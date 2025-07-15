Iconic SMC Signal Indicator

Indicateur ICONIC SMC — Tradez avec une clarté de niveau institutionnel

Enfin un SMC objectif — sans la corvée manuelle.

Marre de passer des heures à baliser vos graphiques pour rater l’entrée de quelques pips ? Vous doutez de votre lecture quand l’argent réel est en jeu ? L’ère d’un SMC subjectif et chronophage est terminée.

L’Indicateur ICONIC SMC n’est pas « un outil de plus ». C’est un moteur d’analyse de niveau institutionnel qui automatise tout le workflow Smart Money Concepts et transforme votre graphique en tableau de bord vivant d’opportunités à forte probabilité. Cessez de deviner. Exécutez avec une clarté pilotée par les données.

Pourquoi ICONIC ? L’avantage tout-en-un

Oubliez l’encombrement de cinq outils séparés. ICONIC SMC unifie tous les éléments critiques d’une analyse pro en un seul système cohérent.

Moteurs principaux

Structure de marché automatisée

Cartographie instantanée des BOS et CHOCH avec une précision chirurgicale — voyez en un coup d’œil qui tient le contrôle.

Détection de POI de précision

Identification et tracé automatiques des Order Blocks (OB) et Fair Value Gaps (FVG) ; étiquetage des zones mitigées en temps réel.

Cartographie intelligente de la liquidité

Localisation des Equal Highs/Lows (EQL) en tant que réservoirs de liquidité et détection des Liquidity Sweeps (chasses aux stops) — déclencheur clé pour des entrées explosives.

Score de qualité du setup (0–100)

Au cœur d’ICONIC : un moteur propriétaire de scoring qui évalue chaque opportunité via 7 piliers de confluence (Tendance, Structure, POI, Sweep, Confirmation, etc.).
Résultat : des scores clairs et objectifs — plus de trades « peut-être ». Vous définissez le seuil minimal ; l’indicateur le fait respecter.

GUI & alertes de niveau professionnel

Panneau configurable sur le graphique : cockpit propre et professionnel avec toutes les données vitales. Choisissez parmi 6 positions d’écran pour s’adapter à votre espace de travail.
Alertes de plan de trade complètes : push instantané + alertes plateforme sur les setups valides et hautement scorés, avec Symbole, Score, BUY/SELL, Entrée, TP, SL.

La logique — votre copilote systématique

Cartographier le terrain : analyser structure et liquidité pour définir la narration de marché actuelle.
Identifier la zone : mettre en évidence les POI à forte probabilité (OB/FVG) où une réaction est la plus probable.
Attendre l’action : exiger que le prix touche la zone et imprime une bougie de confirmation.
Scorer le setup : le moteur de confluence évalue tous les facteurs en temps réel.
Délivrer le plan : si le score ≥ votre seuil, un plan de trade complet et actionnable est généré et envoyé.

Avis important & disclaimer

L’Indicateur ICONIC SMC accélère l’analyse, impose de la discipline et ajoute de l’objectivité. C’est un outil d’aide à la décision, pas un pilote automatique. Il ne remplace ni votre jugement, ni votre gestion du risque, ni votre compétence de trading. Le trading implique un risque significatif et ne convient pas à tous les investisseurs. Aucune garantie de profit. Utilisez cet outil pour renforcer une stratégie robuste, pas pour la remplacer.


