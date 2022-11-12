MTF candle indicator Utam

Szia!

Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton.

Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható.

A gyertya kitöltése engedélyezhető.

Hello!

With an indicator. Drawing multiple time candles on a chart.

Different colors can be ordered for long and short candles. Line thickness can be adjusted.

Filling the candle can be allowed.

Videó:

https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp;ab_channel=GyulaKlein


