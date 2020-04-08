AAA ZigzagFibo PRO EX

───────────────────────────────

AAA ZigZagFibo PRO EX è un indicatore rivoluzionario per MT4 che memorizza massimi e minimi storici dello swing, tracciando Ritracciamento/Estensione di Fibonacci su qualsiasi segmento selezionato.

Controlla 42 segmenti di Fibonacci in tempo reale dal pannello di controllo sul grafico. Cambia modalità Fibonacci, seleziona segmenti e modifica timeframe con un clic—senza aprire la finestra dei parametri.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 3 Impostazioni del Periodo ZigZag (Controllo della Dimensione dell'Onda)

Tre tipi di impostazioni del periodo ZigZag incluse.

1. Short (Periodo 8)

Rileva onde minori usando massimi e minimi delle ultime 8 candele.
Perfetto per scalping e trading a breve termine.

2. Medium (Periodo 21)

Rileva onde a medio termine usando 21 candele.
Impostazione standard per day trading e swing trading.

3. Long (Periodo 34)

Rileva onde maggiori usando 34 candele.
Per comprendere trend a lungo termine e prospettiva generale del mercato.

Ogni periodo numera automaticamente 14 segmenti d'onda (da A a N + Z).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 8 Preset di Fibonacci (Impostazioni dei Livelli Specifiche per Scopo)

Passa tra 8 preset con un clic:

1. Essential (Set Base per Principianti)

• 7 livelli chiave: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100%
• Solo i livelli di Ritracciamento di Fibonacci più importanti
• Semplice e chiaro

2. Standard (Trading Generale)

• 23 livelli standard inclusi Ritracciamento (0 a 100%) ed Estensione (127.2, 161.8, 261.8%)
• Copre sia entrate in ritracciamento che obiettivi di profitto

3. Harmonic (Pattern Armonici)

• 27 livelli inclusi rapporti speciali come 0.886, 1.13, 1.272
• Ottimale per verifica pattern Gartley, Butterfly, Bat, Crab

4. Extension (Focus su Obiettivi di Profitto)

• 46 livelli enfatizzando Estensioni di Fibonacci da 161.8 a 685.4%
• Specializzato per impostare obiettivi dopo i breakout

5. Retracement (Focus su Ritracciamenti)

• 19 livelli suddividendo Ritracciamento di Fibonacci da 0 a 100%
• Per identificazione precisa dei punti d'entrata

6. Symmetric (Analisi Simmetrica)

• 13 livelli con posizionamento simmetrico su lati negativi e positivi
• Per analizzare simmetria dei prezzi e pattern speculari

7. Full (Edizione Completa per Utenti Avanzati)

• Tutti i 59 livelli da -685.4% a +685.4%
• Impostazione massima per tutti i tipi di analisi

8. Custom (Impostazioni Personalizzate)

• Gli utenti possono impostare liberamente i livelli
• Inserire valori separati da virgole nei parametri
• Supporta metodi di analisi unici

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 2 Funzionalità Rivoluzionarie

───────────────────────────────

【Funzionalità 1】Numerazione Automatica di Massimi/Minimi dello Swing (da A a N + Z)

● Rilevare massimi/minimi simultaneamente con 3 onde

• Short (8 periodi): Onde minori
• Medium (21 periodi): Onde intermedie
• Long (34 periodi): Onde maggiori

● Numerazione automatica di 15 punti per onda

• Sequenziale dagli ultimi massimi/minimi: N, M, L, K, ..., C, B, A
• L'ultimo punto di inversione è "Z"
• Si sposta automaticamente quando si formano nuovi massimi/minimi (A diventa B, B diventa C...)

● Linee ZigZag e Visualizzazione Etichette

• Linee ZigZag che collegano massimi e minimi
• Etichette da A a Z in ogni punto
• Forme d'onda visibili a colpo d'occhio

───────────────────────────────

【Funzionalità 2】Tracciare Ritracciamento/Estensione di Fibonacci su Qualsiasi Segmento

● 14 segmenti × 3 livelli = 42 livelli di Fibonacci

• 14 segmenti: AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, LM, MN, NZ
• Ritracciamento/Estensione di Fibonacci indipendente per ogni segmento
• Controllo individuale ON/OFF con 42 pulsanti

● Perché è incredibile?

• Strumenti normali: Solo uno tra ultimo massimo e minimo
• Questo prodotto: Traccia Fibonacci su tutti i 14 segmenti passati
• Mostra qualsiasi combinazione desiderata (es: solo 3 candele fa e l'ultima, solo le 5 centrali, ecc.)

● 8 Tipi di Preset Fibonacci

• Da Essential (13 livelli) a Full (59 livelli)
• Impostazioni personalizzate per livelli unici
• Cambio con un clic
• Livelli ottimali per ogni scopo

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Pannello di Controllo Avanzato

Pulsanti di controllo intuitivi posizionati sul grafico:

1. RESET (RIPRISTINA)
• Riportare le impostazioni allo stato iniziale
• Funzione di conferma per prevenire incidenti
• Primo clic mostra "SURE?", secondo clic entro 3 secondi per eseguire

2. +/-
• Attiva/disattiva visibilità gruppo pulsanti segmento

3. Modalità Fibonacci
• Cambio con un clic tra 8 preset
• Modalità identificata dal colore del pulsante

4. SHOW/HIDE (MOSTRA/NASCONDI)
• Mostra/nascondi in batch segmenti Fibonacci selezionati

5. S/M/L
• Mostra/nascondi onde Short/Medium/Long individualmente

6. ZigZag
• Attiva/disattiva visualizzazione linee ZigZag

7. A-Z
• Attiva/disattiva visualizzazione etichette

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Salvataggio Intelligente delle Impostazioni

Ripristino Completo dello Stato

• Salvataggio automatico impostazioni per grafico/timeframe
• Ripristino completo dello stato precedente al riavvio dell'indicatore
• Gestione persistente delle impostazioni tramite GlobalVariable
• Ricorda tutti i segmenti selezionati, impostazioni di visualizzazione, modalità Fibonacci

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Cosa Permettono Queste Due Funzionalità

───────────────────────────────

▶ Scoprire i Punti Più Forti Dove Si Sovrappongono Più Fibonacci

Esempio: 3 linee convergono a 1.1050

• Short MN: 61.8% = 1.1050
• Medium GH: 38.2% = 1.1049
• Long AB: 50.0% = 1.1051

→ 3 segmenti diversi che puntano allo stesso prezzo = SUPER IMPORTANTE!

───────────────────────────────

▶ Tracciare l'Evoluzione delle Onde per Rilevare Cambiamenti del Mercato

Confronto facile con la numerazione

• Range dell'onda più recente (da MN a NZ)
• Onda di 3 candele fa (da GH a HI)
• Onda di 10 candele fa (da AB a BC)

→ Vedere istantaneamente se le onde si espandono o contraggono

───────────────────────────────

▶ Combinare Timeframe per Entrata Precisa

Ruolo di ogni livello

  1. Long: Confermare trend principale
  2. Medium: Identificare zona d'entrata
  3. Short: Timing preciso

→ Entrare solo quando tutti e 3 si allineano = Tasso di successo più alto

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Come Usare (Super Semplice)

Passo 1: Applicare al Grafico

Rilascia l'indicatore e rileva automaticamente massimi/minimi e completa la numerazione da A a Z

Passo 2: Selezionare Segmenti da Visualizzare

Scegli tra 42 pulsanti sul grafico:

• Pulsante "MN": Segmento da 2 candele fa all'ultima
• Pulsante "AB": Segmento più vecchio da 14 candele fa
• Pulsanti "S/M/L": Cambia tipi d'onda
• Pulsante modalità Fibonacci: Seleziona tra 8 preset

Passo 3: Trovare Sovrapposizioni

I prezzi dove convergono più linee Fibonacci sono punti chiave

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Cosa Altri Prodotti Non Possono Fare

Funzionalità Strumenti Standard AAA ZigZagFib EX
Memoria Massimo/Minimo Solo ultimi 15 punti (da A a N + Z)
Conteggio Fibonacci 1 42 (14 segmenti × 3 livelli)
Tipi d'Onda 1 3 simultanei
Confronto col Passato Non possibile Fino a 14 candele fa
Selezione Segmenti Non possibile Completamente personalizzabile
Conteggio Preset Fisso 8 tipi + personalizzato
Salvataggio Impostazioni Nessuno Completamente automatico
Funzione Reset Nessuna Un clic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Perfetto Per

◆ Principianti

• Facile comprendere struttura onde con numerazione
• Solo linee chiave con modalità Essential
• Semplice con solo onde Medium
• Facile ritorno allo stato iniziale con pulsante RESET

◆ Trader Intermedi

• Migliorare precisione entrata con più timeframe
• Analisi pattern confrontando onde passate
• Trade ad alta probabilità nei punti di sovrapposizione
• Provare vari metodi di analisi con cambio preset

◆ Trader Avanzati

• Manipolare liberamente 42 livelli Fibonacci
• Utilizzare per conteggio Onde di Elliott
• Verifica pattern armonici
• Impostare livelli unici con modalità personalizzata

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Domande Frequenti

D: Perché la numerazione è importante?
R: Puoi vedere a colpo d'occhio a quale onda appartiene il Fibonacci, rendendo facile il confronto tra passato e presente.

D: Ho bisogno di tutti i 42?
R: Non serve usarli tutti. Di solito se ne selezionano 3-5. Usa solo ciò che ti serve quando ti serve.

D: Qual è la differenza tra le 3 onde?
R: Periodi di visualizzazione diversi. Short (8) vede 8 ore su grafico 1H, Long (34) vede 34 ore.

D: Le impostazioni vengono salvate?
R: Sì. Tutte le impostazioni vengono salvate automaticamente e completamente ripristinate al riavvio dell'indicatore.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Specifiche

• MT4 Build 1350 o superiore
• Compatibile Windows/Mac
• Design leggero
• Aggiornamenti in tempo reale
• Funzione completa di salvataggio impostazioni
• RESET con prevenzione incidenti

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ Prezzo

Prezzo Normale $79.99
Ora Solo $39.99 (50% di Sconto)

• Licenza perpetua
• Tutte le funzionalità disponibili
• Aggiornamenti gratuiti

───────────────────────────────

Avviso: Il trading comporta rischi. Questo strumento è uno strumento di assistenza all'analisi e non garantisce profitti.


