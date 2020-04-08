Trendlines Oscillator MT4 Scanner

Özel teklif: ALL TOOLS , her biri sadece $35!

Trendlines Oscillator, mevcut fiyat ile en son tespit edilen boğa (destek) ve ayı (direnç) trend çizgileri arasındaki normalize edilmiş mesafeleri kullanarak trendi ve momentumu belirler.

Temel özellikler

Ayrı boğa ve ayı momentum çizgileri

Kesişim işaretçilerine sahip tek bir sinyal çizgisi

Veriler ve sinyal çizgisi için isteğe bağlı yumuşatma

Kullanım

Gösterge üç çizgi çizer: iki momentum çizgisi (boğa ve ayı) ve bir sinyal çizgisi. Herhangi bir momentum çizgisi sinyal çizgisini kestiğinde, hangi tarafın güç kazandığını göstermek için kesişim bir noktayla işaretlenir.

Genel kılavuz olarak, boğa momentum çizgisi (yeşil) ayı momentum çizgisinin (kırmızı) üzerindeyse, alım baskısı işaret edilir; bu durumda, fiyat destek trend çizgilerinden direnç trend çizgilerine göre daha uzaktadır. Tersi durum satış baskısını düşündürür.

Boğa momentumu, fiyatın altındaki destek trend çizgileri bulunarak, fiyattan bu çizgilere olan mesafe (delta) ölçülerek ve sonuç görüntülenen momentum değerlerine normalize edilerek türetilir.

Ayı momentumu, fiyatın üzerindeki direnç trend çizgileri kullanılarak aynı şekilde hesaplanır.

Uzunluk ve Bellek

Length ve Memory değerlerini değiştirmek momentum okumalarını değiştirir:

Length, daha büyük veya daha küçük trend çizgilerini tespit etmek için kullanılan piyasa yapısı ölçeğini ayarlar.

Memory, hesaplamalara dahil edilen tespit edilmiş trend çizgilerinin sayısını ayarlar.

Daha küçük değerler tepkiselliği artırır; daha büyük değerler daha geniş trendleri vurgulamaya yardımcı olur.

Yumuşatma

Varsayılan olarak ham veriler yumuşatılmaz. Sinyal çizgisi, uzunluğu 10 olan Üçgen Hareketli Ortalama’yı (Triangular Moving Average, TMA) kullanır. Hem momentum verileri hem de sinyal çizgisi yumuşatılabilir.

Gösterge 10’a kadar yumuşatma yöntemi destekler: RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA (veya yumuşatma yok).

Hesaplama özeti

Pivot zirveleri ve diplerini toplayın. Art arda gelen daha düşük zirveler (direnç) ve daha yüksek dipler (destek) arasındaki eğim ve kesişimi hesaplayarak trend çizgileri oluşturun. Mevcut mum için her trend çizgisinin değerini hesaplayın ve fiyatla delta farkını bulun. Göreli toplamlar için yalnızca fiyatın altındaki destek ve fiyatın üzerindeki direnç çizgilerini kullanın. Göreli deltaların toplamını mutlak deltaların toplamına bölerek 0–100 ölçeğine normalize edin. Yapılandırmaya göre boğa ve ayı değerlerini yumuşatın, ardından bunların farkından sinyal çizgisini hesaplayın (seçilirse onu da yumuşatın). Momentum ile sinyal çizgisini karşılaştırarak kesişim sinyalleri üretin ve her boğa veya ayı kesişim serisinde yalnızca ilk sinyali kullanın.

Ayarlar

Length: Trend çizgisi tespiti için piyasa yapısı boyutu.

Memory: Hesaplamalara dahil edilen trend çizgilerinin sayısı.

Source: Girdi fiyatı (varsayılan: kapanış).

Yumuşatma ayarları

Veri yumuşatma: yöntem ve uzunluk (RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA veya None).

Sinyal yumuşatma: yöntem ve uzunluk (yukarıdakiyle aynı seçenekler).

Tarayıcı ve Uyarılar Kullanıcılar diğer grafikleri hızlıca izlemek için tarayıcıyı açıp kapatabilir.

Buy/Sell göründüğünde gösterge sinyal uyarıları verir; bu uyarılarla (özellikle Tarayıcı kullanılırken) piyasa bilgisini kolayca kavrayabilirsiniz.









