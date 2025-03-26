Timesharing Chart of Gold

LocaltimeVS1 hcy3511 Göstergeler

这段代码是一个用于 MetaTrader 4 (MT4) 平台的MQL4指标脚本，主要功能是在图表上实时显示以下信息： 当前K线的剩余时间 （格式为 X分Y秒 ）。 本地时间 （格式为 HH:MM:SS ）。 代码的主要组成部分包括： 初始化函数 OnInit ： 创建文本对象用于显示时间和剩余时间。 计算并打印本地时间与服务器时间的差异。 初始化定时器，每1秒触发一次 OnTimer 。 反初始化函数 OnDeinit ： 删除文本对象。 销毁定时器。 计算函数 OnCalculate ： 计算当前K线的剩余时间。 获取本地时间并格式化。 更新文本对象的内容和位置，确保显示信息实时更新。 定时器函数 OnTimer ： 每1秒调用一次 OnCalculate ，强制更新时间显示。 辅助函数 FormatRemainingTime ： 将剩余时间（秒）格式化为 X分Y秒 的字符串。