AAA MA PRO EX, MT4'te birden fazla hareketli ortalamayı entegre eden ve yöneten bir göstergedir.

Grafik üzerindeki kontrol panelinden 5 MA'yı gerçek zamanlı olarak kontrol edin. Parametre penceresini açmadan tek tıklama ile MA tipi değişimi, periyot değişiklikleri ve zaman dilimi değişikliklerini gerçekleştirin. 7 tip hareketli ortalama (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA) ile donatılmış olup, her MA için bireysel zaman dilimi ayarları mümkündür. Örnek: M5 grafiğinde H1 ve D1 hareketli ortalamalarını aynı anda görüntüleme.

Ana Özellikler - Gerçek Zamanlı Kontrol

5 hareketli ortalamanın entegre yönetimi

Grafik panelinden tüm işlemler

Her MA için tek tıklama AÇIK/KAPALI değiştirme

Gerçek zamanlı periyot değişimi (1-9999)

Anında MA tipi değişimi (7 tip arasında döngü)

Hemen zaman dilimi değişimi (10 tip)

Kullanılabilir MA Tipleri (7 tip)

SMA (Basit Hareketli Ortalama)

EMA (Üssel Hareketli Ortalama)

SMMA (Yumuşatılmış Hareketli Ortalama)

LWMA (Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalama)

DEMA (Çift Üssel Hareketli Ortalama)

TEMA (Üçlü Üssel Hareketli Ortalama)

HMA (Hull Hareketli Ortalama)

Çoklu Zaman Dilimi

Tüm 10 zaman dilimi desteklenir (Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

Aynı grafikte farklı zaman eksenlerinden MA'lar görüntüleme

Üst zaman dilimi trend onayı

Özelleştirme

Ofset fonksiyonu (-100'den +100 bar kayması)

Bireysel renk ayarları

Çizgi tipi ve kalınlık ayarları

UI panel pozisyon seçimi (4 köşe)

6 yazı tipi desteklenir

Alarm Fonksiyonları

Dokunma alarmı (fiyat MA'ya dokunduğunda)

Çaprazlama alarmı (kapanış fiyatı MA'yı geçtiğinde)

Her MA için bireysel ayarlar

Ses dosyası belirtimi mevcut

Ayarlar Yönetimi

Global değişken depolama (MT4 yeniden başlatıldıktan sonra ayarlar korunur)

Tüm MA toplu AÇIK/KAPALI

Grafik etiketi göster/gizle değiştirme

Diğer Ürünlerden Farkları

Gerçek zamanlı UI paneli - Grafikteki tüm ayarları anında değiştirme 7 MA tipi - DEMA/TEMA/HMA dahil Ofset fonksiyonu - MA'yı sola ve sağa kaydırma Bireysel alarm ayarları - Her MA için dokunma/çaprazlama alarmları Global değişken depolama - MT4 yeniden başlatıldıktan sonra ayarlar korunur

BASIC vs PRO EX Özellik Karşılaştırması

Özellik BASIC Sürümü PRO EX Sürümü Hareketli Ortalama Sayısı 3 çizgi (MA1-3) 5 çizgi (MA1-5) MA Tipleri Sadece SMA, EMA 7 tip (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA) Çoklu Zaman Dilimi Sadece 4 tip<br>(Current, M15, H1, D1) Tüm 10 tip<br>(Current, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) Ofset Fonksiyonu Yok -100'den +100'e ayarlanabilir Dokunma Alarmı Yok Bireysel olarak yapılandırılabilir Çaprazlama Alarmı Yok Bireysel olarak yapılandırılabilir Ayar Depolama Sadece oturum Kalıcı depolama (global değişkenler) Grafik Panel İşlemi Mevcut Mevcut Grafik Etiket Görüntüleme Mevcut Mevcut

Fiyat ve Satın Alma Planları

Sınırlı Süreli Özel Fiyat

Plan Fiyat Özellikler ~~12 Aylık Kiralama~~ ~~$39,99~~ Satış Sona Erdi Süresiz Lisans $30,00<br>(Normal $59,99) Sınırlı Süre %50 İndirim<br>Şimdi fırsatınız!

Kontrol Paneli Detayları

Düğme Düzeni (Her MA satırı, soldan sağa)

Düğme/Alan Görüntü Örneği İşlem Fonksiyon MA Numara Düğmesi MA1 Tıklama AÇIK/KAPALI değiştir (yeşil=etkin, gri=devre dışı) Periyot Girişi 20 Sayısal giriş MA hesaplama periyodu (1-9999) Ofset 0 Sayısal giriş Görüntü pozisyonu kayması (-100'den +100'e) Tip Düğmesi SMA Tıklama MA tipi döngüsel değişim Zaman Ekseni Düğmesi M15 Tıklama Zaman dilimi seçimi Alarm Düğmesi Alert Tıklama OFF→TOUCH→CROSS döngüsü

Sağ Uç Kontroller

ALL - Tüm MA toplu AÇIK/KAPALI

- Tüm MA toplu AÇIK/KAPALI LABEL - Grafik görüntüleme değiştirme

Önerilen Ayarlar

Trend Analizi : 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA

: 5 EMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA MTF Analizi: Aynı periyotta farklı zaman dilimleri görüntüleme

Teknik Bilgi

İşletim Ortamı

MT4 Build 1350 veya üstü

Windows 7/8/10/11

Mac (Wine aracılığıyla)

Sorun Giderme

Görüntülenmiyor : Yetersiz geçmiş verileri

: Yetersiz geçmiş verileri UI görünmüyor : Köşe konumunu değiştirin

: Köşe konumunu değiştirin Ayarları sıfırlama: Global değişkenleri silin

