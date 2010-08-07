AAA Ma Pro EX

【Sınırlı Sayıda İndirim】Normal Fiyat $59,99 → Şimdi Sadece $30,00 (%50 İndirim)

AAA MA PRO EX, MT4'te birden fazla hareketli ortalamayı entegre eden ve yöneten bir göstergedir.

Grafik üzerindeki kontrol panelinden 5 MA'yı gerçek zamanlı olarak kontrol edin. Parametre penceresini açmadan tek tıklama ile MA tipi değişimi, periyot değişiklikleri ve zaman dilimi değişikliklerini gerçekleştirin. 7 tip hareketli ortalama (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA) ile donatılmış olup, her MA için bireysel zaman dilimi ayarları mümkündür. Örnek: M5 grafiğinde H1 ve D1 hareketli ortalamalarını aynı anda görüntüleme.

Ana Özellikler - Gerçek Zamanlı Kontrol

  • 5 hareketli ortalamanın entegre yönetimi
  • Grafik panelinden tüm işlemler
  • Her MA için tek tıklama AÇIK/KAPALI değiştirme
  • Gerçek zamanlı periyot değişimi (1-9999)
  • Anında MA tipi değişimi (7 tip arasında döngü)
  • Hemen zaman dilimi değişimi (10 tip)

Kullanılabilir MA Tipleri (7 tip)

  • SMA (Basit Hareketli Ortalama)
  • EMA (Üssel Hareketli Ortalama)
  • SMMA (Yumuşatılmış Hareketli Ortalama)
  • LWMA (Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama)
  • DEMA (Çift Üssel Hareketli Ortalama)
  • TEMA (Üçlü Üssel Hareketli Ortalama)
  • HMA (Hull Hareketli Ortalama)

Çoklu Zaman Dilimi

  • Tüm 10 zaman dilimi desteklenir (Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
  • Aynı grafikte farklı zaman eksenlerinden MA'lar görüntüleme
  • Üst zaman dilimi trend onayı

Özelleştirme

  • Ofset fonksiyonu (-100'den +100 bar kayması)
  • Bireysel renk ayarları
  • Çizgi tipi ve kalınlık ayarları
  • UI panel pozisyon seçimi (4 köşe)
  • 6 yazı tipi desteklenir

Alarm Fonksiyonları

  • Dokunma alarmı (fiyat MA'ya dokunduğunda)
  • Çaprazlama alarmı (kapanış fiyatı MA'yı geçtiğinde)
  • Her MA için bireysel ayarlar
  • Ses dosyası belirtimi mevcut

Ayarlar Yönetimi

  • Global değişken depolama (MT4 yeniden başlatıldıktan sonra ayarlar korunur)
  • Tüm MA toplu AÇIK/KAPALI
  • Grafik etiketi göster/gizle değiştirme

Diğer Ürünlerden Farkları

  1. Gerçek zamanlı UI paneli - Grafikteki tüm ayarları anında değiştirme
  2. 7 MA tipi - DEMA/TEMA/HMA dahil
  3. Ofset fonksiyonu - MA'yı sola ve sağa kaydırma
  4. Bireysel alarm ayarları - Her MA için dokunma/çaprazlama alarmları
  5. Global değişken depolama - MT4 yeniden başlatıldıktan sonra ayarlar korunur

BASIC vs PRO EX Özellik Karşılaştırması

Özellik BASIC Sürümü PRO EX Sürümü
Hareketli Ortalama Sayısı 3 çizgi (MA1-3) 5 çizgi (MA1-5)
MA Tipleri Sadece SMA, EMA 7 tip (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA)
Çoklu Zaman Dilimi Sadece 4 tip<br>(Current, M15, H1, D1) Tüm 10 tip<br>(Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
Ofset Fonksiyonu Yok -100'den +100'e ayarlanabilir
Dokunma Alarmı Yok Bireysel olarak yapılandırılabilir
Çaprazlama Alarmı Yok Bireysel olarak yapılandırılabilir
Ayar Depolama Sadece oturum Kalıcı depolama (global değişkenler)
Grafik Panel İşlemi Mevcut Mevcut
Grafik Etiket Görüntüleme Mevcut Mevcut

Fiyat ve Satın Alma Planları

Sınırlı Süreli Özel Fiyat

Plan Fiyat Özellikler
~~12 Aylık Kiralama~~ ~~$39,99~~ Satış Sona Erdi
Süresiz Lisans $30,00<br>(Normal $59,99) Sınırlı Süre %50 İndirim<br>Şimdi fırsatınız!

Şimdi satın alın ve $29,99 tasarruf edin!
*Kampanya önceden haber verilmeden sona erebilir

Kontrol Paneli Detayları

Düğme Düzeni (Her MA satırı, soldan sağa)

Düğme/Alan Görüntü Örneği İşlem Fonksiyon
MA Numara Düğmesi MA1 Tıklama AÇIK/KAPALI değiştir (yeşil=etkin, gri=devre dışı)
Periyot Girişi 20 Sayısal giriş MA hesaplama periyodu (1-9999)
Ofset 0 Sayısal giriş Görüntü pozisyonu kayması (-100'den +100'e)
Tip Düğmesi SMA Tıklama MA tipi döngüsel değişim
Zaman Ekseni Düğmesi M15 Tıklama Zaman dilimi seçimi
Alarm Düğmesi Alert Tıklama OFF→TOUCH→CROSS döngüsü

Sağ Uç Kontroller

  • ALL - Tüm MA toplu AÇIK/KAPALI
  • LABEL - Grafik görüntüleme değiştirme

Önerilen Ayarlar

  • Trend Analizi: 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA
  • MTF Analizi: Aynı periyotta farklı zaman dilimleri görüntüleme

Teknik Bilgi

İşletim Ortamı

  • MT4 Build 1350 veya üstü
  • Windows 7/8/10/11
  • Mac (Wine aracılığıyla)

Sorun Giderme

  • Görüntülenmiyor: Yetersiz geçmiş verileri
  • UI görünmüyor: Köşe konumunu değiştirin
  • Ayarları sıfırlama: Global değişkenleri silin

Satın Almayı Düşünenler İçin

PRO EX sürümü normal $59,99 yerine sadece $30,00 (%50 indirim) ile sunulmaktadır.
Bu fırsatı kaçırmayın!

  • Ek ücret olmadan süresiz lisans
  • Tüm özelliklere tam erişim
  • Sınırsız güncelleme desteği

