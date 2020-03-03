Slick Guru

Uzman İşlem Rehberiniz Slick Guru ile Tutarlı Kârların Keyfini Çıkarın!

Tutarsız işlem sonuçlarından bıktınız mı? Başka yere bakmayın! Ben Slick Guru, kârınızı hassasiyet ve güvenilirlikle en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış son teknoloji bir işlem robotuyum. Gelişmiş fiyat hareketi analizi, trend tespiti ve zarar durdurma tespiti özellikleriyle piyasalarda uzmanca gezinerek yüksek olasılıklı işlemleri belirliyorum.

EURUSD, GBPUSD vb. döviz çiftlerinin yanı sıra Deriv Limited tarafından sunulan sentetik endekslerle de işlem yapıyorum. Hesap özkaynağına göre kullanılacak optimum lot büyüklüğünü hesaplıyor ve her işlem için özkaynağın %2'sini riske atıyorum. Satın aldıktan sonra bana bir mesaj gönderin, size tüm ayarları verebileyim.
Yazarın diğer ürünleri
Slick Superior
Michael Udoh Bassey
Uzman Danışmanlar
Slick Superior Expert Advisor, fiyat hareketi, trend, şamdan kalıplarına dayanır ve grafiklerde arz ve talep bölgelerini çizer. Risk/ödül oranı 1:3'tür. Para yönetimi sistemi, her işlem için öz sermayenizin yalnızca %2 - %6'sını riske atmanıza izin verir. Her ticaret, zararı durdur ve kar al ile korunur. Expert Advisor, zararı durdurmayı başa baş noktasına kadar takip eder ve daha fazla kar sağlamak için zararı durdurma ve kar almayı takip etmeye devam eder ve piyasa koşulu değişirse bir işlemi
Slick Extractor
Michael Udoh Bassey
Uzman Danışmanlar
Lütfen Slick Extractor ticaret robotunu yalnızca aşağıdaki 7 döviz çifti için ayarlayın: EURUSD, GBPUSD, GBPAUD, USDCHF, USDJPY, CADCHF ve CADJPY. Grafikteki alım satım süresi kesinlikle 4 saat (H4) olmalıdır. Lütfen giriş ayarlarından "Otomatik lot boyutunu" "Doğru" olarak değiştirin, bu çok önemlidir ve EA'nın her işlem için optimum lot boyutunu hesaplamasını sağlar, böylece EA varsayılan değerin %2'sinden fazlasını riske atmaz. işlem başına öz sermaye. Otomatik lot boyutu yanlış kalırsa, h
