EU Daybreak EA

Merhaba Traderlar,

Bu, bizim yeni Expert Advisor (EA)’ımız.

Titiz testlerimiz sayesinde, paranızı uzun ömürlü ve güvenilir bir projeye yatırım yapmanızı sağlayacak bir sistem geliştirdik.

Gerçek dışı kazançlar vaat eden sahte EA’lara ve sizi kârlılığa ulaştıramayan sözde “trading gurularına” veda edin.

Bu EA, en zorlu testlerden geçti — yalnızca en iyi stratejiler ayakta kaldı.

İşte trading’in özü budur: en yüksek dayanıklılık ve sürdürülebilirlik.

Bu strateji, kapsamlı out-of-sample (örnek dışı) testler sonucunda geliştirildi.

Farklı piyasalarda ve çeşitli zaman dilimlerinde test edildi.

Birçok strateji arasından bu strateji, güçlü performansı ve potansiyeliyle öne çıktı.

Bu EA, özellikle prop firm hesapları — özellikle de FTMO hesapları — için tasarlandı.

Ancak, normal broker hesabınızla da kullanabilirsiniz.

Satın almadan önce, brokerinizin geçmiş verilerinin stratejiyle uyumlu olduğundan emin olmak için EA’yı kendi MT5 hesabınızda test etmenizi öneririz.

Elde Edeceğiniz Avantajlar:

Potansiyel olarak istikrarlı bir gelir kaynağı.

“Potansiyel olarak” diyoruz çünkü trading’de hiçbir şey garanti değildir.

Ancak testlerimize göre, bu stratejinin gelecekte yaklaşık %90 kârlı olma olasılığı vardır.

Sermayenizi büyütmenin esnek bir yolu.

Kendi risk toleransınıza göre, rahat ettiğiniz risk seviyesini seçebilirsiniz.

Stresiz bir ürün.

Tek yapmanız gereken EA’nın işlemleri yönetmesine izin vermek ve zamanla kazançları toplamaktır.

Zihinsel rahatlık ve güven.

Bu EA, “kurşun geçirmez” (bulletproof) bir yaklaşımla, algoritmik trading’deki en iyi uygulamalar takip edilerek geliştirilmiştir.

Gelecekte daha iyi bir strateji geliştirirsek, onu mağazamda paylaşacağım.

İstediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz.

EA Kurulumu

Bu strateji, olduğu gibi kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Giriş parametrelerini değiştirmemeniz gerekir,

yalnızca “mmRiskedMoney” parametresi risk seviyenizi ayarlamanıza olanak tanır.

(En uygun risk seviyesini bulmak için MT5 backtest ekranında “mmRiskedMoney” değerini değiştirebilirsiniz.)

EA, EUR/USD paritesinde ve H1 zaman diliminde en iyi sonucu verir.

Diğer piyasalarda veya zaman dilimlerinde de kârlı olabilir, ancak verimliliği daha düşük olabilir.

Bu stratejiden en iyi şekilde yararlanmak için bu önerilere uyun!

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.