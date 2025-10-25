EU Daybreak EA

Ciao Trader,

Questo è il nostro nuovo Expert Advisor (EA).

Grazie ai nostri test rigorosi, abbiamo creato un modo affidabile per investire il tuo denaro in un progetto solido e duraturo.

Dì addio ai falsi EA che promettono rendimenti da sogno e ai “guru” improvvisati che non riescono a portarti alla redditività.

Questo EA ha superato i test più severi — solo le migliori strategie sono sopravvissute.

Questo è il vero significato del trading: resistenza e sopravvivenza.

Questa strategia è stata sviluppata attraverso un ampio processo di test out-of-sample.

È stata provata su diversi mercati e in vari timeframe.

Tra le tante strategie analizzate, questa si è distinta per le sue ottime prestazioni e il suo alto potenziale.

Questo EA è stato progettato principalmente per funzionare su conti di prop firm — in particolare su conti FTMO —,

ma puoi utilizzarlo anche con il tuo broker tradizionale.

Prima dell’acquisto, assicurati di testarlo sul tuo MT5, per verificare che i dati storici del tuo broker siano coerenti con la strategia.

I vantaggi che otterrai:

Una fonte di reddito potenzialmente costante.

Diciamo “potenzialmente” perché nel trading non esistono garanzie.

Tuttavia, in base ai nostri test, questa strategia ha circa il 90% di probabilità di essere profittevole anche in futuro.

Un modo flessibile per far crescere il tuo capitale.

Puoi scegliere il livello di rischio più adatto alla tua tolleranza personale.

Un prodotto senza stress.

Ti basta lasciare che l’EA gestisca le operazioni e raccogliere i profitti nel tempo.

Tranquillità e sicurezza.

Questo EA è stato sviluppato con un approccio a prova di errore, seguendo le migliori pratiche del trading algoritmico.

Se in futuro svilupperemo una strategia ancora migliore, la pubblicherò nel mio store.

Puoi contattarmi in qualsiasi momento.

Configurazione dell’EA

Questa strategia è progettata per essere utilizzata così com’è.

Non dovresti modificare i parametri di input,

ad eccezione di “mmRiskedMoney”, che ti consente di regolare il livello di rischio.

(Puoi modificare “mmRiskedMoney” durante il backtest su MT5 per trovare il livello di rischio più adatto a te.)

L’EA funziona al meglio sulla coppia EUR/USD, timeframe H1.

Può essere profittevole anche su altri mercati o timeframe, ma con minore efficienza.

Segui questi consigli per ottenere il massimo da questa strategia!

Grazie per la lettura.