TrendUnified Expert Advisor MT4

Advisor esperto adattivo per Forex & Crypto. Trades Trends, Ranges & Pullbacks con gestione intelligente del denaro, stop travolgente e riduzione bassa. Sistema di trading adattivo per Trends, Ranges & Pullbacks: progettato per i trader Forex e Crypto che desiderano prestazioni coerenti.

🔥 Perché i trader scelgono TrendUnifiedEA

Si adatta automaticamente alle condizioni di Trend, Range, Pullback e Retracement
Funziona su Forex, Crypto, Indici e Metalli
Gestione integrata dei soldi, stop e break-even
Entrate, uscite e segnali commerciali chiari
Basso ritiro con reinserimento intelligente e logica di filtraggio
Adatto sia ai principianti che agli operatori avanzati

️ Come funziona TrendUnifiedEA combina molteplici strategie adattative

La logica di tendenza → cattura i principali movimenti del mercato con il filtro
La logica della gamma → Evita le false rupture, negozia il consolidamento in modo sicuro
Detezione di pullback e retracimento → Identifica le zone di correzione per voci precise
Dimensione di lotto dinamica → Regola il rischio in base al saldo o all'equità
Smart Trailing & Breakeven → Protegge automaticamente i profitti

"Uso e impostazioni

Aggiungere l'EA al tuo grafico preferito (M15-H1 consigliato)
Aggiustare le dimensioni del lotto (manuale o automatico) a seconda della taglia dell'account
Filtri opzionali: commercio solo comprare, vendere o entrambe le direzioni
Funziona meglio su broker con spread bassi e esecuzione rapida
L'hosting VPS è fortemente consigliato per un funzionamento 24/5

📌 Specificazioni e requisiti ✔ Piattaforma: MetaTrader 4 (MT) ✔ Strumenti: Forex, Crypto, Indici, Metalli ✔ Termini: raccomandato M15, M30, H1 ✔ Deposito minimo: $100 (micro lotto) / $500 (lotto standard) ✔ Tipi di conto: ECN, Raw Spread, Standard ✔ Leviazione: 1:100 o superiore raccomandata ✔ VPS: fortemente consigliato per il trading ininterrotto

️ Avvertimento di rischio Il trading di Forex, Crypto e CFD comporta rischi. TrendUnifiedEA è uno strumento professionale, ma nessun sistema garantisce profitti. Utilizza la gestione del rischio corretta e prova sempre su un account demo prima di andare in diretta.
Altri dall’autore
DayNight HiLo
Olalekan Gisanrin
Indicatori
DayNight HighLow is base on support and resistance levels, as well as averages of highs and lows. It detects trade direction and sends notification to your mobile phone so that you can  enter/exit a trade without having to be seated in front of desktop computer all day and night. Although you have to execute/send an order yourself, you can setup rules through the setting made available for proper lots size base on the available balance/fund you are trading with. The opportunity to take a profit
FREE
Safe Trend mt4
Olalekan Gisanrin
Indicatori
Safe Trend   Indicator works on M1, M5, M15, M30, H1 and H4 timeframes. It confirms trade directions. Scalpers,   Intraday, especially swing, intermediate and  long term traders will especially find this indicator useful. On chart edits and other show/hide buttons make possible clarity of chart while Sate Trend Indicator remains active even when hidden. Send an order  not far from any of the most current circular colored spot  that you see on the chart. Also if any additional same order in the c
FREE
DayNight Fibonacci
Olalekan Gisanrin
Indicatori
This indicator detects trade direction and sends notification to your mobile phone so that you can  enter/exit a trade without having to be seated in front of desktop computer all day and night. Although you have to execute/send an order yourself, you can setup rules through the setting made available for proper lots size base on the available balance/fund you are trading with. The opportunity to take a profit at the right time and set reasonable stop loss that will not be overwhelming and gett
FREE
TrendRange
Olalekan Gisanrin
Indicatori
TrendRange   Indicator works on M1, M5, M15, M30, H1 and H4 timeframes. It indicates real market trend, support and resistance levels. In other words, it confirms trade directions. Scalpers especially,   Intraday, swing, intermediate and  long term traders will especially find this indicator useful. It uses customized show/hide buttons namely: "DRAW", "HILO", and "LEVEL" lines crossings and histograms ("AWOS" for Awesome Oscillator, "BUBE" for Bull Power and Bear Power & "GATO" for Gator Oscilla
FREE
DayNight Moving Average
Olalekan Gisanrin
Indicatori
DayNight moving averages along with support and resistance make a remarkable difference if properly utilized This indicator detects trade direction and sends notification to your mobile phone so that you can  enter/exit a trade without having to be seated in front of desktop computer all day and night. Although you have to execute/send an order yourself, you can setup rules through the setting made available for proper lots size base on the available balance/fund you are trading with. The opport
FREE
