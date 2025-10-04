Specter Trend Cloud MT4 Scanner

Özel teklif: ALL TOOLS , her biri sadece $35!

Specter Trend Cloud, piyasa yönünü ve kritik yeniden test fırsatlarını vurgulamak üzere tasarlanmış, hareketli ortalamalara dayalı bir trend görselleştirme aracıdır. Uyarlanabilir ortalamaları oynaklık ayarıyla birleştirerek, trend değişimlerinde tersine dönen renkli bir “bulut” oluşturur ve devam eden trendlerde fiyatın kısa vadeli ortalamayla nasıl etkileştiğini izler.

Key Features

Çoklu MA çekirdek motoru



SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA veya VWMA seçilebilir. Göstergede iki ortalama kullanılır: kısa vadeli (kullanıcı tanımlı uzunluk) ve bunun iki katı uzunluğa ayarlanmış uzun vadeli.

Oynaklık ayarlı ofset

Her iki ortalama da trend yönüne göre ATR(200) kadar kaydırılır. Bu ayar, bulutun aşırı dar bantlar yerine piyasanın gerçekçi “nefes alanını” yansıtmasını sağlar.

Trend bulutu

Kaydırılmış iki ortalama arasındaki alan yarı saydam gölgelendirme ile doldurulur:

Aqua = yükseliş trendi

Orange = düşüş trendi

Trend dönüş mantığı

Kısa ortalama uzun ortalamayı yukarı/aşağı kestiğinde bir “flip” oluşur. Bulut anında renk değiştirir ve yeni durumu yansıtmaya başlar.

Yeniden test tespiti

Devam eden bir trend sırasında fiyat beş bar içinde kısa ortalamayı yeniden test ederse, araç şunları yapar: Çubuğun üstüne/altına oklar ile yeniden testi işaretler.

Yeniden test fiyatından noktalı yatay bir çizgi uzatır.

Nasıl çalışır

Trend tanımı: kısa ve uzun ortalamalar arasındaki ilişkiye dayanır.

Bulut doldurma: iki kaydırılmış ortalama arasında yarı saydam aqua veya orange gölgelendirme.

Yeniden testler: oklar ve noktalı çizgiler, aktif trend sırasında geri çekilme noktalarını vurgular.

Kullanım

Bulut rengini üst düzey trend eğilimi olarak kullanın (aqua = yükseliş, orange = düşüş).

Oklar ve noktalı çizgiler, devamın gelişebileceği geri çekilme/yeniden test bölgelerini gösterir.

Korunan bir yeniden test seviyesi trend güvenini güçlendirir; kırılan seviye momentum zayıflamasını işaret edebilir.

Varlık davranışı ve zaman dilimi tercihlerinize göre MA türünü ve uzunluğunu ayarlayın.

Taranıcı ve uyarılar Kullanıcılar, diğer grafikleri hızlıca izlemek için tarayıcıyı açıp kapatabilir.

Gösterge, Buy/Sell ortaya çıktığında ve trend değiştiğinde sinyal uyarıları sunar; bu uyarılar (özellikle Taranıcı kullanırken) piyasa bilgisini kolayca kavramayı sağlar. Ayrı parametreler

Kullanıcılar her zaman dilimi için ayrı parametreler belirleyebilir; yani hangi zaman diliminin ilgili parametreyi kullanacağını seçebilir. Örneğin,

Zaman Dilimi Listesi "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1" ise ve Length listesi "5;10;15;20;25;30;35;40" ise

gösterge karşılık gelen Length parametresini kullanacaktır:

M1: 5





M5: 10





M15: 15





M30: 20





H1: 25





H4: 30





D1: 35





W1: 40

Not: Bu parametreyi kullanmak için “Use separate parameters for each time frame” seçeneğini etkinleştirin.

Conclusion



Specter Trend Cloud, trend tespiti, oynaklık ayarlı bulut gölgelendirmesi ve yeniden test görselleştirmesini tek bir araçta birleştirir. Renkli bulut yönü anında netleştirirken, oklar ve noktalı seviyeler taktiksel yeniden test bölgelerini vurgular ve geçersiz olduğunda otomatik olarak temizlenir. Farklı piyasalar ve işlem stilleri genelinde trend yapısını izlemek için çok yönlü ve uyarlanabilir bir katmandır.



























































