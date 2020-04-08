Trendlines Oscillator MT4 Scanner

Offerta speciale: ALL TOOLS, solo $35 ciascuno!

Nuovi strumenti a $30 per la prima settimana o per i primi 3 acquisti

Canale Trading Tools su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità

Trendlines Oscillator identifica trend e momentum utilizzando distanze normalizzate tra il prezzo attuale e le più recenti linee di tendenza rialziste (supporto) e ribassiste (resistenza) rilevate.

Vedi di più sulla versione MT5: Trendlines Oscillator MT5 Scanner

Vedi di più sulla versione MT4: Trendlines Oscillator MT4 Scanner

Altri prodotti: All Products

Caratteristiche principali

  • Linee di momentum rialzista e ribassista separate

  • Un’unica linea di segnale con marcatori di incrocio

  • Smussamento opzionale dei dati e della linea di segnale

Utilizzo

L’indicatore traccia tre linee: due linee di momentum (rialzista e ribassista) e una linea di segnale. Quando una delle linee di momentum incrocia la linea di segnale, un punto segna l’incrocio per indicare quale lato sta guadagnando forza.
In generale, quando la linea di momentum rialzista (verde) è sopra la linea di momentum ribassista (rossa), è indicata pressione d’acquisto; in tal caso, il prezzo è più distante dalle linee di tendenza di supporto che da quelle di resistenza. Il contrario suggerisce pressione di vendita.

Il momentum rialzista è derivato individuando le linee di tendenza di supporto sotto il prezzo, misurando la distanza (delta) dal prezzo a tali linee e normalizzando il risultato nei valori di momentum visualizzati.
Il momentum ribassista è calcolato allo stesso modo utilizzando le linee di tendenza di resistenza sopra il prezzo.

Lunghezza e Memoria

La modifica di Length e Memory cambia le letture del momentum:

  • Length imposta la scala della struttura di mercato utilizzata per rilevare linee di tendenza più grandi o più piccole.

  • Memory imposta quante linee di tendenza rilevate sono incluse nei calcoli.
    Valori più piccoli aumentano la reattività; valori più grandi aiutano a enfatizzare trend più ampi.

Smussamento

Per impostazione predefinita, i dati grezzi non sono smussati. La linea di segnale usa una Media Mobile Triangolare (Triangular Moving Average, TMA) di lunghezza 10. Sia i dati di momentum sia la linea di segnale possono essere smussati.
L’indicatore supporta fino a 10 metodi di smussamento: RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA (oppure nessuno).

Schema di calcolo

  1. Raccogliere massimi e minimi (pivot).

  2. Formare linee di tendenza calcolando pendenza e intercetta tra massimi decrescenti contigui (resistenza) e minimi crescenti (supporto).

  3. Per la barra corrente, valutare il valore di ciascuna linea di tendenza e calcolare il delta rispetto al prezzo. Per le somme relative, utilizzare solo linee di supporto sotto il prezzo e linee di resistenza sopra il prezzo.

  4. Normalizzare su una scala 0–100 dividendo la somma delle delta relative per la somma delle delta assolute.

  5. Smussare i valori rialzisti e ribassisti come configurato, quindi calcolare la linea di segnale dalla loro differenza (e smussarla se selezionato).

  6. Generare segnali di incrocio confrontando il momentum con la linea di segnale, utilizzando solo il primo segnale in ogni serie di incroci rialzisti o ribassisti.

Impostazioni

  • Length: dimensione della struttura di mercato per il rilevamento delle linee di tendenza.

  • Memory: numero di linee di tendenza incluse nei calcoli.

  • Source: prezzo di input (predefinito: close).

Impostazioni di smussamento

  • Smussamento dei dati: metodo e lunghezza (RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA o None).

  • Smussamento del segnale: metodo e lunghezza (stesse opzioni sopra).

Scanner e avvisi

  • Gli utenti possono attivare/disattivare lo scanner per monitorare rapidamente altri grafici.
  • L’indicatore dispone di avvisi di segnale quando compaiono Buy/Sell; con tali avvisi (specialmente usando lo scanner) è facile cogliere le informazioni di mercato.



Prodotti consigliati
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Trend Levels MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Trend Levels è meticolosamente progettato per individuare livelli di trend critici — Alto, Medio e Basso — durante i movimenti di mercato. Con calcoli in tempo reale basati sui valori più alti, più bassi e medi su un periodo di lookback personalizzabile, questo strumento for
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicatori
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicatori
Panoramica dell’indicatore Aroon Classic L’indicatore Aroon Classic è uno strumento tecnico che identifica quantitativamente l’insorgere e la persistenza dei trend su un grafico. Utilizza due linee — “Aroon Up” e “Aroon Down” — per mostrare la forza del trend e i punti di inversione nell’intervallo da 0 a 100. Un valore elevato di Aroon Up indica un forte trend rialzista, mentre un valore elevato di Aroon Down indica un forte trend ribassista. Caratteristiche principali Distinzione visiva tra in
FREE
Non Repainting Supertrend Indicator MT4
Eda Kaya
5 (2)
Indicatori
Non-Repainting Supertrend Indicator for MT4 The Non-Repainting Supertrend Indicator is a powerful tool for detecting market trends and breakout points. Specifically designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform, this support and resistance indicator uses a dynamic trendline and signal arrows to accurately reflect the direction and potential reversal of price movements. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Non Repainting Supertrend Indicator for MT5   | ALL Product
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Koala Fibo Base Time
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (1)
Indicatori
Welcome to Koala Fibo Base Time Welcome to Koala Fibo Time Zone Welcome to Koala Fibo Time Extention Welcome to Missed Tool For Meta Trade! Simple Introduction : Fibonacci Time Zones are vertical lines based on the Fibonacci Sequence. These lines extend along the X axis (date axis) as a mechanism to forecast reversals based on elapsed time. A major low or high is often chosen as the starting point. Distances start relatively small and grow as the Fibonacci Sequence extends. Chartists can extend
FREE
Sideway Trend Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Insta
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indicatori
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4
Eda Kaya
Indicatori
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4 The Judas Indicator with Confirmation is specifically designed to detect deceptive price movements on the chart. This tool helps traders recognize the true market trend by filtering out fake breakouts, reducing the risk of falling for false signals. By confirming the primary trend within a 1-minute timeframe , it minimizes the chances of traders making incorrect decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Judas Sw
FREE
Classic Harmonic Butterfly Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Classic Harmonic Butterfly Pattern Indicator for MT4 The Classic Butterfly Harmonic Pattern Indicator is designed to visually detect and display butterfly patterns on MetaTrader 4 charts, highlighting potential price reversal zones. A distinctive feature of this pattern is that point "D" extends beyond the initial point "X." The appearance of the butterfly pattern typically signals the conclusion of the current trend and the potential beginning of a new directional move. This indicator displays
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicatori
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicatori
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicatori
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (9)
Indicatori
L'indicatore mostra livelli circolari sul grafico. Sono anche chiamati livelli psicologici, bancari o dei principali operatori. A questi livelli si verifica una vera e propria lotta tra tori e orsi, l'accumulo di molti ordini, che porta a un aumento della volatilità. L'indicatore si adatta automaticamente a qualsiasi strumento e timeframe. Se il livello 80 viene rotto e poi testato, acquistare. Se il livello 20 viene rotto e poi testato, vendere. L'obiettivo è 00. Attenzione. A causa dei forti
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Nen Star Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Nen Star Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 4 The Nen Star Harmonic Pattern Indicator is an advanced tool in technical analysis that relies on Fibonacci ratios to identify potential price reversal zones. This pattern is used by traders to spot precise turning points in the market. The structure consists of five key points: X, A, B, C, and D, and can appear in both bullish and bearish trends. In bullish formations, it resembles the letter "M", while in bearish setups, the pattern forms a
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicatori
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Day Open Level indicator mk
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex DAY OPEN LEVEL per MT4. - L'indicatore "Day Open Level" è un indicatore ausiliario molto utile. - Il livello di apertura giornaliero è molto importante perché molto spesso il prezzo torna a quell'area durante il giorno. - L'indicatore mostra la linea di apertura giornaliera per ogni giorno. - È utile per i trader intraday per impostare obiettivi o utilizzarlo come area di supporto/resistenza. - L'indicatore Day Open Level può essere utilizzato per il trading intraday di
Price Volume Divergence Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Price Volume Divergence Indicator MetaTrader 4 The Price Volume Divergence Indicator is one of the simplest tools for detecting and trading volume divergences in financial markets. This MT4 signal and forecast indicator automatically identifies both classic and hidden divergences, displaying trading signals directly on the chart.  Bullish signals are marked in blue , while bearish signals are shown in purple . «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Price Volume Di
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicatori
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicatori
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Altri dall’autore
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell’attuale panorama di trading finanziario caratterizzato da elevata volatilità, identificare con precisione i livelli di supporto e resistenza è fondamentale affinché i trader possano prendere decisioni informate. Predictive Ranges Scanner Multi-TF è uno strumento avanzato progettato
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – uno strumento versatile e potente progettato per aiutarti a essere sempre un passo avanti alle tendenze di mercato, con funzionalità personalizzabili e avvisi in tempo reale. Basato sulla logica comprovata del SuperTrend di
FREE
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , questo strumento traccia le zone di offerta e domanda basate su candele a forte momentum, permettendoti di identificare queste zone su più timeframe utilizzando la funzione   timeframe selector   . Con etichette di retest e break, insieme
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, que
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Massimizza il tuo vantaggio nel trading con Follow Line MT5 con Scanner, un indicatore avanzato basato sulla volatilità progettato per trader seri. Questo strumento combina la potenza delle Bande di Bollinger con impostazioni personalizzabili, offrendo intuizioni precise sui movimenti de
FREE
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner è uno strumento di trading all’avanguardia progettato per aiutare i trader a identificare tendenze critiche e rilevare rotture in tempo reale. Con linee di tendenza generate automaticamente basate su punti pivot, questo indicatore consente ai trader di cogl
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Scopri la potenza del concetto di Inversion Fair Value Gap (IFVG) di ICT con l’ Indicatore Inversion Fair Value Gaps ! Questo strumento all’avanguardia porta i Fair Value Gaps (FVG) a un livello successivo, identificando e visualizzando le zone di FVG invertite – aree chiave di supporto
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il rivoluzionario RSI Kernel Optimized with Scanner, uno strumento all'avanguardia che ridefinisce l'analisi RSI tradizionale integrando il potente algoritmo di stima della densità del nucleo (KDE). Questo indicatore avanzato non solo fornisce informazioni in tempo reale sull
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, que
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Introduzione Market Structure Trend Targets Scanner è uno strumento potente per analizzare le tendenze di mercato, identificare i punti di breakout e gestire il rischio tramite uno stop loss dinamico. Tracciando i massimi e i minimi precedenti per individuare i breakout, questo strum
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore del modello di inversione a tre barre offre uno strumento potente per i trader, identificando e evidenziando automaticamente i modelli di inversione a tre barre direttamente sul grafico dei prezzi. Questo indicatore è una risorsa preziosa per individuare potenziali inversion
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Panoramica OA SnR Power è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare e valutare la forza dei livelli di supporto e resistenza. Integrando fattori chiave come il volume di trading, la frequenza dei rimbalzi e il numero di test, questo indicatore offre una vision
FREE
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Cominciamo con le caratteristiche eccezionali: L'EA è dotato di un FILTRO NOTIZIE e di un FILTRO RSI. Basso rischio (alcune coppie di valute hanno un DrawDown <10%, persino del 5%). Questo EA non utilizza alcuna funzione di martingala o griglia. L'EA può visualizzare zone visive per il t
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Supertrend Fakeout è una versione migliorata del classico indicatore Supertrend , progettata per fornire segnali di tendenza più affidabili. Integrando funzionalità avanzate come Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , questo indicatore aiuta a filtrare i falsi segnali di i
FREE
SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Scopri la potenza dell'IA con il SuperTrend AI Clustering MT5 con Scanner , uno strumento di trading rivoluzionario per MetaTrader 5 (MT5). Questo indicatore ridefinisce l'analisi del mercato combinando il clustering K-means con l'ampio indicatore SuperTrend, dando ai trader un vantaggio
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Indicatore di Canale di Regressione Lineare è un potente strumento di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare trend di prezzo e potenziali punti di inversione. Calcolando e visualizzando canali di regressione lineare, bande e proiezioni future, questo indicatore offre una prosp
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il rivoluzionario RSI Kernel Optimized with Scanner per MT5, uno strumento all'avanguardia che ridefinisce l'analisi RSI tradizionale integrando il potente algoritmo di stima della densità del nucleo (KDE). Questo indicatore avanzato non solo fornisce informazioni in tempo re
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Massimizza il tuo vantaggio nel trading con Follow Line con Scanner, un indicatore avanzato basato sulla volatilità progettato per trader seri. Questo strumento combina la potenza delle Bande di Bollinger con impostazioni personalizzabili, offrendo intuizioni precise sui movimenti dei pr
FREE
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nell'ambiente in continua evoluzione del trading finanziario, identificare e analizzare accuratamente i livelli di supporto e resistenza è essenziale per prendere decisioni di investimento informate. SnR Retest and Break Multi-Timeframe è un indicatore di supporto e resistenza progettato
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore AI Channels utilizza il clustering K-means mobile —una potente tecnica di apprendimento automatico nell'analisi dei cluster—per fornire intuizioni in tempo reale sulle tendenze di prezzo sottostanti. Questo indicatore crea canali adattivi basati su dati di prezzo raggruppati
FREE
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore AI Channels utilizza il clustering K-means mobile —una potente tecnica di apprendimento automatico nell'analisi dei cluster—per fornire intuizioni in tempo reale sulle tendenze di prezzo sottostanti. Questo indicatore crea canali adattivi basati su dati di prezzo raggruppati
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Presentiamo il SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – uno strumento versatile e potente progettato per aiutarti a essere sempre un passo avanti alle tendenze di mercato, con funzionalità personalizzabili e avvisi in tempo reale.  Puoi regolare il metodo di calcolo dell' ATR tra RMA
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nei mercati finanziari dinamici, identificare i segnali di inversione di tendenza è essenziale per un trading efficace. L'RSI Divergence Scanner è progettato per aiutarti a rilevare segnali di divergenza RSI su varie coppie di valute e timeframe in modo accurato ed efficiente. Vedi più v
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Panoramica OA SnR Power è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a identificare e valutare la forza dei livelli di supporto e resistenza. Integrando fattori chiave come il volume di trading, la frequenza dei rimbalzi e il numero di test, questo indicatore offre una vision
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione