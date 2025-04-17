Multi Timeframe Candles

L'indicateur Bougies Multi-Timeframes est un puissant outil de visualisation conçu pour aider les traders à aligner leur analyse des unités de temps courtes sur la structure des unités de temps longues. En traçant les bougies d'une unité de temps longue sélectionnée (H1, H4, D1, etc.) directement sur votre graphique actuel, cet indicateur vous offre une perspective plus claire de l'évolution globale du marché sans changer de graphique.

Qui a besoin de cet indicateur ?

Cet outil est idéal pour :
  • Concept d'argent intelligent (SMC) / TIC Les traders qui s'appuient sur un biais de délai plus élevé tout en exécutant des transactions sur des délais plus courts.
  • Scalpers et traders intraday cherchant à rester en phase avec la dynamique quotidienne ou sessionnelle.
  • Les traders Swing qui souhaitent jeter un coup d'œil rapide sur la structure HTF tout en affinant les entrées sur des graphiques plus petits.

Que vous négociiez l'action des prix, l'offre et la demande ou les systèmes de suivi de tendance, cet indicateur garantit que vos entrées sont soutenues par la force de la période la plus élevée.

Amélioration de la stratégie

Les bougies multi-périodes aident à améliorer :
  • Confirmation du biais directionnel – Restez aligné sur la tendance dominante ou la structure du marché.
  • Entrées raffinées – Identifiez les zones d’entrée optimales (par exemple, à l’intérieur d’une bougie quotidienne haussière sur un graphique de 5 M).
  • Filtrage des faux signaux – Évitez les pièges en négociant uniquement dans le sens de la bougie HTF.
  • Sensibilisation à la liquidité HTF – Repérez les mèches potentielles et les zones de réaction à partir de délais plus longs.

Caractéristiques principales :

  • Choisissez une période plus longue à superposer.
  • Personnalisez les couleurs, les bordures et les paramètres de remplissage des bougies.
  • Affichez les bougies MTF derrière ou devant vos bougies habituelles.
  • Pas de repeinture – toutes les bougies sont calculées en temps réel.

Tradez en toute confiance. L'indicateur Bougies multi-périodes vous offre une vue d'ensemble, là où vous en avez besoin.


