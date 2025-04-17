Multi Timeframe Candles
- Göstergeler
- Thushara Dissanayake
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Çoklu Zaman Dilimi Mumları göstergesi, yatırımcıların daha düşük zaman dilimi analizlerini daha yüksek zaman dilimi yapısıyla uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir görselleştirme aracıdır. Seçili daha yüksek bir zaman diliminden (H1, H4, D1, vb.) mumları doğrudan mevcut grafiğinize çizerek, bu gösterge grafikleri değiştirmeden genel piyasa anlatısına dair daha net bir bakış açısı sunar.
Bu Göstergeye Kimin İhtiyacı Var?
Bu araç şunlar için idealdir:
- Akıllı Para Kavramı (SMC) / Daha kısa zaman dilimlerinde işlem yaparken daha yüksek zaman dilimi önyargısına güvenen BİT Yatırımcıları.
- Günlük veya seanslık momentumla senkronize kalmak isteyen Scalper'lar ve Gün İçi Yatırımcılar.
- Daha küçük grafiklerde girişleri daraltırken HTF yapısına hızlı bir bakış atmak isteyen Swing Yatırımcıları.
İster fiyat hareketlerine, arz ve talebe, ister trend takip sistemlerine göre işlem yapın, bu gösterge, girişlerinizin daha yüksek zaman diliminin gücüyle desteklenmesini sağlar.
Strateji İyileştirme
Çoklu Zaman Dilimi Mumları şunları iyileştirmeye yardımcı olur:
- Yönsel Eğilim Onayı – Baskın trend veya piyasa yapısıyla uyumlu kalın.
- İnce Ayarlı Girişler – En uygun giriş bölgelerini belirleyin (örneğin, 5 aylık bir grafikte yükseliş eğilimindeki günlük bir mumun içinde).
- Sahte Filtreleme – Sadece HTF mumunun yönünde işlem yaparak tuzaklardan kaçının.
- HTF Likidite Farkındalığı – Daha yüksek zaman dilimlerinden potansiyel fitilleri ve tepki bölgelerini tespit edin.
Temel Özellikler:
- Üst üste bindirmek için daha yüksek bir zaman aralığı seçin.
- Mum renklerini, kenarlıklarını ve dolgu ayarlarını özelleştirin.
- MTF mumlarınızı normal mumlarınızın arkasına veya önüne yerleştirin.
- Tekrar boyama yok – tüm mumlar gerçek zamanlı olarak hesaplanır.
Birleşmeyle ticaret yapın. Güvenle ticaret yapın. Çoklu Zaman Dilimi Mumları göstergesi size daha büyük resmi, tam da ihtiyacınız olan yerde sunar.