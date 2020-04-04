TrendUnified Expert Advisor MT4
- Experts
- Olalekan Gisanrin
- Versione: 1.3
- Attivazioni: 10
Advisor esperto adattivo per Forex & Crypto. Trades Trends, Ranges & Pullbacks con gestione intelligente del denaro, stop travolgente e riduzione bassa. Sistema di trading adattivo per Trends, Ranges & Pullbacks: progettato per i trader Forex e Crypto che desiderano prestazioni coerenti.
🔥 Perché i trader scelgono TrendUnifiedEA
Si adatta automaticamente alle condizioni di Trend, Range, Pullback e Retracement
Funziona su Forex, Crypto, Indici e Metalli
Gestione integrata dei soldi, stop e break-even
Entrate, uscite e segnali commerciali chiari
Basso ritiro con reinserimento intelligente e logica di filtraggio
Adatto sia ai principianti che agli operatori avanzati
️ Come funziona TrendUnifiedEA combina molteplici strategie adattative
La logica di tendenza → cattura i principali movimenti del mercato con il filtro
La logica della gamma → Evita le false rupture, negozia il consolidamento in modo sicuro
Detezione di pullback e retracimento → Identifica le zone di correzione per voci precise
Dimensione di lotto dinamica → Regola il rischio in base al saldo o all'equità
Smart Trailing & Breakeven → Protegge automaticamente i profitti
"Uso e impostazioni
Aggiungere l'EA al tuo grafico preferito (M15-H1 consigliato)
Aggiustare le dimensioni del lotto (manuale o automatico) a seconda della taglia dell'account
Filtri opzionali: commercio solo comprare, vendere o entrambe le direzioni
Funziona meglio su broker con spread bassi e esecuzione rapida
L'hosting VPS è fortemente consigliato per un funzionamento 24/5
📌 Specificazioni e requisiti ✔ Piattaforma: MetaTrader 4 (MT) ✔ Strumenti: Forex, Crypto, Indici, Metalli ✔ Termini: raccomandato M15, M30, H1 ✔ Deposito minimo: $100 (micro lotto) / $500 (lotto standard) ✔ Tipi di conto: ECN, Raw Spread, Standard ✔ Leviazione: 1:100 o superiore raccomandata ✔ VPS: fortemente consigliato per il trading ininterrotto
️ Avvertimento di rischio Il trading di Forex, Crypto e CFD comporta rischi. TrendUnifiedEA è uno strumento professionale, ma nessun sistema garantisce profitti. Utilizza la gestione del rischio corretta e prova sempre su un account demo prima di andare in diretta.