Multi Timeframe Candles
- Indicatori
- Thushara Dissanayake
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L'indicatore Multi Timeframe Candles è un potente strumento di visualizzazione progettato per aiutare i trader ad allineare l'analisi dei timeframe inferiori con la struttura dei timeframe superiori. Tracciando le candele di un timeframe superiore selezionato (H1, H4, D1, ecc.) direttamente sul grafico corrente, questo indicatore offre una prospettiva più chiara dell'andamento generale del mercato senza dover cambiare grafico.
Chi ha bisogno di questo indicatore?
Questo strumento è ideale per:
- Smart Money Concept (SMC) / ICT Trader che fanno affidamento su un bias temporale più elevato mentre eseguono operazioni su intervalli temporali più brevi.
- Scalper e trader intraday che desiderano rimanere in sincronia con l'andamento giornaliero o di sessione.
- Swing Trader che vogliono dare una rapida occhiata alla struttura HTF mentre perfezionano le voci su grafici più piccoli.
Che tu stia operando in base all'andamento dei prezzi, alla domanda e all'offerta o ai sistemi di trend-following, questo indicatore garantisce che i tuoi ingressi siano supportati dalla forza del timeframe più ampio.
Miglioramento della strategia
Le candele multi-timeframe aiutano a migliorare:
- Conferma del bias direzionale: mantieni l'allineamento con il trend dominante o con la struttura del mercato.
- Ingressi raffinati: identifica le zone di ingresso ottimali (ad esempio, all'interno di una candela giornaliera rialzista su un grafico a 5 mesi).
- Filtraggio dei falsi: evita le trappole facendo trading solo nella direzione della candela HTF.
- Consapevolezza della liquidità HTF: individua potenziali stoppini e zone di reazione da intervalli di tempo più elevati.
Caratteristiche principali:
- Selezionare un intervallo di tempo superiore da sovrapporre.
- Personalizza i colori, i bordi e le impostazioni di riempimento delle candele.
- Disponi le candele MTF dietro o davanti alle tue candele abituali.
- Nessuna riverniciatura: tutte le candele vengono calcolate in tempo reale.
Fai trading con confluenza. Fai trading con sicurezza. L'indicatore Multi Timeframe Candles ti offre una visione d'insieme, proprio dove ti serve.