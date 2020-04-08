AAA ZigzagFibo PRO EX
- Indicatori
- Tomoya Kumagai
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
───────────────────────────────
AAA ZigZagFibo PRO EX è un indicatore rivoluzionario per MT4 che memorizza massimi e minimi storici dello swing, tracciando Ritracciamento/Estensione di Fibonacci su qualsiasi segmento selezionato.
Controlla 42 segmenti di Fibonacci in tempo reale dal pannello di controllo sul grafico. Cambia modalità Fibonacci, seleziona segmenti e modifica timeframe con un clic—senza aprire la finestra dei parametri.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 Impostazioni del Periodo ZigZag (Controllo della Dimensione dell'Onda)
Tre tipi di impostazioni del periodo ZigZag incluse.
1. Short (Periodo 8)
Rileva onde minori usando massimi e minimi delle ultime 8 candele.
Perfetto per scalping e trading a breve termine.
2. Medium (Periodo 21)
Rileva onde a medio termine usando 21 candele.
Impostazione standard per day trading e swing trading.
3. Long (Periodo 34)
Rileva onde maggiori usando 34 candele.
Per comprendere trend a lungo termine e prospettiva generale del mercato.
Ogni periodo numera automaticamente 14 segmenti d'onda (da A a N + Z).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 8 Preset di Fibonacci (Impostazioni dei Livelli Specifiche per Scopo)
Passa tra 8 preset con un clic:
1. Essential (Set Base per Principianti)
• 7 livelli chiave: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100%
• Solo i livelli di Ritracciamento di Fibonacci più importanti
• Semplice e chiaro
2. Standard (Trading Generale)
• 23 livelli standard inclusi Ritracciamento (0 a 100%) ed Estensione (127.2, 161.8, 261.8%)
• Copre sia entrate in ritracciamento che obiettivi di profitto
3. Harmonic (Pattern Armonici)
• 27 livelli inclusi rapporti speciali come 0.886, 1.13, 1.272
• Ottimale per verifica pattern Gartley, Butterfly, Bat, Crab
4. Extension (Focus su Obiettivi di Profitto)
• 46 livelli enfatizzando Estensioni di Fibonacci da 161.8 a 685.4%
• Specializzato per impostare obiettivi dopo i breakout
5. Retracement (Focus su Ritracciamenti)
• 19 livelli suddividendo Ritracciamento di Fibonacci da 0 a 100%
• Per identificazione precisa dei punti d'entrata
6. Symmetric (Analisi Simmetrica)
• 13 livelli con posizionamento simmetrico su lati negativi e positivi
• Per analizzare simmetria dei prezzi e pattern speculari
7. Full (Edizione Completa per Utenti Avanzati)
• Tutti i 59 livelli da -685.4% a +685.4%
• Impostazione massima per tutti i tipi di analisi
8. Custom (Impostazioni Personalizzate)
• Gli utenti possono impostare liberamente i livelli
• Inserire valori separati da virgole nei parametri
• Supporta metodi di analisi unici
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2 Funzionalità Rivoluzionarie
───────────────────────────────
【Funzionalità 1】Numerazione Automatica di Massimi/Minimi dello Swing (da A a N + Z)
● Rilevare massimi/minimi simultaneamente con 3 onde
• Short (8 periodi): Onde minori
• Medium (21 periodi): Onde intermedie
• Long (34 periodi): Onde maggiori
● Numerazione automatica di 15 punti per onda
• Sequenziale dagli ultimi massimi/minimi: N, M, L, K, ..., C, B, A
• L'ultimo punto di inversione è "Z"
• Si sposta automaticamente quando si formano nuovi massimi/minimi (A diventa B, B diventa C...)
● Linee ZigZag e Visualizzazione Etichette
• Linee ZigZag che collegano massimi e minimi
• Etichette da A a Z in ogni punto
• Forme d'onda visibili a colpo d'occhio
───────────────────────────────
【Funzionalità 2】Tracciare Ritracciamento/Estensione di Fibonacci su Qualsiasi Segmento
● 14 segmenti × 3 livelli = 42 livelli di Fibonacci
• 14 segmenti: AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, LM, MN, NZ
• Ritracciamento/Estensione di Fibonacci indipendente per ogni segmento
• Controllo individuale ON/OFF con 42 pulsanti
● Perché è incredibile?
• Strumenti normali: Solo uno tra ultimo massimo e minimo
• Questo prodotto: Traccia Fibonacci su tutti i 14 segmenti passati
• Mostra qualsiasi combinazione desiderata (es: solo 3 candele fa e l'ultima, solo le 5 centrali, ecc.)
● 8 Tipi di Preset Fibonacci
• Da Essential (13 livelli) a Full (59 livelli)
• Impostazioni personalizzate per livelli unici
• Cambio con un clic
• Livelli ottimali per ogni scopo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Pannello di Controllo Avanzato
Pulsanti di controllo intuitivi posizionati sul grafico:
1. RESET (RIPRISTINA)
• Riportare le impostazioni allo stato iniziale
• Funzione di conferma per prevenire incidenti
• Primo clic mostra "SURE?", secondo clic entro 3 secondi per eseguire
2. +/-
• Attiva/disattiva visibilità gruppo pulsanti segmento
3. Modalità Fibonacci
• Cambio con un clic tra 8 preset
• Modalità identificata dal colore del pulsante
4. SHOW/HIDE (MOSTRA/NASCONDI)
• Mostra/nascondi in batch segmenti Fibonacci selezionati
5. S/M/L
• Mostra/nascondi onde Short/Medium/Long individualmente
6. ZigZag
• Attiva/disattiva visualizzazione linee ZigZag
7. A-Z
• Attiva/disattiva visualizzazione etichette
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Salvataggio Intelligente delle Impostazioni
Ripristino Completo dello Stato
• Salvataggio automatico impostazioni per grafico/timeframe
• Ripristino completo dello stato precedente al riavvio dell'indicatore
• Gestione persistente delle impostazioni tramite GlobalVariable
• Ricorda tutti i segmenti selezionati, impostazioni di visualizzazione, modalità Fibonacci
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Cosa Permettono Queste Due Funzionalità
───────────────────────────────
▶ Scoprire i Punti Più Forti Dove Si Sovrappongono Più Fibonacci
Esempio: 3 linee convergono a 1.1050
• Short MN: 61.8% = 1.1050
• Medium GH: 38.2% = 1.1049
• Long AB: 50.0% = 1.1051
→ 3 segmenti diversi che puntano allo stesso prezzo = SUPER IMPORTANTE!
───────────────────────────────
▶ Tracciare l'Evoluzione delle Onde per Rilevare Cambiamenti del Mercato
Confronto facile con la numerazione
• Range dell'onda più recente (da MN a NZ)
• Onda di 3 candele fa (da GH a HI)
• Onda di 10 candele fa (da AB a BC)
→ Vedere istantaneamente se le onde si espandono o contraggono
───────────────────────────────
▶ Combinare Timeframe per Entrata Precisa
Ruolo di ogni livello
- Long: Confermare trend principale
- Medium: Identificare zona d'entrata
- Short: Timing preciso
→ Entrare solo quando tutti e 3 si allineano = Tasso di successo più alto
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Come Usare (Super Semplice)
Passo 1: Applicare al Grafico
Rilascia l'indicatore e rileva automaticamente massimi/minimi e completa la numerazione da A a Z
Passo 2: Selezionare Segmenti da Visualizzare
Scegli tra 42 pulsanti sul grafico:
• Pulsante "MN": Segmento da 2 candele fa all'ultima
• Pulsante "AB": Segmento più vecchio da 14 candele fa
• Pulsanti "S/M/L": Cambia tipi d'onda
• Pulsante modalità Fibonacci: Seleziona tra 8 preset
Passo 3: Trovare Sovrapposizioni
I prezzi dove convergono più linee Fibonacci sono punti chiave
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Cosa Altri Prodotti Non Possono Fare
|Funzionalità
|Strumenti Standard
|AAA ZigZagFib EX
|Memoria Massimo/Minimo
|Solo ultimi
|15 punti (da A a N + Z)
|Conteggio Fibonacci
|1
|42 (14 segmenti × 3 livelli)
|Tipi d'Onda
|1
|3 simultanei
|Confronto col Passato
|Non possibile
|Fino a 14 candele fa
|Selezione Segmenti
|Non possibile
|Completamente personalizzabile
|Conteggio Preset
|Fisso
|8 tipi + personalizzato
|Salvataggio Impostazioni
|Nessuno
|Completamente automatico
|Funzione Reset
|Nessuna
|Un clic
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Perfetto Per
◆ Principianti
• Facile comprendere struttura onde con numerazione
• Solo linee chiave con modalità Essential
• Semplice con solo onde Medium
• Facile ritorno allo stato iniziale con pulsante RESET
◆ Trader Intermedi
• Migliorare precisione entrata con più timeframe
• Analisi pattern confrontando onde passate
• Trade ad alta probabilità nei punti di sovrapposizione
• Provare vari metodi di analisi con cambio preset
◆ Trader Avanzati
• Manipolare liberamente 42 livelli Fibonacci
• Utilizzare per conteggio Onde di Elliott
• Verifica pattern armonici
• Impostare livelli unici con modalità personalizzata
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Domande Frequenti
D: Perché la numerazione è importante?
R: Puoi vedere a colpo d'occhio a quale onda appartiene il Fibonacci, rendendo facile il confronto tra passato e presente.
D: Ho bisogno di tutti i 42?
R: Non serve usarli tutti. Di solito se ne selezionano 3-5. Usa solo ciò che ti serve quando ti serve.
D: Qual è la differenza tra le 3 onde?
R: Periodi di visualizzazione diversi. Short (8) vede 8 ore su grafico 1H, Long (34) vede 34 ore.
D: Le impostazioni vengono salvate?
R: Sì. Tutte le impostazioni vengono salvate automaticamente e completamente ripristinate al riavvio dell'indicatore.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ Specifiche
• MT4 Build 1350 o superiore
• Compatibile Windows/Mac
• Design leggero
• Aggiornamenti in tempo reale
• Funzione completa di salvataggio impostazioni
• RESET con prevenzione incidenti
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
───────────────────────────────
