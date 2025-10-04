Specter Trend Cloud MT4 Scanner

Özel teklif: ALL TOOLS, her biri sadece $35!

Yeni araçlar $30 olacaktır ve ilk hafta veya ilk 3 satın alma için geçerlidir! 

Trading Tools Channel on MQL5: En son haberleri almak için MQL5 kanalımı takip edin

Specter Trend Cloud, piyasa yönünü ve kritik yeniden test fırsatlarını vurgulamak üzere tasarlanmış, hareketli ortalamalara dayalı bir trend görselleştirme aracıdır. Uyarlanabilir ortalamaları oynaklık ayarıyla birleştirerek, trend değişimlerinde tersine dönen renkli bir “bulut” oluşturur ve devam eden trendlerde fiyatın kısa vadeli ortalamayla nasıl etkileştiğini izler.

MT5 sürümü için daha fazlası: Specter Trend Cloud MT5 Scanner

MT4 sürümü için daha fazlası: Specter Trend Cloud MT4 Scanner

Daha fazla ürün için: All Products

Key Features

Çoklu MA çekirdek motoru

SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA veya VWMA seçilebilir. Göstergede iki ortalama kullanılır: kısa vadeli (kullanıcı tanımlı uzunluk) ve bunun iki katı uzunluğa ayarlanmış uzun vadeli.

Oynaklık ayarlı ofset

Her iki ortalama da trend yönüne göre ATR(200) kadar kaydırılır. Bu ayar, bulutun aşırı dar bantlar yerine piyasanın gerçekçi “nefes alanını” yansıtmasını sağlar.

Trend bulutu

Kaydırılmış iki ortalama arasındaki alan yarı saydam gölgelendirme ile doldurulur:

  • Aqua = yükseliş trendi
  • Orange = düşüş trendi

Trend dönüş mantığı

Kısa ortalama uzun ortalamayı yukarı/aşağı kestiğinde bir “flip” oluşur. Bulut anında renk değiştirir ve yeni durumu yansıtmaya başlar.

Yeniden test tespiti

Devam eden bir trend sırasında fiyat beş bar içinde kısa ortalamayı yeniden test ederse, araç şunları yapar:

  • Çubuğun üstüne/altına oklar ile yeniden testi işaretler.
  • Yeniden test fiyatından noktalı yatay bir çizgi uzatır.
Nasıl çalışır

  • Trend tanımı: kısa ve uzun ortalamalar arasındaki ilişkiye dayanır.

  • Bulut doldurma: iki kaydırılmış ortalama arasında yarı saydam aqua veya orange gölgelendirme.

  • Yeniden testler: oklar ve noktalı çizgiler, aktif trend sırasında geri çekilme noktalarını vurgular.

Kullanım

  • Bulut rengini üst düzey trend eğilimi olarak kullanın (aqua = yükseliş, orange = düşüş).

  • Oklar ve noktalı çizgiler, devamın gelişebileceği geri çekilme/yeniden test bölgelerini gösterir.

  • Korunan bir yeniden test seviyesi trend güvenini güçlendirir; kırılan seviye momentum zayıflamasını işaret edebilir.

  • Varlık davranışı ve zaman dilimi tercihlerinize göre MA türünü ve uzunluğunu ayarlayın.

Taranıcı ve uyarılar

  • Kullanıcılar, diğer grafikleri hızlıca izlemek için tarayıcıyı açıp kapatabilir.
  • Gösterge, Buy/Sell ortaya çıktığında ve trend değiştiğinde sinyal uyarıları sunar; bu uyarılar (özellikle Taranıcı kullanırken) piyasa bilgisini kolayca kavramayı sağlar.

Ayrı parametreler

Kullanıcılar her zaman dilimi için ayrı parametreler belirleyebilir; yani hangi zaman diliminin ilgili parametreyi kullanacağını seçebilir.
Örneğin, 
Zaman Dilimi Listesi "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1"  ise
ve Length listesi "5;10;15;20;25;30;35;40" ise
gösterge karşılık gelen Length parametresini kullanacaktır:
      • M1: 5
      • M5: 10
      • M15: 15
      • M30: 20
      • H1: 25
      • H4: 30
      • D1: 35
      • W1: 40
Not: Bu parametreyi kullanmak için “Use separate parameters for each time frame” seçeneğini etkinleştirin.

Conclusion

Specter Trend Cloud, trend tespiti, oynaklık ayarlı bulut gölgelendirmesi ve yeniden test görselleştirmesini tek bir araçta birleştirir. Renkli bulut yönü anında netleştirirken, oklar ve noktalı seviyeler taktiksel yeniden test bölgelerini vurgular ve geçersiz olduğunda otomatik olarak temizlenir. Farklı piyasalar ve işlem stilleri genelinde trend yapısını izlemek için çok yönlü ve uyarlanabilir bir katmandır.

















Yazarın diğer ürünleri
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , bu araç güçlü momentum mumlarına dayalı olarak arz ve talep bölgelerini çizer ve   timeframe selector   özelliği sayesinde bu bölgeleri birden fazla zaman diliminde tanımlamanızı sağlar. Retest ve break etiketleri ile özelleştirilebilir do
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools göstergesi, potansiyel likidite bölgelerini yüksek ve düşük seviyelerdeki sık fitil temasları, tekrar ziyaret sayısı ve her bölgedeki işlem hacmini analiz ederek grafik üzerinde belirleyen ve işaretleyen gelişmiş bir araçtır. Bu araç, yatırımcılara likiditenin biriktiği p
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.6 (5)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 ’yi tanıtıyoruz – özelleştirilebilir özelliklere ve gerçek zamanlı uyarılara sahip, piyasa trendlerinin önünde olmanıza yardımcı olacak çok yönlü ve güçlü bir araç. Kivanc Ozbilgic 'in güvenilir SuperTrend mantığını temel alan bu gösterge, h
FREE
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Günümüzün dalgalı finansal piyasa ortamında, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesi için kritik önem taşır. Predictive Ranges Scanner Multi-TF , birden fazla para birimi çifti ve zaman dilimi boyunca gelecekteki işlem aralıkla
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT’nin Inversion Fair Value Gap (IFVG) konseptinin gücünü Inversion Fair Value Gaps Indicator ile keşfedin! Bu son teknoloji araç, Fair Value Gaps (FVG) analizini bir adım öteye taşıyarak ters çevrilmiş FVG bölgelerini tanımlar ve gösterir — fiyat düzeltmesinden sonra oluşan önemli dest
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) , trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullan
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trend Levels göstergesi, piyasa hareketleri sırasında kritik trend seviyelerini — Yüksek, Orta ve Düşük — belirlemek için titizlikle tasarlanmıştır. Özelleştirilebilir bir bakış periyodu boyunca en yüksek, en düşük ve orta değerlerine dayalı gerçek zamanlı hesaplamalarla, bu araç yatırım
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT’nin Inversion Fair Value Gap (IFVG) konseptinin gücünü Inversion Fair Value Gaps Indicator ile keşfedin! Bu son teknoloji araç, Fair Value Gaps (FVG) analizini bir adım öteye taşıyarak ters çevrilmiş FVG bölgelerini tanımlar ve gösterir — fiyat düzeltmesinden sonra oluşan önemli dest
Supply Demand Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , bu araç güçlü momentum mumlarına dayalı olarak arz ve talep bölgelerini çizer ve   timeframe selector   özelliği sayesinde bu bölgeleri birden fazla zaman diliminde tanımlamanızı sağlar. Retest ve break etiketleri ile özelleştirilebilir do
ML Adaptive SuperTrend MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Gelişmiş makine öğreniminin gücünü, değişen piyasa koşullarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak için tasarlanmış olan Machine Learning Adaptive SuperTrend göstergesiyle keşfedin. Bu gösterge, k-ortalama kümeleme ile SuperTrend metodolojisini entegre ederek, kesin trend belirleme ve vol
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatiliteye dayalı gelişmiş bir gösterge olan Follow Line MT5 ve Tarayıcı ile ticaret avantajınızı en üst düzeye çıkarın. Bu araç, özelleştirilebilir ayarlarla Bollinger Bantlarının gücünü birleştirir ve fiyat hareketlerine ilişkin hassas bilgiler sunar. See more MT4 version at:   Follo
FREE
All Candlestick Patterns MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Mum çubuğu formasyonlarını öğrenmek, piyasada bilinçli kararlar almak isteyen her tüccar için önemlidir. İşte All Candlestick Patterns – teknik analizlerinizi geliştirmek ve piyasa eğilimleri ve olası ters dönüşler hakkında güçlü bilgiler sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir araç. Bu h
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools göstergesi, potansiyel likidite bölgelerini yüksek ve düşük seviyelerdeki sık fitil temasları, tekrar ziyaret sayısı ve her bölgedeki işlem hacmini analiz ederek grafik üzerinde belirleyen ve işaretleyen gelişmiş bir araçtır. Bu araç, yatırımcılara likiditenin biriktiği p
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Genel Bakış OA SnR Power, destek ve direnç seviyelerinin gücünü belirlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Ticaret hacmi, geri dönüş sıklığı ve yeniden test sayısı gibi önemli faktörleri bir araya getirerek bu gösterge, piyasadaki kritik fiyat bölgelerine ilişkin k
FREE
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Üç Çubuklu Tersine Dönüş Deseni Göstergesi , üç çubuklu tersine dönüş modellerini otomatik olarak tanımlayıp fiyat grafiğinde vurgulayan güçlü bir araç sunar. Bu gösterge, potansiyel trend tersine dönüşlerini tespit etmek için değerli bir kaynaktır ve kullanıcıların entegre edilmiş trend
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) , trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullan
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5 için devrim niteliğindeki RSI Kernel Optimized with Scanner’ı sunuyoruz. Bu gelişmiş araç, güçlü Çekirdek Yoğunluk Tahmin (KDE) algoritmasını entegre ederek geleneksel RSI analizini yeniden tanımlıyor. Bu gelişmiş gösterge, sadece piyasadaki trendlerle ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner ile yapay zekanın gücünü keşfedin, MetaTrader 5 (MT5) için devrim niteliğinde bir ticaret aracı. Bu gösterge, K-means kümeleme ile yaygın olarak kullanılan SuperTrend göstergesini birleştirerek piyasa analizini yeniden tanımlıyor ve yatırımcılara
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Giriş Market Structure Trend Targets Scanner , piyasa trendlerini analiz etmek, breakout noktalarını belirlemek ve dinamik stop loss aracılığıyla riski yönetmek için güçlü bir araçtır. Breakout noktalarını belirlemek için önceki yüksekleri ve düşükleri takip ederek, bu araç trader'la
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Doğrusal Regresyon Kanal Göstergesi , yatırımcılara fiyat trendlerini ve potansiyel dönüş noktalarını yakalamada yardımcı olan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Doğrusal regresyon kanalları, bantlar ve gelecek projeksiyonlarını hesaplayıp göstererek, bu gösterge piyasa dinamikleri hakkın
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatiliteye dayalı gelişmiş bir gösterge olan Follow Line ve Tarayıcı ile ticaret avantajınızı en üst düzeye çıkarın. Bu araç, özelleştirilebilir ayarlarla Bollinger Bantlarının gücünü birleştirir ve fiyat hareketlerine ilişkin hassas bilgiler sunar. See more MT5 version at:   Follow Li
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Uzman Danışmanlar
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Önemli özelliklerle başlayalım: EA bir HABER FİLTRESİ ve bir RSI FİLTRESİ ile donatılmıştır. Düşük risk (bazı döviz çiftlerinin %10'dan az, hatta %5'lik bir Düşüşü vardır). Bu EA herhangi bir martingale veya grid işlevi kullanmaz. EA istenirse manuel ticaret için görsel bölgeler göstereb
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5 için devrim niteliğindeki RSI Kernel Optimized with Scanner’ı sunuyoruz. Bu gelişmiş araç, güçlü Çekirdek Yoğunluk Tahmin (KDE) algoritmasını entegre ederek geleneksel RSI analizini yeniden tanımlıyor. Bu gelişmiş gösterge, sadece piyasadaki trendlerle ilgili gerçek zamanlı bilgiler
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels göstergesi, kümeleme analizinde güçlü bir makine öğrenimi tekniği olan kayan K-means kümeleme kullanarak temel fiyat eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu gösterge, kümelenmiş fiyat verilerine dayalı uyarlanabilir kanallar oluşturur ve yatırımcıların eğilim y
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt