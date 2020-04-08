AAA ZigzagFibo PRO EX

【Offre limitée 50% de réduction】Prix normal $79.99, Maintenant $39.99

AAA ZigZagFibo PRO EX est un indicateur révolutionnaire pour MT4 qui mémorise les sommets et creux de swing historiques, traçant le Retracement/Extension de Fibonacci sur n'importe quel segment sélectionné.

Contrôlez 42 segments de Fibonacci en temps réel depuis le panneau de contrôle sur le graphique. Changez de modes Fibonacci, sélectionnez des segments et changez de périodes temporelles en un clic—sans ouvrir la fenêtre de paramètres.

■ 3 Réglages de Période ZigZag (Contrôle de la Taille des Vagues)

Trois types de réglages de période ZigZag inclus.

1. Short (Période 8)

Détecte les petites vagues en utilisant les sommets et creux des 8 dernières bougies.
Parfait pour le scalping et le trading à court terme.

2. Medium (Période 21)

Détecte les vagues à moyen terme en utilisant 21 bougies.
Réglage standard pour le day trading et le swing trading.

3. Long (Période 34)

Détecte les grandes vagues en utilisant 34 bougies.
Pour comprendre les tendances à long terme et la perspective globale du marché.

Chaque période numérote automatiquement 14 segments de vague (A à N + Z).

■ 8 Préréglages Fibonacci (Paramètres de Niveaux Spécifiques à l'Usage)

Basculez entre 8 préréglages en un clic :

1. Essential (Ensemble de base pour débutants)

• 7 niveaux clés : 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6, 100%
• Seulement les niveaux de Retracement de Fibonacci les plus importants
• Simple et clair

2. Standard (Trading général)

• 23 niveaux standard incluant Retracement (0 à 100%) et Extension (127.2, 161.8, 261.8%)
• Couvre à la fois les entrées en retracement et les objectifs de profit

3. Harmonic (Patterns harmoniques)

• 27 niveaux incluant des ratios spéciaux comme 0.886, 1.13, 1.272
• Optimal pour la vérification des patterns Gartley, Papillon, Chauve-souris, Crabe

4. Extension (Axé sur les objectifs de profit)

• 46 niveaux mettant l'accent sur les Extensions de Fibonacci de 161.8 à 685.4%
• Spécialisé pour définir des objectifs après les cassures

5. Retracement (Axé sur les retracements)

• 19 niveaux subdivisant le Retracement de Fibonacci de 0 à 100%
• Pour l'identification précise des points d'entrée

6. Symmetric (Analyse symétrique)

• 13 niveaux avec placement symétrique sur les côtés négatif et positif
• Pour analyser la symétrie des prix et les patterns en miroir

7. Full (Édition complète pour utilisateurs avancés)

• Tous les 59 niveaux de -685.4% à +685.4%
• Paramètre maximum pour tous types d'analyses

8. Custom (Paramètres personnalisés)

• Les utilisateurs peuvent définir librement les niveaux
• Entrez des valeurs séparées par des virgules dans les paramètres
• Supporte les méthodes d'analyse uniques

■ 2 Fonctionnalités Révolutionnaires

【Fonctionnalité 1】Numérotation Automatique des Sommets/Creux de Swing (A à N + Z)

● Détecter les sommets/creux simultanément avec 3 vagues

• Short (8 périodes) : Petites vagues
• Medium (21 périodes) : Vagues intermédiaires
• Long (34 périodes) : Grandes vagues

● Numérotation automatique de 15 points par vague

• Séquentiel depuis les derniers sommets/creux : N, M, L, K, ..., C, B, A
• Le dernier point de retournement est "Z"
• Se déplace automatiquement quand de nouveaux sommets/creux se forment (A devient B, B devient C...)

● Lignes ZigZag et Affichage des Étiquettes

• Lignes ZigZag reliant les sommets et les creux
• Étiquettes de A à Z à chaque point
• Formes de vagues visibles d'un coup d'œil

【Fonctionnalité 2】Tracer Retracement/Extension de Fibonacci sur N'importe Quel Segment

● 14 segments × 3 couches = 42 niveaux de Fibonacci

• 14 segments : AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, LM, MN, NZ
• Retracement/Extension de Fibonacci indépendant pour chaque segment
• Contrôle individuel ON/OFF avec 42 boutons

● Pourquoi est-ce incroyable ?

• Outils normaux : Un seul entre le dernier sommet et creux
• Ce produit : Trace Fibonacci sur tous les 14 segments passés
• Affichez n'importe quelle combinaison souhaitée (ex : seulement 3 bougies en arrière et la dernière, seulement les 5 du milieu, etc.)

● 8 Types de Préréglages Fibonacci

• De Essential (13 niveaux) à Full (59 niveaux)
• Paramètres personnalisés pour des niveaux uniques
• Basculement en un clic
• Niveaux optimaux pour chaque objectif

■ Panneau de Contrôle Avancé

Boutons de contrôle intuitifs placés sur le graphique :

1. RESET (RÉINITIALISER)
• Remettre les paramètres à l'état initial
• Fonction de confirmation pour éviter les accidents
• Premier clic affiche "SURE?", deuxième clic dans les 3 secondes pour exécuter

2. +/-
• Basculer la visibilité du groupe de boutons de segment

3. Mode Fibonacci
• Basculement en un clic entre 8 préréglages
• Mode identifié par la couleur du bouton

4. SHOW/HIDE (AFFICHER/CACHER)
• Afficher/cacher en lot les segments Fibonacci sélectionnés

5. S/M/L
• Afficher/cacher les vagues Short/Medium/Long individuellement

6. ZigZag
• Basculer l'affichage des lignes ZigZag

7. A-Z
• Basculer l'affichage des étiquettes

■ Sauvegarde Intelligente des Paramètres

Restauration Complète de l'État

• Sauvegarde automatique des paramètres par graphique/période
• Restauration complète de l'état précédent au redémarrage de l'indicateur
• Gestion persistante des paramètres via GlobalVariable
• Mémorise tous les segments sélectionnés, paramètres d'affichage, modes Fibonacci

■ Ce Que Ces Deux Fonctionnalités Permettent

───────────────────────────────

▶ Découvrir les Points les Plus Forts où Plusieurs Fibonacci se Chevauchent

Exemple : 3 lignes convergent à 1.1050

• Short MN : 61.8% = 1.1050
• Medium GH : 38.2% = 1.1049
• Long AB : 50.0% = 1.1051

→ 3 segments différents pointant vers le même prix = SUPER IMPORTANT !

───────────────────────────────

▶ Suivre l'Évolution des Vagues pour Détecter les Changements du Marché

Comparaison facile avec la numérotation

• Plage de la vague la plus récente (MN à NZ)
• Vague d'il y a 3 bougies (GH à HI)
• Vague d'il y a 10 bougies (AB à BC)

→ Voir instantanément si les vagues s'étendent ou se contractent

───────────────────────────────

▶ Combiner les Périodes pour une Entrée Précise

Rôle de chaque couche

  1. Long : Confirmer la tendance principale
  2. Medium : Identifier la zone d'entrée
  3. Short : Timing précis

→ Entrer seulement quand les 3 s'alignent = Taux de réussite plus élevé

■ Comment Utiliser (Super Simple)

Étape 1 : Appliquer au Graphique

Déposez l'indicateur et il détecte automatiquement les sommets/creux et complète la numérotation de A à Z

Étape 2 : Sélectionner les Segments à Voir

Choisissez parmi 42 boutons sur le graphique :

• Bouton "MN" : Segment de 2 bougies en arrière jusqu'à la dernière
• Bouton "AB" : Segment le plus ancien de 14 bougies en arrière
• Boutons "S/M/L" : Changer les types de vagues
• Bouton mode Fibonacci : Sélectionner parmi 8 préréglages

Étape 3 : Trouver les Chevauchements

Les prix où convergent plusieurs lignes Fibonacci sont des points clés

■ Ce Que les Autres Produits Ne Peuvent Pas Faire

Fonction Outils Standard AAA ZigZagFib EX
Mémoire Sommet/Creux Derniers seulement 15 points (A à N + Z)
Nombre de Fibonacci 1 42 (14 segments × 3 couches)
Types de Vagues 1 3 simultanés
Comparaison avec le Passé Impossible Jusqu'à 14 bougies en arrière
Sélection de Segments Impossible Entièrement personnalisable
Nombre de Préréglages Fixe 8 types + personnalisé
Sauvegarde Paramètres Aucune Entièrement automatique
Fonction Reset Aucune Un clic

■ Parfait Pour

◆ Débutants

• Facile de comprendre la structure des vagues avec la numérotation
• Seulement les lignes clés avec le mode Essential
• Simple avec juste les vagues Medium
• Retour facile à l'état initial avec le bouton RESET

◆ Traders Intermédiaires

• Améliorer la précision d'entrée avec plusieurs périodes
• Analyse de patterns en comparant les vagues passées
• Trades à haute probabilité aux points de chevauchement
• Essayer diverses méthodes d'analyse avec le changement de préréglages

◆ Traders Avancés

• Manipuler librement 42 niveaux Fibonacci
• Utiliser pour le comptage des Vagues d'Elliott
• Vérification de patterns harmoniques
• Définir des niveaux uniques avec le mode personnalisé

■ Questions Fréquemment Posées

Q : Pourquoi la numérotation est-elle importante ?
R : Vous pouvez voir d'un coup d'œil à quelle vague appartient le Fibonacci, facilitant la comparaison entre passé et présent.

Q : Ai-je besoin de tous les 42 ?
R : Pas besoin de tous les utiliser. Habituellement, on sélectionne 3-5. Utilisez seulement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

Q : Quelle est la différence entre les 3 vagues ?
R : Périodes de visualisation différentes. Short (8) voit 8 heures sur le graphique 1H, Long (34) voit 34 heures.

Q : Les paramètres sont-ils sauvegardés ?
R : Oui. Tous les paramètres sont sauvegardés automatiquement et complètement restaurés au redémarrage de l'indicateur.

■ Spécifications

• MT4 Build 1350 ou supérieur
• Compatible Windows/Mac
• Conception légère
• Mises à jour en temps réel
• Fonction complète de sauvegarde des paramètres
• RESET avec prévention des accidents

■ Prix

Prix Normal $79.99
Maintenant Seulement $39.99 (50% de Réduction)

• Licence perpétuelle
• Toutes les fonctionnalités disponibles
• Mises à jour gratuites

Avertissement : Le trading implique des risques. Cet outil est un outil d'assistance à l'analyse et ne garantit pas de profits.


AAA Ma Pro EX
Tomoya Kumagai
Indicateurs
【Vente à quantité limitée】Prix régulier $59,99 → Maintenant seulement $30,00 (50% de réduction) AAA MA PRO EX est un indicateur qui intègre et gère plusieurs moyennes mobiles dans MT4. Contrôlez 5 MA en temps réel depuis le panneau de contrôle sur le graphique. Exécutez le changement de type de MA, les changements de période et les changements de timeframe en un clic sans ouvrir la fenêtre de paramètres. Équipé de 7 types de moyennes mobiles (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, HMA), des paramètre
