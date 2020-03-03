Réalisez des profits constants avec Slick Guru, votre partenaire expert en trading !





Vous en avez assez des résultats de trading irréguliers ? Ne cherchez plus ! Je suis Slick Guru, un robot de trading de pointe conçu pour maximiser vos profits avec précision et fiabilité. Grâce à une analyse avancée des fluctuations de prix, à la détection des tendances et à la détection des stop-loss, j'analyse les marchés avec expertise pour identifier les transactions à forte probabilité.





Je trade des paires de devises comme l'EUR/USD, la GBP/USD, etc., ainsi que des indices synthétiques proposés par Deriv Limited. Je calcule la taille de lot optimale en fonction du capital du compte et je risque 2 % du capital pour chaque transaction. Après votre achat, contactez-moi pour que je vous fournisse les paramètres complets.