AAA Ma Pro EX
- Göstergeler
- Tomoya Kumagai
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
AAA MA PRO EX, MT4'te birden fazla hareketli ortalamayı entegre eden ve yöneten bir göstergedir.
Grafik üzerindeki kontrol panelinden 5 MA'yı gerçek zamanlı olarak kontrol edin. Parametre penceresini açmadan tek tıklama ile MA tipi değişimi, periyot değişiklikleri ve zaman dilimi değişikliklerini gerçekleştirin. 7 tip hareketli ortalama (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA) ile donatılmış olup, her MA için bireysel zaman dilimi ayarları mümkündür. Örnek: M5 grafiğinde H1 ve D1 hareketli ortalamalarını aynı anda görüntüleme.
Ana Özellikler - Gerçek Zamanlı Kontrol
- 5 hareketli ortalamanın entegre yönetimi
- Grafik panelinden tüm işlemler
- Her MA için tek tıklama AÇIK/KAPALI değiştirme
- Gerçek zamanlı periyot değişimi (1-9999)
- Anında MA tipi değişimi (7 tip arasında döngü)
- Hemen zaman dilimi değişimi (10 tip)
Kullanılabilir MA Tipleri (7 tip)
- SMA (Basit Hareketli Ortalama)
- EMA (Üssel Hareketli Ortalama)
- SMMA (Yumuşatılmış Hareketli Ortalama)
- LWMA (Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama)
- DEMA (Çift Üssel Hareketli Ortalama)
- TEMA (Üçlü Üssel Hareketli Ortalama)
- HMA (Hull Hareketli Ortalama)
Çoklu Zaman Dilimi
- Tüm 10 zaman dilimi desteklenir (Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
- Aynı grafikte farklı zaman eksenlerinden MA'lar görüntüleme
- Üst zaman dilimi trend onayı
Özelleştirme
- Ofset fonksiyonu (-100'den +100 bar kayması)
- Bireysel renk ayarları
- Çizgi tipi ve kalınlık ayarları
- UI panel pozisyon seçimi (4 köşe)
- 6 yazı tipi desteklenir
Alarm Fonksiyonları
- Dokunma alarmı (fiyat MA'ya dokunduğunda)
- Çaprazlama alarmı (kapanış fiyatı MA'yı geçtiğinde)
- Her MA için bireysel ayarlar
- Ses dosyası belirtimi mevcut
Ayarlar Yönetimi
- Global değişken depolama (MT4 yeniden başlatıldıktan sonra ayarlar korunur)
- Tüm MA toplu AÇIK/KAPALI
- Grafik etiketi göster/gizle değiştirme
Diğer Ürünlerden Farkları
- Gerçek zamanlı UI paneli - Grafikteki tüm ayarları anında değiştirme
- 7 MA tipi - DEMA/TEMA/HMA dahil
- Ofset fonksiyonu - MA'yı sola ve sağa kaydırma
- Bireysel alarm ayarları - Her MA için dokunma/çaprazlama alarmları
- Global değişken depolama - MT4 yeniden başlatıldıktan sonra ayarlar korunur
BASIC vs PRO EX Özellik Karşılaştırması
|Özellik
|BASIC Sürümü
|PRO EX Sürümü
|Hareketli Ortalama Sayısı
|3 çizgi (MA1-3)
|5 çizgi (MA1-5)
|MA Tipleri
|Sadece SMA, EMA
|7 tip (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA)
|Çoklu Zaman Dilimi
|Sadece 4 tip<br>(Current, M15, H1, D1)
|Tüm 10 tip<br>(Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
|Ofset Fonksiyonu
|Yok
|-100'den +100'e ayarlanabilir
|Dokunma Alarmı
|Yok
|Bireysel olarak yapılandırılabilir
|Çaprazlama Alarmı
|Yok
|Bireysel olarak yapılandırılabilir
|Ayar Depolama
|Sadece oturum
|Kalıcı depolama (global değişkenler)
|Grafik Panel İşlemi
|Mevcut
|Mevcut
|Grafik Etiket Görüntüleme
|Mevcut
|Mevcut
Fiyat ve Satın Alma Planları
Sınırlı Süreli Özel Fiyat
|Plan
|Fiyat
|Özellikler
|~~12 Aylık Kiralama~~
|~~$39,99~~
|Satış Sona Erdi
|Süresiz Lisans
|$30,00<br>(Normal $59,99)
|Sınırlı Süre %50 İndirim<br>Şimdi fırsatınız!
Kontrol Paneli Detayları
Düğme Düzeni (Her MA satırı, soldan sağa)
|Düğme/Alan
|Görüntü Örneği
|İşlem
|Fonksiyon
|MA Numara Düğmesi
|MA1
|Tıklama
|AÇIK/KAPALI değiştir (yeşil=etkin, gri=devre dışı)
|Periyot Girişi
|20
|Sayısal giriş
|MA hesaplama periyodu (1-9999)
|Ofset
|0
|Sayısal giriş
|Görüntü pozisyonu kayması (-100'den +100'e)
|Tip Düğmesi
|SMA
|Tıklama
|MA tipi döngüsel değişim
|Zaman Ekseni Düğmesi
|M15
|Tıklama
|Zaman dilimi seçimi
|Alarm Düğmesi
|Alert
|Tıklama
|OFF→TOUCH→CROSS döngüsü
Sağ Uç Kontroller
- ALL - Tüm MA toplu AÇIK/KAPALI
- LABEL - Grafik görüntüleme değiştirme
Önerilen Ayarlar
- Trend Analizi: 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA
- MTF Analizi: Aynı periyotta farklı zaman dilimleri görüntüleme
Teknik Bilgi
İşletim Ortamı
- MT4 Build 1350 veya üstü
- Windows 7/8/10/11
- Mac (Wine aracılığıyla)
Sorun Giderme
- Görüntülenmiyor: Yetersiz geçmiş verileri
- UI görünmüyor: Köşe konumunu değiştirin
- Ayarları sıfırlama: Global değişkenleri silin
