Trendlines Oscillator MT4 Scanner

Özel teklif: ALL TOOLS, her biri sadece $35!

Yeni araçlar ilk hafta veya ilk 3 satın alma için $30 olacaktır! 

MQL5’te Trading Tools Kanalı: Benden gelen en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın

Trendlines Oscillator, mevcut fiyat ile en son tespit edilen boğa (destek) ve ayı (direnç) trend çizgileri arasındaki normalize edilmiş mesafeleri kullanarak trendi ve momentumu belirler.

MT5 sürümü için daha fazlası: Trendlines Oscillator MT5 Scanner

MT4 sürümü için daha fazlası: Trendlines Oscillator MT4 Scanner

Daha fazla ürün: All Products

Temel özellikler

  • Ayrı boğa ve ayı momentum çizgileri

  • Kesişim işaretçilerine sahip tek bir sinyal çizgisi

  • Veriler ve sinyal çizgisi için isteğe bağlı yumuşatma

Kullanım

Gösterge üç çizgi çizer: iki momentum çizgisi (boğa ve ayı) ve bir sinyal çizgisi. Herhangi bir momentum çizgisi sinyal çizgisini kestiğinde, hangi tarafın güç kazandığını göstermek için kesişim bir noktayla işaretlenir.
Genel kılavuz olarak, boğa momentum çizgisi (yeşil) ayı momentum çizgisinin (kırmızı) üzerindeyse, alım baskısı işaret edilir; bu durumda, fiyat destek trend çizgilerinden direnç trend çizgilerine göre daha uzaktadır. Tersi durum satış baskısını düşündürür.

Boğa momentumu, fiyatın altındaki destek trend çizgileri bulunarak, fiyattan bu çizgilere olan mesafe (delta) ölçülerek ve sonuç görüntülenen momentum değerlerine normalize edilerek türetilir.
Ayı momentumu, fiyatın üzerindeki direnç trend çizgileri kullanılarak aynı şekilde hesaplanır.

Uzunluk ve Bellek

Length ve Memory değerlerini değiştirmek momentum okumalarını değiştirir:

  • Length, daha büyük veya daha küçük trend çizgilerini tespit etmek için kullanılan piyasa yapısı ölçeğini ayarlar.

  • Memory, hesaplamalara dahil edilen tespit edilmiş trend çizgilerinin sayısını ayarlar.
    Daha küçük değerler tepkiselliği artırır; daha büyük değerler daha geniş trendleri vurgulamaya yardımcı olur.

Yumuşatma

Varsayılan olarak ham veriler yumuşatılmaz. Sinyal çizgisi, uzunluğu 10 olan Üçgen Hareketli Ortalama’yı (Triangular Moving Average, TMA) kullanır. Hem momentum verileri hem de sinyal çizgisi yumuşatılabilir.
Gösterge 10’a kadar yumuşatma yöntemi destekler: RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA (veya yumuşatma yok).

Hesaplama özeti

  1. Pivot zirveleri ve diplerini toplayın.

  2. Art arda gelen daha düşük zirveler (direnç) ve daha yüksek dipler (destek) arasındaki eğim ve kesişimi hesaplayarak trend çizgileri oluşturun.

  3. Mevcut mum için her trend çizgisinin değerini hesaplayın ve fiyatla delta farkını bulun. Göreli toplamlar için yalnızca fiyatın altındaki destek ve fiyatın üzerindeki direnç çizgilerini kullanın.

  4. Göreli deltaların toplamını mutlak deltaların toplamına bölerek 0–100 ölçeğine normalize edin.

  5. Yapılandırmaya göre boğa ve ayı değerlerini yumuşatın, ardından bunların farkından sinyal çizgisini hesaplayın (seçilirse onu da yumuşatın).

  6. Momentum ile sinyal çizgisini karşılaştırarak kesişim sinyalleri üretin ve her boğa veya ayı kesişim serisinde yalnızca ilk sinyali kullanın.

Ayarlar

  • Length: Trend çizgisi tespiti için piyasa yapısı boyutu.

  • Memory: Hesaplamalara dahil edilen trend çizgilerinin sayısı.

  • Source: Girdi fiyatı (varsayılan: kapanış).

Yumuşatma ayarları

  • Veri yumuşatma: yöntem ve uzunluk (RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA veya None).

  • Sinyal yumuşatma: yöntem ve uzunluk (yukarıdakiyle aynı seçenekler).

Tarayıcı ve Uyarılar

  • Kullanıcılar diğer grafikleri hızlıca izlemek için tarayıcıyı açıp kapatabilir.
  • Buy/Sell göründüğünde gösterge sinyal uyarıları verir; bu uyarılarla (özellikle Tarayıcı kullanılırken) piyasa bilgisini kolayca kavrayabilirsiniz.



Önerilen ürünler
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Trend Levels MT4
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trend Levels göstergesi, piyasa hareketleri sırasında kritik trend seviyelerini — Yüksek, Orta ve Düşük — belirlemek için titizlikle tasarlanmıştır. Özelleştirilebilir bir bakış periyodu boyunca en yüksek, en düşük ve orta değerlerine dayalı gerçek zamanlı hesaplamalarla, bu araç yatırım
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Göstergeler
Aroon Classic Göstergesinin Genel Bakışı Aroon Classic göstergesi, bir grafikte trendin oluşumunu ve devamlılığını nicel olarak belirleyen teknik bir araçtır. Trend gücünü ve dönüş noktalarını 0–100 aralığında göstermek için “Aroon Up” ve “Aroon Down” olmak üzere iki çizgi kullanır. Yüksek bir Aroon Up değeri güçlü bir yükseliş trendini, yüksek bir Aroon Down değeri ise güçlü bir düşüş trendini işaret eder. Öne Çıkan Özellikler Trend başlangıcını ve dönüşünü görsel olarak ayırt eder Hesaplama pe
FREE
Non Repainting Supertrend Indicator MT4
Eda Kaya
5 (2)
Göstergeler
Non-Repainting Supertrend Indicator for MT4 The Non-Repainting Supertrend Indicator is a powerful tool for detecting market trends and breakout points. Specifically designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, this support and resistance indicator uses a dynamic trendline and signal arrows to accurately reflect the direction and potential reversal of price movements. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Non Repainting Supertrend Indicator for MT5   | ALL Product
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Koala Fibo Base Time
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (1)
Göstergeler
Welcome to Koala Fibo Base Time Welcome to Koala Fibo Time Zone Welcome to Koala Fibo Time Extention Welcome to Missed Tool For Meta Trade! Simple Introduction : Fibonacci Time Zones are vertical lines based on the Fibonacci Sequence. These lines extend along the X axis (date axis) as a mechanism to forecast reversals based on elapsed time. A major low or high is often chosen as the starting point. Distances start relatively small and grow as the Fibonacci Sequence extends. Chartists can extend
FREE
Sideway Trend Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Insta
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Göstergeler
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4 The Judas Indicator with Confirmation is specifically designed to detect deceptive price movements on the chart. This tool helps traders recognize the true market trend by filtering out fake breakouts, reducing the risk of falling for false signals. By confirming the primary trend within a 1-minute timeframe , it minimizes the chances of traders making incorrect decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Judas Sw
FREE
Classic Harmonic Butterfly Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Classic Harmonic Butterfly Pattern Indicator for MT4 The Classic Butterfly Harmonic Pattern Indicator is designed to visually detect and display butterfly patterns on MetaTrader 4 charts, highlighting potential price reversal zones. A distinctive feature of this pattern is that point "D" extends beyond the initial point "X." The appearance of the butterfly pattern typically signals the conclusion of the current trend and the potential beginning of a new directional move. This indicator displays
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Göstergeler
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Göstergeler
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (9)
Göstergeler
Gösterge, grafikte yuvarlak seviyeleri gösterir. Bunlara psikolojik, banka veya ana oyuncu seviyeleri de denir. Bu seviyelerde boğalar ve ayılar arasında gerçek bir mücadele vardır, birçok emir birikir ve bu da oynaklığın artmasına neden olur. Gösterge, herhangi bir enstrümana ve zaman dilimine otomatik olarak ayarlanır. 80 seviyesi kırılır ve ardından test edilirse, satın alın. 20 seviyesi kırılır ve ardından test edilirse, satış yapın. Hedef 00'dır. Dikkat! Güçlü destek ve direnç seviyeleri n
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Nen Star Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Nen Star Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 4 The Nen Star Harmonic Pattern Indicator is an advanced tool in technical analysis that relies on Fibonacci ratios to identify potential price reversal zones. This pattern is used by traders to spot precise turning points in the market. The structure consists of five key points: X, A, B, C, and D, and can appear in both bullish and bearish trends. In bullish formations, it resembles the letter "M", while in bearish setups, the pattern forms a
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Göstergeler
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Day Open Level indicator mk
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi GÜNLÜK AÇILIŞ SEVİYESİ. - "Günlük Açılış Seviyesi" göstergesi oldukça kullanışlı bir yardımcı göstergedir. - AÇILIŞ günlük seviyesi çok önemlidir çünkü fiyat gün içinde sıklıkla bu seviyeye geri döner. - Gösterge, her gün için günlük açılış çizgisini gösterir. - Gün içi yatırımcıların hedef belirlemesi veya destek/direnç bölgesi olarak kullanması için faydalıdır. - Günlük Açılış Seviyesi göstergesi, gün içi ters işlem için kullanılabilir. // Harika İşlem Robot
Price Volume Divergence Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Price Volume Divergence Indicator MetaTrader 4 The Price Volume Divergence Indicator is one of the simplest tools for detecting and trading volume divergences in financial markets. This MT4 signal and forecast indicator automatically identifies both classic and hidden divergences, displaying trading signals directly on the chart.  Bullish signals are marked in blue , while bearish signals are shown in purple . «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Price Volume Di
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Göstergeler
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Göstergeler
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Yazarın diğer ürünleri
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools göstergesi, potansiyel likidite bölgelerini yüksek ve düşük seviyelerdeki sık fitil temasları, tekrar ziyaret sayısı ve her bölgedeki işlem hacmini analiz ederek grafik üzerinde belirleyen ve işaretleyen gelişmiş bir araçtır. Bu araç, yatırımcılara likiditenin biriktiği p
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Günümüzün dalgalı finansal piyasa ortamında, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesi için kritik önem taşır. Predictive Ranges Scanner Multi-TF , birden fazla para birimi çifti ve zaman dilimi boyunca gelecekteki işlem aralıkla
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 ’yi tanıtıyoruz – özelleştirilebilir özelliklere ve gerçek zamanlı uyarılara sahip, piyasa trendlerinin önünde olmanıza yardımcı olacak çok yönlü ve güçlü bir araç. Kivanc Ozbilgic 'in güvenilir SuperTrend mantığını temel alan bu gösterge, h
FREE
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , bu araç güçlü momentum mumlarına dayalı olarak arz ve talep bölgelerini çizer ve   timeframe selector   özelliği sayesinde bu bölgeleri birden fazla zaman diliminde tanımlamanızı sağlar. Retest ve break etiketleri ile özelleştirilebilir do
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) , trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullan
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatiliteye dayalı gelişmiş bir gösterge olan Follow Line MT5 ve Tarayıcı ile ticaret avantajınızı en üst düzeye çıkarın. Bu araç, özelleştirilebilir ayarlarla Bollinger Bantlarının gücünü birleştirir ve fiyat hareketlerine ilişkin hassas bilgiler sunar. See more MT4 version at:   Follo
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools göstergesi, potansiyel likidite bölgelerini yüksek ve düşük seviyelerdeki sık fitil temasları, tekrar ziyaret sayısı ve her bölgedeki işlem hacmini analiz ederek grafik üzerinde belirleyen ve işaretleyen gelişmiş bir araçtır. Bu araç, yatırımcılara likiditenin biriktiği p
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT’nin Inversion Fair Value Gap (IFVG) konseptinin gücünü Inversion Fair Value Gaps Indicator ile keşfedin! Bu son teknoloji araç, Fair Value Gaps (FVG) analizini bir adım öteye taşıyarak ters çevrilmiş FVG bölgelerini tanımlar ve gösterir — fiyat düzeltmesinden sonra oluşan önemli dest
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5 için devrim niteliğindeki RSI Kernel Optimized with Scanner’ı sunuyoruz. Bu gelişmiş araç, güçlü Çekirdek Yoğunluk Tahmin (KDE) algoritmasını entegre ederek geleneksel RSI analizini yeniden tanımlıyor. Bu gelişmiş gösterge, sadece piyasadaki trendlerle ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) , trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullan
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Giriş Market Structure Trend Targets Scanner , piyasa trendlerini analiz etmek, breakout noktalarını belirlemek ve dinamik stop loss aracılığıyla riski yönetmek için güçlü bir araçtır. Breakout noktalarını belirlemek için önceki yüksekleri ve düşükleri takip ederek, bu araç trader'la
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Üç Çubuklu Tersine Dönüş Deseni Göstergesi , üç çubuklu tersine dönüş modellerini otomatik olarak tanımlayıp fiyat grafiğinde vurgulayan güçlü bir araç sunar. Bu gösterge, potansiyel trend tersine dönüşlerini tespit etmek için değerli bir kaynaktır ve kullanıcıların entegre edilmiş trend
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Genel Bakış OA SnR Power, destek ve direnç seviyelerinin gücünü belirlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Ticaret hacmi, geri dönüş sıklığı ve yeniden test sayısı gibi önemli faktörleri bir araya getirerek bu gösterge, piyasadaki kritik fiyat bölgelerine ilişkin k
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Uzman Danışmanlar
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Önemli özelliklerle başlayalım: EA bir HABER FİLTRESİ ve bir RSI FİLTRESİ ile donatılmıştır. Düşük risk (bazı döviz çiftlerinin %10'dan az, hatta %5'lik bir Düşüşü vardır). Bu EA herhangi bir martingale veya grid işlevi kullanmaz. EA istenirse manuel ticaret için görsel bölgeler göstereb
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner ile yapay zekanın gücünü keşfedin, MetaTrader 5 (MT5) için devrim niteliğinde bir ticaret aracı. Bu gösterge, K-means kümeleme ile yaygın olarak kullanılan SuperTrend göstergesini birleştirerek piyasa analizini yeniden tanımlıyor ve yatırımcılara
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Doğrusal Regresyon Kanal Göstergesi , yatırımcılara fiyat trendlerini ve potansiyel dönüş noktalarını yakalamada yardımcı olan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Doğrusal regresyon kanalları, bantlar ve gelecek projeksiyonlarını hesaplayıp göstererek, bu gösterge piyasa dinamikleri hakkın
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5 için devrim niteliğindeki RSI Kernel Optimized with Scanner’ı sunuyoruz. Bu gelişmiş araç, güçlü Çekirdek Yoğunluk Tahmin (KDE) algoritmasını entegre ederek geleneksel RSI analizini yeniden tanımlıyor. Bu gelişmiş gösterge, sadece piyasadaki trendlerle ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatiliteye dayalı gelişmiş bir gösterge olan Follow Line ve Tarayıcı ile ticaret avantajınızı en üst düzeye çıkarın. Bu araç, özelleştirilebilir ayarlarla Bollinger Bantlarının gücünü birleştirir ve fiyat hareketlerine ilişkin hassas bilgiler sunar. See more MT5 version at:   Follow Li
FREE
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Finansal ticaretin sürekli değişen ortamında, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek ve analiz etmek, bilinçli yatırım kararları almak için esastır. SnR Retest and Break Multi-Timeframe , ticaret analizlerinizi geliştirmek için tasarlanmış bir destek ve direnç gösterg
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels göstergesi, kümeleme analizinde güçlü bir makine öğrenimi tekniği olan kayan K-means kümeleme kullanarak temel fiyat eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu gösterge, kümelenmiş fiyat verilerine dayalı uyarlanabilir kanallar oluşturur ve yatırımcıların eğilim y
FREE
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels göstergesi, kümeleme analizinde güçlü bir makine öğrenimi tekniği olan kayan K-means kümeleme kullanarak temel fiyat eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu gösterge, kümelenmiş fiyat verilerine dayalı uyarlanabilir kanallar oluşturur ve yatırımcıların eğilim y
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner ’yi tanıtıyoruz – özelleştirilebilir özelliklere ve gerçek zamanlı uyarılara sahip, piyasa trendlerinin önünde olmanıza yardımcı olacak çok yönlü ve güçlü bir araç. Maksimum esneklik için ATR hesaplama yöntemini RMA (Göreceli Hareketli Ortalama)
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Dinamik finansal piyasalarda, trend dönüş sinyallerini tanımlamak etkili ticaret için esastır. RSI Divergence Scanner, çeşitli döviz çiftleri ve zaman dilimleri üzerinde RSI diverjans sinyallerini doğru ve verimli bir şekilde tespit etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha fazla
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Genel Bakış OA SnR Power, destek ve direnç seviyelerinin gücünü belirlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Ticaret hacmi, geri dönüş sıklığı ve yeniden test sayısı gibi önemli faktörleri bir araya getirerek bu gösterge, piyasadaki kritik fiyat bölgelerine ilişkin k
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt