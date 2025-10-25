EU Daybreak EA

Bonjour, traders !

Voici notre tout nouveau Expert Advisor (EA).

Grâce à nos tests rigoureux, nous avons conçu une solution fiable pour vous permettre d’investir votre argent dans un projet solide et durable.

Dites adieu aux faux EAs qui promettent des rendements irréalistes,

et aux soi-disant « gourous » incapables de vous mener à la rentabilité.

Cet EA a subi les tests les plus exigeants — seules les meilleures stratégies ont survécu.

C’est ça, le vrai trading : la résilience et la durabilité avant tout.

Cette stratégie a été développée grâce à des tests approfondis hors échantillon (out-of-sample).

Elle a été testée sur différents marchés et à travers plusieurs unités de temps.

Parmi de nombreuses stratégies, celle-ci s’est distinguée par ses performances solides et son fort potentiel.

Cet EA a été principalement conçu pour fonctionner sur des comptes de sociétés de trading financées (prop firms) — notamment les comptes FTMO —,

mais vous pouvez également l’utiliser avec votre courtier habituel.

Avant l’achat, testez-le sur votre propre MT5, afin de vous assurer que les données historiques de votre courtier correspondent à celles de la stratégie.

Les avantages que vous en retirerez :

Une source de revenus potentiellement stable.

Nous disons « potentiellement », car dans le trading, rien n’est garanti.

Cependant, selon nos tests, cette stratégie a environ 90 % de probabilité d’être rentable à l’avenir.

Une façon flexible de faire croître votre capital.

Vous pouvez ajuster le niveau de risque selon votre propre tolérance au risque.

Un produit sans stress.

Laissez simplement l’EA gérer les opérations et encaissez vos profits au fil du temps.

Sérénité et sécurité.

Cet EA a été développé avec une approche « à toute épreuve », suivant les meilleures pratiques du trading algorithmique.

Si nous développons une stratégie encore meilleure à l’avenir, je la publierai dans ma boutique.

Vous pouvez me contacter à tout moment.

Configuration de l’EA

Cette stratégie est conçue pour être utilisée telle quelle.

Vous ne devez pas modifier les paramètres d’entrée,

sauf le paramètre « mmRiskedMoney », qui vous permet d’ajuster votre niveau de risque.

(Vous pouvez modifier « mmRiskedMoney » lors du backtest sur MT5 afin de trouver le niveau de risque qui vous convient le mieux.)

L’EA fonctionne de manière optimale sur la paire EUR/USD, unité de temps H1.

Il peut aussi être rentable sur d’autres marchés ou unités de temps, mais avec une efficacité moindre.

Suivez ces recommandations pour tirer le meilleur parti de cette stratégie !

Merci de votre lecture.