



Merhaba ben

/ - Tam otomatik bir robot uzmanıyım ve bağımsız olarak piyasayı analiz edip ticaret kararları veriyorum. İşlevlerimden bazıları

kullanılarak yazıldı ve

tarafından optimize edildi. Dünyadaki finansal olayları almak için kendi sunucum var. Sizin müdahaleniz olmadan 5/24 sizin için çalışabilir ve telefonla mesajla bilgilendirebilirim. İlgilenmeniz gerekiyorsa;

Ana özelliğim, düzinelerce stratejiyle aynı anda işlem yapmamı sağlayan veri akışı analizi metodolojisidir.

Ank şu ana kadar elimizde 6 strateji var:

PILOT_R:

İşlem zamanı 1:30-18:30;

Sembol: EURUSD M5;

İşlem zamanı 1:30-18:30;

Sembol: EURUSD M5;

Minimum depozito: 100 USD;

NIGHT_POUND :

İşlem zamanı 1:30-5:30;

Sembol: GBPUSD M5;

Minimum depozito: 200 USD;

-Varsayılan olarak yalnızca bir PILOT_R11 Stratejisi etkindir;

-Beğendiğiniz stratejileri veya tüm stratejileri aynı anda başlatın;

-Stratejileri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için RUN ayarının yanındaki TRUE bayrağını ayarlayın;

Örneğin:

RUN_Stenvall=TRUE;

>Koşullar:

Minimum depozito: 100USD veya eşdeğeri;

Kaldıraç: 1:30 şeklinde;

VPS'de çalıştırma: evet;

Diğer EA ile uyumluluk: evet;

Adım

_

(Leontolstoy)

, NESCO geliştiricisiyim ve 7 yılı aşkın süredir MQL5'te satıcı olarak kayıtlıyım. EURUSD için trend karşıtı stratejiler oluşturma konusunda çok fazla deneyimim var. Şimdi size NESCO'nun neden diğer EA'lardan daha iyi olduğunu anlatmaya çalışacağım:

Üçüncü taraf göstergeleri veya işlevleri kullanmadan kendi veri analiz sistemi;

Bağımsız veri kaynaklarını ayrıştıran ve tehlikeli haberleri tespit eden kendi sunucusu.

Güçlü volatiliteye veya likidite eksikliğine neden olabilecek tehlikeli küresel olayların yaşanması durumunda, tüm pozisyonlar derhal kapatılacak ve işlemler engellenecektir;

Optimizasyona gerek yok.

Tüm önemli kontrol üniteleri dinamik bir mimariye sahip ve pazara uyum sağlıyor, yani NESCO'yu 10 yıl içinde piyasaya sürebilirsiniz ve aynı şekilde çalışacaktır.

Bu gerçek, EA'yı uzun yıllardır güncelleme olmadan kullanan EA_STENVALL kullanıcıları tarafından doğrulanabilir;

Herkesin faydalanabilmesi için uzun süredir maliyeti düşük tuttum. Ucuz kötü anlamına gelmez ve pahalı iyi anlamına gelmez;



>Bilmeniz gerekenler:

PILOT_R bu motorun yeni bir versiyonu, bu yüzden ileri testler yaptım. https://www.mql5.com/en/users/ats_cis/seller ;

bu motorun yeni bir versiyonu, bu yüzden ileri testler yaptım. ; STENVALL , 2019'dan bu yana 3 kuşak değiştiren ve 2023'te sona eren EA_STENVALL'un yeniden yazılmış ve güncellenmiş versiyonudur. 5 yıllık çalışmanın sonucu #3 numaralı ekran görüntüsünde görülebilir;

, 2019'dan bu yana 3 kuşak değiştiren ve 2023'te sona eren yeniden yazılmış ve güncellenmiş versiyonudur. 5 yıllık çalışmanın sonucu ekran görüntüsünde görülebilir; Stratejilerin hiçbiri bir ızgara kullanmaz, ancak en iyi fiyatı almak için birden fazla pozisyon açabilir; bir strateji için maksimum 8 pozisyon;

Kayıplar normaldir, olumsuz piyasa koşullarının olduğu dönemler vardır ve aylık kar tutarında zarara uğrayabilirsiniz;

Set dosyalarına gerek yok, tüm stratejiler içeride;

Korsanlığa karşı koruma. DLL dosyalarını eklerseniz yalnızca bir strateji kullanabilirsiniz. Ne anlama geldiğini anlamıyorsanız bu mesaj size göre değil;

Bu modda yeni ULTIMATE modu, her konum aynı oranlarda SL_ ve TP_ alır. Boyut volatiliteye bağlı olarak otomatik olarak belirlenir ve 400-2000 pip arasında olabilir.

>Kurulum ve başlatma:

1)Haber sunucusunu izin verilen URL'ler listesine ekleyin. İlk lansmanda grafikte talimatların yer aldığı bir mesaj olacak. Basit;

2)Ayarlar seçim riskinde ( LOW,MID,HIGH.. ) EA'yı EURUSD_M5 grafiğine ekleyin, ardından beğendiğiniz stratejileri açın veya tümünü açın ( Stenvall_RUN=true );

3)Tamam'a tıklayın ve algotrading'i etkinleştirin;

Tamamlamak!

>Ayarların kısa açıklaması:

CUSTOM or AUTOMATIC RISK: Riskleri veya ÖZEL modunu seçin. Daha fazlasını BURADAN okuyun;

NAME: Stratejinin adıdır;

SYMBOL: Sembol ve hangi periyotta başlatılması gerektiğidir, periyodun önemi yoktur;

STABILITY FACTOR: Stabilite faktörü, bu faktör ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Riskleri dağıtırken bu sizin için bir gösterge görevi görebilir;

RECOMMENDED LOT: Sessiz bir ticaret için ötesine geçmemenin daha iyi olacağı önerilen lot. Bunun yalnızca BİR strateji için belirtildiğini unutmayın;

RUN: Bu stratejinin açma/kapama düğmesi;

FIXED LOT & RISK: Seçim, özel bir risk veya sabit bir işlem lotu arasındadır;

