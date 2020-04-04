TrendUnified Expert Advisor MT4

Conseiller d'expert adaptatif pour le Forex et la cryptographie. Trades tendances, rangs et retrait avec une gestion intelligente de l'argent, un arrêt suivi et des retraits faibles.





Système de trading adaptatif pour les tendances, les rangs et les retraits - conçu pour les traders Forex et Crypto qui souhaitent une performance cohérente.





🔥 Pourquoi les traders choisissent TrendUnifiedEA





s'adapte automatiquement aux conditions de tendance, de portée et de retrait

Fonctionne sur le Forex, la cryptographie, les indices et les métaux

Gestion intégrée de l'argent, arrêt et équilibre

Les entrées, sorties et signaux commerciaux clairs sur la carte

Réduction faible avec une réentrée intelligente et la logique de filtrage

Convient à la fois aux débutants et aux traders avancés





️ Comment ça fonctionne





TrendUnifiedEA combine plusieurs stratégies adaptatives





La logique de tendance → Capture les principaux mouvements du marché avec le filtrage

Logique de gamme → Évitez les fausses fuites, négociez la consolidation en toute sécurité

Détection de rétractation → Identifie les zones de correction pour des entrées précises

Dimensionnement dynamique du lot → Ajustez le risque en fonction du solde ou de l'équité

Smart Trailing & Breakeven → Protège automatiquement les bénéfices

Utilisation et paramètres

Accrochez l'EA à votre graphique préféré (M15-H1 recommandé)

Ajustez la taille du lot (manuelle ou automatique) en fonction de votre taille de compte

Filtres optionnels : échangez uniquement acheter, vendre ou les deux directions

Fonctionne le mieux sur les courtiers avec des écarts faibles et une exécution rapide

L'hébergement VPS est fortement recommandé pour le fonctionnement 24/5





📌 Les spécifications et exigences





✔ Plateforme : MetaTrader 4 (MT)





✔ Instruments : Forex, Crypto, Indices, métaux





✔ Les délais : recommandés M15, M30, H1





✔ Dépôt minimum : 100 $ (micro lot) / 500 $





✔ Types de compte : ECN, Raw Spread, Standard





✔ Leverage : 1:100 ou plus recommandé





✔ VPS : fortement recommandé pour le trading ininterrompu





️ Avertissement de risque





Le trading sur le Forex, la cryptographie et les CFD implique des risques. TrendUnifiedEA est un outil professionnel, mais aucun système ne garantit les bénéfices. Utilisez une gestion de risque appropriée et testez toujours sur un compte démo avant d'aller en direct.