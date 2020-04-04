TrendUnified Expert Advisor MT4

Forex ve Kripto için Adaptif Uzman Danışmanı. Akıllı para yönetimi, takip durdurma ve düşük çekimlerle ticaret eğilimleri. Eğilimler, Aralıklar ve Geri çekmeler için uyarlayıcı ticaret sistemi - tutarlı performans isteyen Forex ve Kripto tüccarları için tasarlanmıştır.

🔥 İşçiler Neden TrendUnifiedEA'yı Seçiyor

Trend, Aralık, Geri çekme ve geri çekme koşullarına otomatik olarak uyarlanır
Forex, Kripto, Endeksler ve Metaller üzerinde çalışıyor
Eğlenmiş para yönetimi, geride duran durak ve kesinti
İşletme girişleri, çıkışları ve harita sinyallerini açıklayın
Akıllı yeniden giriş ve filtreleme mantığı ile düşük çekim
Hem yeni başlayan hem de gelişmiş tüccarlar için uygundur

️ Nasıl Çalışıyor TrendUnifiedEA, birden fazla uyarlama stratejisini birleştiriyor

Trend Logiği → Filtrlemeyle büyük piyasa hareketlerini yakalar
Aralık Logiği → Sahte patlamalardan kaçınır, konsolide güvenli bir şekilde işlem yapar
Geri çekme ve geri çekme tespiti → Doğru girişler için düzeltme alanlarını tanımlar
Dinamik Bölüm Ölçüsü → Tasarı veya özelliğe dayanarak riskyi ayarlıyor
Smart Trailing & Breakeven → Kârları otomatik olarak korur
Kullanım ve ayarlar
EA'yı tercih ettiğiniz tabloya ekleyin (M15-H1 önerildi)
Hesabınızın büyüklüğüne göre parti boyutunu (manüel veya otomatik) ayarlayın
Seçenekli filtreler: sadece satın almak, yalnızca satmak veya her iki yönde de ticaret yapmak
Düşük spreadler ve hızlı uygulanmalar olan brokerlerde en iyi çalışır
24/5 işletim için şiddetle önerilen VPS hosting

📌 Özellikler ve Gereksinimler ✔ Platform: MetaTrader 4 (MT) ✔ Araçlar: Forex, Kripto, Endeksler, Metaller ✔ Zaman çerçeveleri: Önerilen M15, M30, H1 ✔ Minimum Depo: 100 dolar (mikro parti) / 500 dolar (standard parti) ✔ Hesap Türleri: ECN, Raw Spread, Standart ✔ Leverage: 1:100 veya daha yüksek önerilir ✔ VPS: Kesinsiz ticaret için şiddetle tavsiye edilir

️ Risk uyarısı Forex, Kripto ve CFD ticareti risk içerir. TrendUnifiedEA profesyonel bir araç, ancak hiçbir sistem kar garanti etmez. Doğru risk yönetimini kullanın ve canlı yayınlamadan önce her zaman bir demo hesabında test edin.
