : Clearly marks the   top and bottom   of each FVG zone for easy identification. No Rays : Trendlines are clean and concise, ensuring a clutter-free chart. Customizable Colors : Personal
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Göstergeler
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Simple Long Short Bar
Li Peng Fang
Göstergeler
Simple Long Short Bar A very concise and clear indicator, very easy to understand, but it is very useful for tracking trends. The usage of this indicator is very simple: Long signal: If the price shows signs of a long market, then a yellow box will appear. Short signal: If the price shows signs of a short market, then a blue box will appear. Bull strength: If the size of the box is large, it means the bull strength is strong, and vice versa. Short strength: If the size of the box is small, it m
Market Overview MT4
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Göstergeler
Piyasa gücü ve duyarlılık göstergemizle alım satım kararlarınızı optimize edin ve artık trende karşı alım satım yapmayın! Doğru ve zamanında bilgiye değer veren ciddi yatırımcılar için titizlikle tasarlanan göstergemiz, 28 ana çifte çok basit bir şekilde kuş bakışı bir görünüm sağlar. Bu araç, döviz çiftlerini popülerlik, yükseliş veya düşüş eğilimi gücü ve alıcı ve satıcıların yüzdesi / MT5 versiyonuna göre sıralayabilir.  Özellikler Gerçek Zamanlı Trend Gücü: Her bir döviz çiftindeki tren
Modified TTM Squeeze Indicator
Libertas LLC
Göstergeler
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." Modified TTM Squeeze Indicator is a modifica
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Göstergeler
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Göstergeler
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Göstergeler
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Yazarın diğer ürünleri
AAA Ma Pro EX
Tomoya Kumagai
Göstergeler
【Sınırlı Sayıda İndirim】Normal Fiyat $59,99 → Şimdi Sadece $30,00 (%50 İndirim) AAA MA PRO EX, MT4'te birden fazla hareketli ortalamayı entegre eden ve yöneten bir göstergedir. Grafik üzerindeki kontrol panelinden 5 MA'yı gerçek zamanlı olarak kontrol edin. Parametre penceresini açmadan tek tıklama ile MA tipi değişimi, periyot değişiklikleri ve zaman dilimi değişikliklerini gerçekleştirin. 7 tip hareketli ortalama (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA) ile donatılmış olup, her MA için bireysel
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt