Timesharing Chart of Gold

推荐这款分时均线指标程序！它在主窗口直观展示实时价格与 30 分钟、60 分钟、120 分钟均线，助您精准把握日内趋势。参数可灵活调整，支持多种均线类型，适配不同交易风格。代码优化高效，避免重复计算，运行流畅。清晰的多色线条与标签设计，让价格与均线的关系一目了然，助力您快速捕捉交易信号。简洁实用的设计，是日内交易者分析行情的得力工具，值得一试。配合MACD及HAM买卖提示能对交易有质的提升。

1. 指标显示设置

  • 借助  #property  指令对指标的显示属性加以设置：
    • #property indicator_chart_window ：保证指标在交易图表的主窗口显示。
    • #property indicator_buffers 4 ：设定指标运用 4 个数据缓冲区，分别用来存储实时价格以及 3 种不同周期的均线数据。
    • #property indicator_colorX ：为不同的线条设定颜色，例如价格线是蓝色，30 分钟均线是红色，60 分钟均线是绿色，120 分钟均线是紫色。

2. 输入参数设置

  • 提供了几个可调节的输入参数，用户能够依据自身需求进行修改：
    • MAPeriod1 、 MAPeriod2 、 MAPeriod3 ：分别代表 30 分钟、60 分钟和 120 分钟均线的计算周期。
    • MA_Type ：代表均线的计算类型，有简单移动平均（ MA_SIMPLE ）、指数移动平均（ MA_EXPONENTIAL ）、平滑移动平均（ MA_SMoothed ）和线性加权移动平均（ MA_LWMA ）这几种选项。

3. 初始化功能

  • OnInit  函数承担指标的初始化工作：
    • 把不同的缓冲区（ PriceBuffer 、 MABuffer1 、 MABuffer2 、 MABuffer3 ）与指标的各个索引进行绑定。
    • 把这些缓冲区设置为按时间序列存储数据。
    • 对不同线条的绘图样式和标签进行设置，像线条的类型、粗细、颜色以及显示的名称等。
    • 记录当前最新 K 线的时间到  LastBarTime  变量。

4. 核心计算功能

  • OnCalculate  函数是指标的核心计算部分，其功能如下：
    • 检查是否有新的 K 线生成，若没有新 K 线则不进行计算，避免重复计算。
    • 计算需要更新的 K 线数量。
    • 针对每个需要更新的 K 线，进行如下操作：
      • 把当前 K 线的收盘价存入  PriceBuffer  中，当作实时价格。
      • 运用  iMA  函数分别计算 30 分钟、60 分钟和 120 分钟的均线值，并将结果存入对应的缓冲区（ MABuffer1 、 MABuffer2 、 MABuffer3 ）。

5. 综合功能

  • 该指标会在交易图表的主窗口实时绘制价格线以及 3 种不同周期的分时均线，方便交易者观察价格走势和均线的变化情况，进而做出交易决策。


Yazarın diğer ürünleri
LocaltimeVS1
hcy3511
Göstergeler
这段代码是一个用于   MetaTrader 4 (MT4)   平台的MQL4指标脚本，主要功能是在图表上实时显示以下信息： 当前K线的剩余时间 （格式为   X分Y秒 ）。 本地时间 （格式为   HH:MM:SS ）。 代码的主要组成部分包括： 初始化函数   OnInit ： 创建文本对象用于显示时间和剩余时间。 计算并打印本地时间与服务器时间的差异。 初始化定时器，每1秒触发一次   OnTimer 。 反初始化函数   OnDeinit ： 删除文本对象。 销毁定时器。 计算函数   OnCalculate ： 计算当前K线的剩余时间。 获取本地时间并格式化。 更新文本对象的内容和位置，确保显示信息实时更新。 定时器函数   OnTimer ： 每1秒调用一次   OnCalculate ，强制更新时间显示。 辅助函数   FormatRemainingTime ： 将剩余时间（秒）格式化为   X分Y秒   的字符串。
Advantages of EMA Moving Average Trading System
hcy3511
Göstergeler
Advantages of EMA Moving Average Trading System: Trend-Following Nature : EMAs effectively identify and follow market trends by giving more weight to recent prices, allowing traders to stay aligned with the dominant market direction. Reduced Lag : Compared to Simple Moving Averages (SMAs), EMAs react more quickly to price changes, making them better suited for dynamic market conditions. Flexibility : Traders can customize EMA periods to match different trading styles (e.g., short-term, medium-
